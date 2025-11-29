Live TV

„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Soldații nord-coreeni din Ucraina sunt încurajați să se detoneze, pentru a nu fi capturați

Soldați Coreea de Nord în Rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Coreea de Nord îi încurajează pe soldații săi din Ucraina să folosească grenade pentru a se sinucide, dacă sunt în pericol iminent de a fi capturați. Autoritățile de la Phenian laudă astfel de acțiuni ca fiind eroice, scrie Kyiv Independent, preluând un articol Daily NK.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Phenianul și-a consolidat relațiile cu Moscova, furnizând arme și desfășurând trupe nord-coreene pentru a sprijini războiul Rusiei.

Armata nord-coreeană laudă „serviciile eroice” ale soldaților care s-au aruncat în aer în Ucraina, mai degrabă decât să fie luați prizonieri, a declarat o sursă citată de Daily NK.

Potrivit mass-media, astfel de mesaje sunt transmise în timpul orelor de politică organizate pentru soldați cel puțin de două ori pe săptămână.

În timpul acestor sesiuni, instructorii susțin că armata nord-coreeană „a obținut un record de distincție nemaiîntâlnit nici măcar de soldații ruși”, lăudând în același timp devotamentul soldaților care au murit îndeplinind ordinele dictatorului nord-coreean Kim Jong-un.

„Să învățăm de la războinicii care s-au aruncat în aer”

Armata promovează, de asemenea, sloganuri care glorifică astfel de sacrificii, printre care „dacă îți dai viața, vei trăi veșnic” și „să învățăm de la războinicii care s-au aruncat în aer”.

„Activitățile de îndoctrinare nu diferă prea mult ca metodă de cele din trecut, dar au pus un accent clar pe expresii precum «vei trăi veșnic dacă înfrunți moartea»”, a spus sursa citată.

Cazurile de soldați nord-coreeni care s-au aruncat în aer pe frontul ucrainean au fost deja documentate de forțele ucrainene.

La începutul anului 2025, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au publicat un videoclip în care se vede un soldat nord-coreean care se aruncă în aer pentru a evita capturarea de către trupele ucrainene.

Câți soldați i-a trimis Kim lui Putin

Phenianul a trimis aproximativ 11.000 - 12.000 de soldați în Rusia la sfârșitul anului 2024 pentru a ajuta la respingerea avansului Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia.

Un diplomat occidental de rang înalt a declarat pentru Kyiv Independent că Phenianul ar fi trimis chiar mai mulți soldați, oficialii ucraineni estimând contribuția sa la 20.000 - 30.000 de soldați.

Mass-media rusă a raportat recent că trupele nord-coreene au fost dislocate în regiunea Zaporojie, dar oficialii ucraineni au negat ulterior aceste informații.

Moscova a subliniat în repetate rânduri rolul trupelor nord-coreene în războiul împotriva Ucrainei, în timp ce Kim a recunoscut deschis participarea armatei sale de partea Rusiei.

