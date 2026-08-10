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Video Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe clădiri prăbușite

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oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Pagube semnificative și victime după cutremurul resimțit în mai multe țări sud-americane. Foto: Profimedia
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Cutremur de 7,4 magnitudine în Columbia. Cel puțin 18 oameni au murit, iar autoritățile vorbesc despre zeci de răniți și clădiri distruse.

Cutremurul de magnitudinea 7,4, potrivit Institului american de geofizică USGS şi serviciilor columbiene, care a avut loc luni în Columbia, la o adâncime de aproximativ 100 de kilometri, a provocat „pagube importante”, în curs de evaluare cu drona, relatează AFP.

Cutremurul a fost resimţit în oraşe mari, inclusiv în capitala columbiană Bogota şi la Cali (sud-vest), dar şi în capitala Ecuadorului, Quito şi în Panama, potrivit autorităţilor şi unor jurnalişti AFP.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în apropiere de San José del Palmar, în departamentul Choco (vest), pe litoral, la Oceanul Pacific.

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Seismul nu a declanşat nicio alertă de tsunami.

 Guvernatoarea departamentului Choco a anunţat pe X că există „răniţi” şi „pagube grave la edificii” la Quibdo, capitala acestui departament sărac, notează AFP, citată de News.ro.

Primarul Cali, al treilea cel mai important oraş din Columbia, a anunţat, de asemnea, „pagube importante”, în curs de evaluare cu ajutorul unor drone.

Presa locală a difuzat imagini cu faţade ale unor imobile distruse.

La Bogota, clădiri au fost evacuate, potrivit unor jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului.

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Mai multe persoane au ieşit, în pijama, în stradă, în timp ce răsunau sirenele de alarmare.

Cutremurul a fost cel mai puternic resimţit în partea de vest a Columbiei, până la Quito, capitala Ecuadorului vecin, şi până în Panama.

La 24 iunie, un dublu seism, de magnitudinea 7,2 şi 7,5, s-a soldat cu peste 6.000 de morţi în Venezuela şi a cauzat distrugeri masive.

Aceste ţări se află pe Centura de Foc a Pacificului, o zonă cu activităţi seismice şi vulcanice puternice, din cauza mişcării plăcilor tectonice Nazca şi Caraibă, care intră sub placa sud-americană.

Editor : Liviu Cojan

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