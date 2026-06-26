Cutremur în Japonia, cu magnitudinea 5,8, resimţit în Tokyo

Un seism de 5,8 s-a produs, vineri, în prefectura Chiba din Japonia, în apropiere de Tokyo. În urma cutremurului nu a fost emisă avertizare de tsunami, relatează Japan News.

Seismul a fost resimţit puternic în Tokyo.

Epicentrul s-a situat în partea de nord-est a prefecturii Chiba.

Potrivit Agenției Meteorologice din Japonia, nu se preconizează apariția unui tsunami în urma cutremurului.

Acesta a fost al doilea cutremur care s-a produs în apropierea capitalei nipone în mai puţin de o oră. La ora locală 11:49, un cutremur cu magnitudinea 4,1 a lovit sudul prefecturii Ibaraki, mişcările telurice fiind resimţite clar şi în capitală.

Acesta este al doilea cutremur important care loveşte arhipelagul în doar 24 de ore, după cel înregistrat joi, cu magnitudinea 6,9, care a afectat partea de nord a ţării şi a lăsat în urmă cinci persoane rănite.

Editor : M.C