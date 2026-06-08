Cutremur puternic în Filipine, urmat de alertă de tsunami

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,8, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud ale Filipinelor, urmat de o replică de cu magnitudinea 6,1, a provocat moartea a cel puțin unei persoane şi a declanşat o alertă de tsunami în Pacific, au anunţat autorităţile, notează AFP.



Seismul s-a produs în apropierea coastelor insulei Mindanao la ora 07:37 (duminică, 23:37 GMT), a raportat Institutului american de geofizică (USGS). Adâncimea sa a fost estimată la 55 km, conform unei evaluări revizuite.



Cutremurul s-a soldat cu cel puţin un mort, patru răniţi şi pagube materiale importante în Filipine, potrivit poliţiei.



„Un anumit număr de clădiri s-au prăbuşit”, a declarat Robert Dagon, un oficial al poliţiei din General Santos, oraş mare de pe insula Mindanao.



Înregistrări video publicate pe Facebook, verificate de AFP, arată un centru comercial care găzduia un fast-food din lanţul Jollibee prăbuşindu-se în provincia General Santos, în timp ce o clădire din campusul unei şcoli locale s-a prăbuşit în altă parte.



Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific (PTWC), cu sediul în Hawaii, a avertizat că valuri de tsunami sunt posibile „în următoarele trei ore” de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan şi până în Japonia.



Potrivit PTWC, sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul fluxului pe coastele din Filipine şi de 0,3 până la 1 metru pentru Indonezia şi Malaezia.



Agenţia de gestionare a dezastrelor din Indonezia a emis un ordin de evacuare în mai multe zone din Sulawesi, în nordul arhipelagului, din cauza riscului de tsunami.



Agenţia Meteorologică din Japonia (JMA) a emis, la rândul ei, o avertizare de tsunami de-a lungul coastelor la Oceanul Pacific, din insulele nordice Okinawa până la est de Tokyo. Valurile aşteptate în Japonia ar trebui să atingă coastele în jurul orei locale 11:30 (02:30 GMT) şi să nu depăşească 1 metru.



Seismele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate seismică şi vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.



În octombrie 2025, un cutremur puternic a lovit centrul arhipelagului din Asia de Sud-Est, făcând 74 de morţi.

Editor : M.C