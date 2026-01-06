Live TV

Video Cutremur cu magnitudinea 6,2 în vestul Japoniei, produs în apropierea unei centrale nucleare

Data actualizării: Data publicării:
Mâini arată spre datele înregistrate de un seismograf
Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză. Nu a fost declanşată alertă de tsunami.

Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 10.18 (03.18, ora României), în prefectura Shimane, potrivit JMA.

În aceeaşi regiune au avut loc apoi cutremure de o magnitudine mai slabă, de 4,5 şi 3,8, relatează AFP, citată de News.ro.

Primele imagini, din oraşul Matsue, situat în apropierea epicentrului, difuzate de postul NHK, nu surprind nicio pagubă.

Potrivit institutului american de feofizică USGS, primul cutremur a avut magnitudinea 5,8.

Mai multe trenuri de mare viteză din regiune au fost suspendate, după o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Autoritățiile au transmis însă că nu sunt probleme la o centrală nucleară aflată în apropierea epicentrului.

Peste o cincime dintre seismele cu magnitudine mai mare de 6 din lume se produc în Japonia.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
5
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accident auto Japonia
Coliziune în lanț în Japonia după ce frunze de ceai au zburat dintr-un camion
tuna king
Licitație record în Japonia: Un pește de 243 de kilograme a fost vândut cu 2,8 milioane de euro
Okunoshima
Okunoshima: Cum a devenit o insulă nelocuită un paradis al iepurilor și o destinație turistică virală în Japonia
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.
Imagini cu președinta Mexicului, surprinsă de un cutremur puternic în timpul unei conferințe de presă
Japan Emperor Wishes for Peaceful Year for Disaster-Affected People
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou
Recomandările redacţiei
U.S. President Donald Trump, Secretary of State Marco Rubio, Department of Defense Secretary Pete Hegseth and Joint Chiefs of Staff Chairman Dan Cain monitor Operation Absolute Resolve. The large scale operation by the U.S. military and U.S law enforcemen
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei...
nicusor dan
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta...
PF Daniel
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de...
soare la apus iarna
Estimări meteo pe 4 săptămâni. După o perioadă cu vreme rece...
Ultimele știri
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace îi mulțumește lui Trump pentru capturarea lui Maduro
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori, vânt puternic și polei. Care sunt zonele vizate de noile avertizări
Cine a scos din apa înghețată crucea aruncată de Regele Mihai de Bobotează. Imagini de arhivă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se...
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Trucul de o secundă care te ajută să eviți țevile înghețate iarna. Sfatul simplu al unui expert în instalații
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
L-a distrus pe Gigi Becali! "Din cauza lui, nu mai am încredere în niciun om!"
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Cine poate ieși la pensie limită vârstă și anticipată între ianuarie și decembrie 2026? Când s-au născut?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...