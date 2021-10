„Dacă pierd un singur neuron, suntem terminați”. Trump a refuzat să devină vegan pentru ca 1 milion de dolari să fie donați veteranilor

Fost director de comunicare la Casa Albă în timpul administrației conduse de Donald Trump, Stephanie Grisham, susține, în cartea sa „I'll Take Your Questions Now” (Acum vă pot răspunde la întrebări - trad.), că fostul președinte al SUA a refuzat o provocare publică dintr-o campanie cu scop caritabil prin care urmau să fie donați 1 milion de dolari către veteranii de război. Trump trebuia să accepte dieta vegană timp de o lună. Însă fostul șef de la Casa Albă ar fi spus că dieta i-ar fi făcut rău chimiei corpului și creierului. „Dacă pierd chiar și un singur neuron, suntem terminați”, a spus acesta, potrivit fostului membru al echipei Trump.

„Un băiețel a început să-l provoace pe Trump, prin reclame televizate și afișaje de pe autostradă, să devină vegan. Dacă președintele ar fi fost de acord, spunea băiatul, organizația caritabilă pe care o reprezenta ar fi donat 1 milion de dolari veteranilor”, scrie Stephanie Grisham în cartea scrisă de ea, „I'll Take Your Questions Now: My Time in the Trump White House” (Acum vă pot răspunde la întrebări: Perioada petrecută la Casa Albă a lui Trump - trad.), citată de Politico.

„Eram director de comunicare la acea vreme și l-am întrebat în mod jovial pe președinte dacă ar lua vreodată în considerare să facă acest lucru, având în vedere că provocarea ar fi strâns mulți bani pentru o cauză bună. Știam că-i plac fripturile și cheeseburgerii, însă o lună nu părea așa de lungă.

Răspunsul lui Trump a fost rapid iar tonul său a fost dintr-o dată foarte serios.

«Nu, nu. Îți dă peste cap chimia corpului, creierul», a spus el, vorbind despre dietele vegetariene. «Dacă pierd chiar și un singur neuron, suntem terminați».

Stephanie Grisham, care a fost loială familiei Trump timp de cinci ani, perioadă în care a ocupat poziții importante, inclusiv secretar de presă la Casa Albă, și-a dat demisia pe 6 ianuarie.

