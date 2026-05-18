Live TV

Video Cutremur puternic în China: cel puțin doi morți, clădiri prăbușite și peste 7.000 de locuitori evacuați din Liuzhou

Data publicării:
cutremur in Liuzhou, China.
Liuzhou, China. Foto: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs în noaptea de duminică spre luni în regiunea Guangxi, din sud-vestul Chinei, provocând moartea a două persoane și evacuarea a peste 7.000 de locuitori din orașul Liuzhou. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, iar autoritățile avertizează asupra unor posibile perturbări ale transportului, relatează Reuters

Potrivit televiziunii de stat CCTV și agenției oficiale Xinhua, două persoane și-au pierdut viața, o alta este în continuare dată dispărută, iar patru răniți au fost transportați la spital. Medicii au precizat că niciunul dintre aceștia nu se află în stare gravă.

Televiziunea publică CCTV a relatat că 13 clădiri s-au prăbușit în urma seismului, produs în primele ore ale dimineții.

Companiile de transport feroviar au avertizat că pot apărea întârzieri și restricții în circulația trenurilor, în timp ce echipele de intervenție verifică starea liniilor de cale ferată și a infrastructurii din zonă.

În schimb, alimentarea cu energie electrică, comunicațiile, precum și serviciile de apă și gaze funcționează normal în zona afectată. Traficul rutier nu a fost afectat semnificativ, potrivit presei de stat chineze.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Digi Sport
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
„Suntem mult mai puternici atunci când suntem uniți”. Șefa diplomației UE avertizează că SUA, China și Rusia preferă o Europă divizată
xi jinping donald trump
China anunță că s-a ajuns la un acord preliminar cu SUA privind reducerea unor tarife: „Au convenit să promoveze comerțul bilateral”
harta china si taiwan
Expresia „independența Taiwanului”, explicată de președintele Lai Ching-te: „Nu face parte din Republica Populară Chineză”
spion spionaj china chinezi
Poliție secretă și materiale de propagandă: expații din SUA, în vizorul Chinei. „Face parte din aceeași abordare strategică”
President Donald J. Trump disembarks from Air Force One during an official arrival ceremony at Beijing Capital International Airport in Beijing, China, May 13, 2026. Image courtesy of the White House.
„Nimic din China nu e permis în avion”. Echipa lui Trump a aruncat telefoanele, ecusoanele şi cadourile primite în vizita la Beijing
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Consultări la Palatul Cotroceni. PSD discută cu Nicușor Dan despre...
oameni pe o terasă lângă apă în Stockholm
„Este mai atractiv aici decât în America”: Cum s-a transformat Suedia...
N06 VITEZOMAN RADAR-FAKE 180526_00013
Un șofer austriac de 21 de ani a rămas fără permis după ce a fost...
razboi rusia ucraina
„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia”. Compania-paravan...
Ultimele știri
Patru modele IA și-au deschis posturi de radio. Nu e un banc, ci un experiment: unul dintre managerii-IA a mințit că a făcut profit
11 răniți după ce Rusia a atacat Odesa și Dnipro cu drone și rachete. Moscova spune că nu a primit niciun semnal pentru noi negocieri
Raport Amnesty International privind pedeapsa cu moartea în 2025: număr record de execuții la nivel mondial. Țara de pe primul loc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Cum a devenit, de fapt, campioană U Craiova! Povestea unui sezon teribil pentru olteni. Implicarea lui...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, anunț șoc pentru suporterii lui Dinamo: „Schimbarea acestei sigle noi este un proces care...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
VIDEO Salariile și pensiile, în pericol. Criza politică duce România spre &quot;junk&quot;
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...