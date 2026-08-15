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Video Cutremur puternic în Spania. Seismul de magnitudine 5 a provocat pagube în zona Granada

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cutremur granada spania
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Din articol
Peste 40 de replici în zona Granada Moloz pe străzi și locuințe evacuate Peste 200 de apeluri la serviciile de urgență

Un cutremur cu magnitudinea 5, produs sâmbătă în provincia Granada din sudul Spaniei, a fost resimțit în mare parte din Andaluzia, dar și în regiunile învecinate Murcia, Castilla-La Mancha și Extremadura, precum și la Madrid. Seismul a fost urmat de peste 40 de replici și a provocat pagube materiale, însă până în prezent nu au fost raportate victime.

Peste 40 de replici în zona Granada

Pe lângă acest cutremur, care a avut loc în localitatea Alhendin, orașul Granada și zona sa metropolitană au înregistrat peste noapte 40 de replici de intensități variabile, care au provocat pagube materiale, informează EFE preluată de Agerpres.

Potrivit Institutului Național de Geografie (IGN), cutremurul principal a fost resimțit în peste 200 de municipalități din cinci regiuni, deși cu intensități diferite.

În Andaluzia se concentrează majoritatea municipalităților afectate, în provinciile Granada, Jaen, Malaga, Cordoba, Almeria și Sevilia.

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Moloz pe străzi și locuințe evacuate

Pe rețelele sociale circulă numeroase videoclipuri de după cutremur, în special din Granada, în care poate fi observat moloz pe străzi, alături de comentarii din alte locuri ale unor persoane care au fost trezite de seism.

Momentan, nici Protecția Civilă, nici serviciile de urgență nu au raportat victime, deși replicile continue i-au determinat pe mulți locuitori din zona metropolitană Granada să-și părăsească locuințele și să se adune în parcuri și alte spații deschise.

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Peste 200 de apeluri la serviciile de urgență

Liderul regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a raportat „unele pagube materiale” și a avertizat cu privire la „orice cornișe sau fațade deteriorate” care s-ar putea desprinde.

Serviciul public de urgență a gestionat peste 200 de apeluri, majoritatea din Granada, dar și din alte zone, unele raportând crăpături, cornișe căzute, moloz, ziduri sparte și alte daune aduse clădirilor.

Autoritățile au activat Planul de Urgență pentru Risc Seismic în Andaluzia în faza de urgență.

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Editor : Ana Petrescu

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