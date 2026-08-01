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Cutremur puternic în apropierea oraşului Napoli. A provocat pagube şi pene de curent

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seismograf
Foto: GettyImages
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Din articol
Cel mai letal cutremur din ultimele decenii a fost unul cu magnitudinea 6,9 care a lovit zona Irpinia din sudul Italiei în 1980

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea de 4,7 a lovit vineri zona Campi Flegrei, în apropierea oraşului Napoli, din sudul Italiei, provocând pene de curent, perturbând serviciile de tren şi metrou şi avariind unele clădiri, relatează Reuters.

Cutremurul, înregistrat la ora locală 19:46 (20:46, ora României), a avut epicentrul în zona Campi Flegrei, la vest de Napoli, la o adâncime de aproximativ 3 km, a declarat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie din Italia.

Pompierii italieni au declarat că au fost raportate pagube minore la clădiri din Napoli şi din împrejurimi, dar nu au primit nicio solicitare imediată de ajutor sau de salvare a locuitorilor.

Serviciile locale de tren şi metrou au fost suspendate ca măsură de precauţie, au declarat oficialii locali, notează Reuters, citată de News.ro.

Presa italiană scrie că a fost unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în zonă, oamenii din unele cartiere ieşind în fugă în stradă în momentul în care au avut loc primele zguduituri.

Campi Flegrei, o calderă vulcanică dens populată care acoperă o mare parte din vestul oraşului Napoli, a înregistrat o activitate seismică din ce în ce mai frecventă în ultimii ani, ceea ce a determinat guvernul să intensifice monitorizarea.

Cel mai letal cutremur din ultimele decenii a fost unul cu magnitudinea 6,9 care a lovit zona Irpinia din sudul Italiei în 1980

Deşi cutremurele de mică intensitate sunt frecvente în zonă, vibraţiile mai puternice au amplificat temerile privind repetarea crizei seismice care a lovit Campi Flegrei la începutul anilor 1980, provocând perturbări pe scară largă şi forţând mii de oameni să-şi părăsească locuinţele.

Cutremurele sunt relativ frecvente în Italia.

O serie de cutremure puternice au lovit Italia centrală în 2016, devastând părţi din regiunile Lazio, Umbria şi Marche şi provocând moartea a aproximativ 300 de persoane.

Cel mai letal cutremur din ultimele decenii a fost unul cu magnitudinea 6,9 care a lovit zona Irpinia din sudul Italiei în noiembrie 1980, provocând moartea a aproximativ 2.700 de persoane şi devastând sute de localităţi.

Editor : Liviu Cojan

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