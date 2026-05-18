Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs în noaptea de duminică spre luni în regiunea Guangxi, din sud-vestul Chinei, provocând moartea a două persoane și evacuarea a peste 7.000 de locuitori din orașul Liuzhou. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, iar autoritățile avertizează asupra unor posibile perturbări ale transportului, relatează Reuters.

Potrivit televiziunii de stat CCTV și agenției oficiale Xinhua, două persoane și-au pierdut viața, o alta este în continuare dată dispărută, iar patru răniți au fost transportați la spital. Medicii au precizat că niciunul dintre aceștia nu se află în stare gravă.

Televiziunea publică CCTV a relatat că 13 clădiri s-au prăbușit în urma seismului, produs în primele ore ale dimineții.

Companiile de transport feroviar au avertizat că pot apărea întârzieri și restricții în circulația trenurilor, în timp ce echipele de intervenție verifică starea liniilor de cale ferată și a infrastructurii din zonă.

În schimb, alimentarea cu energie electrică, comunicațiile, precum și serviciile de apă și gaze funcționează normal în zona afectată. Traficul rutier nu a fost afectat semnificativ, potrivit presei de stat chineze.

