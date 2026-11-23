O rachetă rusească se desprinde de apă și traversează calea dronei, o străfulgerare ascunzând pentru o clipă coca în flăcări a navei de război Merkurii. Cu toate acestea, drona ucraineană își continuă traiectoria și lovește vasul, provocând o explozie surprinsă într-un videoclip distribuit de președintele Volodimir Zelenski. Merkurii, pusă în funcțiune în 2023 ca o corvetă de ultimă generație, era destinată să fie o escortă rapidă pentru transporturile logistice vitale rusești către aliații Kremlinului din Africa. În cele din urmă, blocată în primele ore ale zilei de duminică în portul libian Benghazi, nu s-a mai putut apăra, scrie The Times.

Până dimineața, imaginile din satelit au arătat corveta ​scufundată lângă doc. Serviciul de securitate de stat SBU din Ucraina și-a asumat meritul, spunând că a vizat două vase rusești cu șapte nave de suprafață fără echipaj (USV) de construcție ucraineană, lansate de pe o „navă-mamă”.

„În ciuda încercărilor inamicului de a distruge dronele ucrainene — folosind mijloace din aer, mare și uscat — USV-urile serviciilor de securitate și-au atins obiectivul, și-au localizat țintele și le-au lovit cu succes”, a declarat SBU, adăugând că a doua navă lovită a fost MV Angara.

Navele Merkurii și MV Angara au fost folosite pentru a furniza provizii Corpului African, forța controlată de Kremlin care operează în Libia, Mali, Sudan și Republica Centrafricană, potrivit Rybar, un canal Telegram din Moscova care are legături cu Armata rusă. Rybar a transmis că armele navei Merkurii au distrus patru dintre dronele maritime folosite de Ucraina pentru a o ataca, dar două au reușit să treacă și au lovit vasul.

Corveta s-a scufundat având la bord un elicopter antisubmarin Ka-27, a adăugat Zelenski într-o postare pe rețelele sociale prin care a salutat atacul. Apoi, la sfârșitul postării sale, a venit un mesaj subtil, dar de rău augur: „Continuăm operațiunile în apele desemnate”.

Nava-mamă

Operațiunea, desfășurată într-un port libian și la o mie de mile marine de coasta ucraineană, marchează o extindere îndrăzneață a războiului Ucrainei cu Rusia, care se pregătește de ani de zile.

Încă de când dronele maritime ale SBU au lovit nava de debarcare rusească Olenegorski Gorniak în Novorossiisk și petrolierul Sig la sud de strâmtoarea Kerci în august 2023, la aproximativ 500 de mile pe mare de teritoriul controlat de Ucraina, în cercurile de informații s-a vorbit despre existența unei misterioase nave-mamă ucrainene, deghizată în navă de marfă și capabilă să lanseze drone navale dintr-o cocă falsă.

Atunci, rușii fuseseră luați prin surprindere. Dronele maritime ucrainene provocaseră deja pagube serioase flotei președintelui Putin din Marea Neagră, mai aproape de coasta lor, dar aceste două atacuri din 2023 au depășit cu mult raza de acțiune a oricăror atacuri care avuseseră loc anterior.

Tehnic vorbind, dronele „Sea Baby” și „Mamai” folosite puteau stoca suficient combustibil pentru a ajunge la nave de pe țărmul ucrainean, iar terminalele sofisticate Kimeta și Starlink, fabricate de companii americane, le puteau oferi conectivitatea necesară pe rază lungă de acțiune cu constelații de sateliți rivali, astfel încât operatorii lor să le poată pilota de la distanță. Dar acest lucru părea improbabil.

Ulterior, ofițerii ucraineni implicați în alte operațiuni la Marea Neagră au declarat pentru The Times despre o navă de marfă deghizată în mod similar, folosită pentru lansarea de drone submersibile și transmiterea de semnale către drone aeriene.

Dacă e să dăm crezare SBU-ului, se pare că o astfel de navă a trecut pe ascuns prin Bosfor în Mediterana și a dus lupta împotriva navelor rusești mult dincolo de Marea Neagră.

O mare nouă, un teatru nou

Primul indiciu al activității navale ucrainene în Mediterana a venit pe 23 decembrie 2024. Imediat după prânz, un apel de urgență frenetic a venit de la MV Ursa Major, o navă logistică militară rusească, în timp ce trecea la 60 de mile sud de Spania.

Nava fusese lovită de trei explozii în tribordul sălii motoarelor. Echipele de salvare spaniole au intervenit cu elicoptere și ambarcațiuni rapide pentru a ridica 14 membri ai echipajului. Doi dintre cei care se aflau sub punte în sala motoarelor nu au fost găsiți niciodată. Nava s-a scufundat aproximativ zece ore mai târziu.

În urma atacului, anchetatorii au dezvăluit că Ursa Major venea din Sankt Petersburg cu două carcase de protecție de reactor de submarin nuclear la bord, cu destinația Coreea de Nord.

Anchetatorii spanioli au suspectat că în atac au fost folosite mine de tip limpet din epoca sovietică. Apoi, în ianuarie anul trecut, petrolierul Seacharm a fost lovit. Din nou, principalul suspect a fost o mină de tip limpet magnetică BPM-1 sau BPM-2. Pe parcursul anului 2025, cel puțin cinci petroliere încărcate cu petrol rusesc au fost avariate în acest fel, o alta în largul coastei Senegalului și o a șaptea în Golful Finlandei.

Surse din serviciile de informații au susținut că o unitate secretă de elită a SBU a fost responsabilă, fiind însărcinată cu aplicarea sancțiunilor ucrainene în străinătate, într-o extindere amplă a jurisdicției sale interne obișnuite.

În martie anul acesta, Arctic Metagaz a devenit prima navă din Mediterana cu legături cu Rusia care a fost lovită direct de o navă de suprafață fără echipaj, la aproximativ 240 de kilometri sud-est de Malta și 240 de kilometri nord de Libia.

O Libie divizată

Cel mai recent atac asupra navei Merkurii, revendicat de Ucraina și aflat în interiorul unui port libian, marchează o escaladare semnificativă. Cu toate acestea, există semne de întrebare cu privire la faptul dacă atacurile sunt lansate de pe o navă-mamă, așa cum a spus SBU, sau direct de pe coasta libiană - sau de pe ambele.

Libia este împărțită între jumătatea sa vestică, cu un guvern recunoscut de ONU la Tripoli, și jumătatea sa estică, condusă de autoproclamata Armată Națională Libiană (LNA), cu sediul la Benghazi. LNA are legături cu Moscova, iar liderul său, Khalifa Haftar, s-a întâlnit anul trecut cu Vladimir Putin și cu înalți oficiali ruși din domeniul apărării la Moscova. Osama Hammad, prim-ministrul administrației estice a Libiei, a cerut ONU să investigheze dacă dronele care au lovit Merkurii au fost lansate din vestul Libiei și dacă forțele Kievului operează acolo.

În aprilie, o anchetă a postului de televiziune francez RFI a relatat că Ucraina a staționat peste 200 de ofițeri militari și specialiști tehnici în drone în vestul Libiei pentru a lansa atacuri maritime și aeriene cu drone împotriva navelor rusești din Marea Mediterană.

Ancheta a susținut existența unui pact secret încheiat în octombrie anul trecut între Ucraina și Guvernul de Unitate Națională din Tripoli, recunoscut de ONU și condus de prim-ministrul Abdul Hamid Dbeibah. Conform raportului, agenții ucraineni care lucrează din Misrata, Zawiya și Tripoli au antrenat unități locale în războiul cu drone, în timp ce au organizat atacuri maritime asupra „flotei din umbră” a Moscovei, sancționată de Occident. Atât Kievul, cât și Tripoli au negat prezența trupelor ucrainene pe teritoriul libian.

Agenția de informații militare a Ucrainei, GUR, a fost acuzată de mult timp de operațiuni care îi vizează pe mercenarii ruși din Africa. Cu toate acestea, acestea au fost operațiuni secrete. Încrederea îndrăzneață cu care agenția de informații interne a Ucrainei poartă acum război împotriva bunurilor și aliaților lui Putin din străinătate este încă un semnal că „operațiunea sa militară specială” este în afara controlului său, interesele strategice rusești deținute de mult timp fiind amenințate pe mai multe continente.

Canalul Unu, principalul post de televiziune al Rusiei, nu a menționat atacul. Cu toate acestea, Rusich, o unitate paramilitară rusă de extremă dreapta ale cărei forțe luptă în Ucraina, și-a exprimat dezgustul față de modul în care atacurile ucrainene au ilustrat slăbiciunea Marinei ruse. „Dacă rușinea ar avea un nume”, a scris pe rețelele sociale sub imaginile distrugerii din Benghazi.

Editor : Ș.R.