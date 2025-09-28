Live TV

Cutremur de suprafaţă în nord-vestul Turciei. Oamenii panicați s-au adunat în parcuri sau parcări

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime, relatează The Associated Press, scrie News.ro.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în localitatea Simav, în provincia Kutahya, la o adâncime de opt kilometri.

Cutremurul a avut loc la ora locală 12.59 (şi ora României) şi a fost urmat de o replică de magnitudinea 4,0.

Seismul a fost resimţit la Istanbul, cel mai mare oraş turc, situat la aproximativ 100 de kilometri nord, potrivit presei turce.

Imagini difuzate de televiziuni surprind persoane panicate, care se adună în scuaruri şi parcuri după cutremur.

În august, un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc la Sindirgi, în provincia vecină Balikesir.

O persoană a murit, iar alte zeci au fost rănite atunci, iar în regiune s-au înregistrat replici de intensitate mai mică.

Turcia se află deasupra unor falii importante şi este afectată frecvent de cutremure.

În 2023, un cutremur de magnitudinea 7,8 s-a soldat cu 53.000 de morţi în Turcia şi a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii în sudul şi sud-estul Turciei.
Alte 6.000 de persoane au murit atunci în nordul Sriei vecine.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
femeie cu un colet in fata
2
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
zelenski face declaratii
3
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
4
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Digi Sport
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Maia Sandu: Voturile voastre cinstite...
maia sandu
Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relațiile partidelor din Coaliție: „Există...
Ultimele știri
Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa
Donald Trump anunță „o premieră” și „ceva special” în negocierile de pace pentru Orientul Mijlociu
Pentru a-și proteja depozitele de petrol, rușii folosesc o metodă controversată, utilizată și la tancuri la începutul războiului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Small Plane
Accident aviatic în Iași. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului avionului
President DONALD TRUMP welcomes Turkish President RECEP TAYYIP ERDOĞAN to The White House, November 13, 2019
Trump caută soluții să-l forțeze pe Putin să-și retragă armata din Ucraina. Ce propunere i-a făcut lui Erdogan
Su-24M rusesc
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
mig-31 rusesc in zbor
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia
ro-alert drone
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum arată viața românilor care locuiesc la câțiva pași de război
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică...
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Ai voie să montezi camera de supraveghere pe casa scării, deasupra ușii tale?
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Și-au revenit! Au bătut cu 4-2 după ce au fost umiliți, iar acum așteaptă meciul cu FCSB
Pro FM
A$AP Rocky rupe tăcerea despre zvonurilor legate de căsătoria cu Rihanna: „De unde știi că nu sunt deja soț?”
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...