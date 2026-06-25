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Cutremur de 6,9 grade, în largul Japoniei. Nu a fost emisă alertă de tsunami, iar autoritățile verifică eventualele pagube

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seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock
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Din articol
Premierul: prioritatea autorităților este protejarea populației Nordul Japoniei a mai fost afectat de cutremure în ultimele câteva luni

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit nordul Japoniei joi dimineață, înregistrând un nivel rar de 6 superior pe scara japoneză de intensitate seismică de 7, în orașul Hashikami, din prefectura Aomori. Nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami. Un cutremur ușor a fost resimțit și în Tokyo, scrie The Japan Times.

Agenția Meteorologică a Japoniei a declarat că epicentrul s-a aflat la o adâncime de 50 de kilometri în largul coastei prefecturii Iwate. 

Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la o adâncime de 51,7 kilometri sub fundul mării.

Deși a fost resimțit pe o arie extinsă, inclusiv în capitala Tokyo, Agenția Meteorologică a Japoniei a anunțat că nu există risc de tsunami.

Seismul a avut loc în timpul orei de vârf a dimineții și a fost resimțit în mai multe prefecturi din nord-estul țării.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative.

Guvernul nipon a precizat că echipele de intervenție continuă evaluările în teren.

Seism în Japonia. Foto: JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY

Linia ferată Tohoku Shinkansen și-a întrerupt circulația între Sendai și Aomori, iar numeroase linii de tren din prefecturile Iwate și Aomori au fost suspendate din cauza cutremurului, fără a se ști când își vor relua circulația.

Biroul prim-ministrului a înființat un grup de lucru pentru gestionarea situației generate de cutremur.

În declarațiile adresate jurnaliștilor, prim-ministrul Sanae Takaichi a afirmat că „nu există riscul apariției unui tsunami” și a solicitat locuitorilor din zonele afectate „să rămână vigilenți în fața posibilității unui alt cutremur de magnitudine similară”.

Într-o conferință de presă susținută joi dimineață, reprezentanții Agenției Meteorologice Japoneze (JMA) i-au avertizat pe cei din zonele cele mai afectate de cutremur, în special pe cei care locuiesc în apropierea Fosei Japoniei și a Fosei Kurile, să rămână în alertă pentru posibile replici viitoare timp de până la o săptămână. În urma unui cutremur de mare magnitudine, există o probabilitate de 10%-20% ca un alt cutremur major să se producă în aceeași zonă, în special în următoarele două-trei zile.

Până în prezent nu au fost raportate victime și nu s-au constatat anomalii la centralele nucleare din zonă, a declarat secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara, într-o conferință de presă. Postul de televiziune Fuji TV a relatat că mai multe persoane ar fi rămas blocate într-un lift din Hachinohe, după ce acesta s-a oprit din cauza cutremurului.

Între timp, ministrul Apărării, Shinjiro Koizumi, a ordonat Forțelor de Apărare să desfășoare operațiuni aeriene de culegere de informații în zonele afectate de cutremur.

Premierul: prioritatea autorităților este protejarea populației

Premierul Sanae Takaichi a declarat că prioritatea autorităților este protejarea populației și că echipele de urgență sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune. Totodată, ea le-a recomandat locuitorilor din zonele afectate să rămână vigilenți în fața posibilelor replici.

Televiziunea publică NHK a transmis imagini din orașe precum Sendai și Morioka, unde jurnaliștii au descris un cutremur care a durat câteva minute, fără să observe însă distrugeri importante. Viața și-a reluat cursul normal imediat după încetarea mișcărilor seismice.

Ca măsură de precauție, compania East Japan Railway a suspendat temporar circulația unor trenuri de mare viteză Shinkansen și a unor linii locale pentru efectuarea verificărilor de siguranță.

Autoritățile au anunțat că niciuna dintre instalațiile nucleare din regiune nu a fost afectată. Inclusiv centrala nucleară Fukushima Daiichi, grav avariată în urma cutremurului și tsunamiului din 2011, precum și uzina de reprocesare a combustibilului uzat din Aomori, funcționează în parametri normali și nu au raportat nicio anomalie.

Japonia se află pe „Inelul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice ale planetei, unde se produce aproximativ o cincime dintre cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 6 la nivel mondial.

Nordul Japoniei a mai fost afectat de cutremure în ultimele câteva luni

În luna mai, un cutremur cu magnitudinea de 6,3, care a atins nivelul 5 inferior pe scara de intensitate seismică a Japoniei, a lovit regiunea Tohoku, în timp ce în aprilie, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit aceeași zonă, determinând autoritățile să emită un avertisment special privind starea de alertă pentru un cutremur mai puternic. În cadrul briefingului de joi, Ayaki Ebita, șeful diviziei de monitorizare a cutremurelor și tsunami-urilor din cadrul agenției, a declarat că zona respectivă este mai predispusă la cutremure și că, de obicei, acolo au loc cutremure majore cu magnitudinea de 7 sau mai mare o dată la 10-20 de ani.

Centrul guvernamental pentru cercetarea cutremurelor a declarat la începutul acestei luni că în zonă au avut loc multiple cutremure în urma unui seism cu magnitudinea de 7,7 din 4 noiembrie. Centrul a declarat că consideră că acest fenomen se datorează deformării post-seismice din prefectura Iwate. Zona respectivă este cea mai expusă riscului unui potențial cutremur de tip megathrust, potrivit centrului.

În plus, centrul afirmă că o analiză a cutremurelor repetate din zona înconjurătoare sugerează că are loc în prezent o alunecare seismică. Când au fost întrebați despre acest aspect de către jurnaliști în cadrul briefingului de joi, oficialii JMA au refuzat să comenteze.

Editor : M.C

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