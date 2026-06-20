Cutremur cu magnitudinea 5,8 în Grecia, aproape de o cunoscută destinație turistică

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a fost înregistrat sâmbătă în Grecia, însă, deocamdată, nu au fost raportate victime şi nici pagube materiale.

Seismul s-a produs la adâncimea de 13 kilometri, iar epicentrul său a fost localizat la 69 de kilometri sud-vest de oraşul Rethymno de pe insula Creta, a anunţat Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit cotidianului elen Ekathimerini, două seisme de intensitate moderată au lovit insula Creta într-o succesiune rapidă sâmbătă după-amiază, provocând agitaţie în rândul comunităţilor de pe cea mai mare insulă a Greciei. Deocamdată nu au fost raportate persoane rănite şi nici pagube materiale.

Primul seism, care a avut magnitudinea 4,6, a fost înregistrat la ora 12:31, cu epicentrul localizat la 5 kilometri nord-est de mica insulă Gavdos şi la o adâncime estimată de 13,4 kilometri.

Şase minute mai târziu, a urmat un cutremur mai puternic, al cărui epicentru s-a situat la 6 kilometri est de Gavdos, la o adâncime de 10 kilometri.

Cutremurele au fost resimţite în mai multe zone ale insulei Creta.

Aceste informaţii au fost confirmate sâmbătă şi de Institutul de Geodinamică al Observatorului Naţional din Atena, citat de agenţia de presă elenă ANA.

Potrivit acestui institut, primul seism s-a produs la o distanţă de 348 de kilometri sud de Atena, iar cel de-al doilea la o distanţă de 349 kilometri sud de capitala Greciei.

Editor : M.B.