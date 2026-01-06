Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză. Nu a fost declanşată alertă de tsunami.

Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 10.18 (03.18, ora României), în prefectura Shimane, potrivit JMA.

În aceeaşi regiune au avut loc apoi cutremure de o magnitudine mai slabă, de 4,5 şi 3,8, relatează AFP, citată de News.ro.

Primele imagini, din oraşul Matsue, situat în apropierea epicentrului, difuzate de postul NHK, nu surprind nicio pagubă.

Potrivit institutului american de feofizică USGS, primul cutremur a avut magnitudinea 5,8.

Mai multe trenuri de mare viteză din regiune au fost suspendate, după o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Autoritățiile au transmis însă că nu sunt probleme la o centrală nucleară aflată în apropierea epicentrului.

Peste o cincime dintre seismele cu magnitudine mai mare de 6 din lume se produc în Japonia.

