Cutremur cu magnitudinea 5,2 în Grecia. Seismul a fost resimțit pe mai multe insule greceşti

Un cutremur de pământ cu magnitudinea 5,2 s-a produs joi în Grecia, în largul insulei elene Karpathos, situată în Marea Egee, a anunţat Institutul de Geodinamică din Atena, citat de AFP și Agerpres. Cutremurul a fost resimţit şi pe insulele greceşti apropiate Rodos şi Kasos, precum şi pe coastele vestice ale Turciei.

Potrivit primelor informaţii ale autorităţilor din Grecia, nu au fost raportate victime omeneşti şi nici pagube materiale.

Seismul s-a produs la ora locală 11:06 (08:06 GMT) la adâncimea de 13 kilometri şi la o distanţă de aproximativ 11 kilometri de Karpathos, o mică insulă din Arhipelagul Dodecanez, potrivit Observatorului din Atena.

Pe lângă insula Karpathos, cutremurul a fost resimţit şi pe insulele greceşti apropiate Rodos şi Kasos, precum şi pe coastele vestice ale Turciei, potrivit presei locale.

În urmă cu 10 zile, un seism cu magnitudinea 5 s-a produs tot în largul insulei Karpathos, care se află în perimetrul unei falii geologice din Marea Egee.

Aşezată pe mai multe falii geologice, Grecia este afectată frecvent de cutremure, care se produc în principal în larg.

Editor : A.P.