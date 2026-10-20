Când reginei Maria Antoaneta a Franței i-a fost adus la cunoștință faptul că țăranii au rămas fără pâine și că mor de foame, ea ar fi spus: „Să mănânce cozonac.” Când președintele american Donald Trump și filosoful ultranaționalist rus, Aleksandr Dughin, sunt întrebați de războiul de pe flancul estic al NATO, respectiv de haosul provocat de protestele violente din Franța și alte țări europene, răspunsul lor pare a fi: „Să mănânce borș” – o „rețetă” rusească pentru două dintre marile crize ale Europei, relatează Newsweek. În timp ce „ideologul lui Putin” a propus ironic ca armata rusă să „salveze” Europa de „elita globalistă care o ucide”, Trump a continuat să apere decizia de a suspenda sancțiunile contra Moscovei și de a ajunge la o înțelegere cu liderul rus Vladimir Putin pentru livrarea de motorină.

În timp ce Franța evalua pagubele produse în timpul protestelor de weekendul trecut, iar scenele de haos începeau să se răspândească și în Italia, Dughin a scris pe X că rușii sunt pregătiți să „restabilească ordinea în Franța sau Germania”.

„Invitați-ne, în loc să luptați contra noastră și să ne provocați să venim oricum și să vă salvăm”, a mai scris Dughin în mod ironic.

În același timp, Trump susține că poziția Kievului în ceea ce privește negocierea unui acord de pace este tot mai slabă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu vrea să pună capăt acestui război și, probabil, nu a vrut niciodată”, a scris președintele SUA într-o postare pe Truth Social.

„El ar fi putut obține un acord mai bun acum doi ani decât poate acum”, a continuat Trump. „Țara lui este în ruine, o mare parte din teritoriu este pierdută, oceanele și mările lui au dispărut și populația masculină este mică, rănită și/sau moartă.”

„Acceptă ordinea rusească și acceptă termenii impuși de Rusia” pare a fi rețeta rusească pe care o oferă cei doi. Problema este că nimeni nu vrea să mănânce acest „borș”, nici chiar când au pistolul la tâmplă.

Donald Trump susține că poziția Kievului în ceea ce privește negocierea unui acord de pace este tot mai slabă. Foto: Profimedia Images

Aleksandr Dughin și Donald Trump au mai multe în comun decât pare la prima vedere

Dughin, teoreticianul-șef al „neo-eurasianismului”, este un personaj ciudat. Considerat un gânditor influent în Rusia, el este poreclit „ideologul lui Putin” cu toate că nu deține nicio funcție oficială la Kremlin.

În ciuda faptului că provin din țări foarte diferite, Dughin și Trump au mai multe în comun decât pare la prima vedere.

Dughin, care este ultraconservator în privința problemelor sociale, a susținut de mult timp ascensiunea populiștilor din Europa în lupta contra așa-numitelor „elite globaliste liberale” și râvnește la o ordine mondială multipolară reorganizată pe baza unor criterii etnice și religioase.

Strategia de Securitate Națională a lui Trump, publicată în luna decembrie a anului trecut, avertiza că civilizația europeană este amenințată cu dispariția. Autorii documentului dădeau vina pe imigranți și pe instituțiile UE, despre care spuneau că subminează suveranitatea, promițând totodată că Statele Unite vor susține opoziția din interiorul Europei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că documentul se aliniază în mare parte cu viziunea Moscovei. Cele două meniuri par că provin din aceeași bucătărie; doar apetitul diferă.

Aleksandr Dughin a susținut de mult timp ascensiunea populiștilor din Europa în lupta contra așa-numitelor „elite globaliste liberale” și râvnește la o ordine mondială multipolară reorganizată pe baza unor criterii etnice și religioase. Foto: Profimedia Images

Aceleași meniuri, apetituri diferite

Dughin tânjește după o dimensiune imperială, ba chiar mistică, prezentând Rusia drept moștenitoarea Imperiului Roman și a celui Bizantin în propunerea lui îndrăzneață de a restabili ordinea europeană cu ajutorul armatei ruse.

Îngrijorările lui Trump sunt ceva mai limitate. „Decizia mea legată de Rusia este una simplă”, a scris Trump. „Mă aflu în procesul de a negocia pacea în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac nimic nesăbuit care să alunge Rusia de la masa negocierilor.”

Apoi, Trump a dat vina pe bombardamentele Ucrainei asupra rafinăriilor rusești pentru criza globală de motorină și a lăudat Rusia pentru că nu a ajutat prea mult Iranul în lupta contra Statelor Unite.

În timp ce prețul ridicat al motorinei a fost provocat, în primul rând, de războiul declanșat de SUA contra Iranului, Trump ar vrea ca prețul plătit pentru ameliorarea crizei să fie plătit de Kiev.

Atât Dughin, cât și Trump încearcă să vândă o soluție cu un istoric sumbru. De la vechii țari și până la Iosif Stalin și, mai recent, Putin, conducătorii Rusiei au considerat mereu că există foarte puține probleme pe care nu le pot rezolva prin ucideri în masă și distrugeri la scară largă.

Numărul de ruși despre care se cunoaște sigur că au murit în războiul din Ucraina este de aproximativ 276.000, potrivit datelor publicate de Mediazona, în timp ce alte estimări arată că numărul total al victimelor de partea armatei ruse s-ar putea să fi ajuns la 1 milion, aici fiind incluși și militarii răniți.

Donald Trump a dat vina pe bombardamentele Ucrainei asupra rafinăriilor rusești pentru criza globală de motorină și a lăudat Rusia pentru că nu a ajutat prea mult Iranul în lupta contra Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

Ucrainenii nu refuză pacea, ci doar „rețeta” pentru pace a Rusiei

60% dintre ucraineni au refuzat cedarea Donbasului, însă 59% au spus că ar accepta înghețarea conflictului respectând actuala linie a frontului, în schimbul unor garanții de securitate.

Dacă până la mijlocul lunii decembrie, când expiră „pauza” de 60 de zile menționată de secretarul de stat Marco Rubio privind noile sancțiuni americane, care ar fi trebuit să intre în vigoare pe data de 18 octombrie, Moscova va accepta înghețarea conflictului și garanții noi de securitate pentru Kiev, presiunea pusă de Trump în încercarea de a convinge cele două părți să facă pace ar putea fi justificată, chiar dacă deciziile sale au fost luate din interes personal.

Ceea ce s-ar putea întâmpla, însă, este că Rusia va profita de amânarea sancțiunilor, continuând apoi să își revendice întreg teritoriul Donbasului fără să oprească atacurile împotriva Ucrainei.

Această variantă ar demonstra ceea ce ucrainenii spun că știu deja despre Putin și despre adevăratele sale intenții cu privire la încheierea conflictului.

Deocamdată, Dughin și Trump pot să umple în continuare masa cu borș rusesc, însă nu pot forța pe nimeni să îl mănânce.

Editor : Raul Nețoiu