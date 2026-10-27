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„Dacă statul nu reacționează, va trebui să luăm propriile decizii”. Aleksandar Vucic, avertisment după violențele din Serbia

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aleksandar vucic
Foto: Profimedia
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Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic a avertizat marți că Partidul Progresist Sârb ar putea recurge la autoorganizare dacă autoritățile nu intervin împotriva actelor de violență îndreptate împotriva susținătorilor săi. Declarațiile vin după ce mai mulți protestatari au pătruns cu forța în sediul unei televiziuni apropiate de Vucic, în urma alegerilor legislative anticipate câștigate de Lista Studenților, relatează agenția sârbă de presă Tanjug, citată de Agerpres.

Aleksandar Vucic, care conduce lista electorală „Aleksandar Vucic - Serbia Unită”, a cerut marți autorităților să își îndeplinească atribuțiile și să reacționeze la ceea ce a descris drept acte de teroare împotriva cetățenilor.

„Dacă statul nu reacționează, va trebui să luăm propriile decizii în zilele următoare”, a declarat acesta, referindu-se la incidentul de luni, când susținători ai Listei Studenților, formațiune care a câștigat alegerile legislative anticipate de duminică în detrimentul partidului său, au luat cu asalt sediul televiziunii Informer.

„Dacă decid să continue teroarea împotriva celor care au opinii diferite, bătăile, distrugerile și tot restul, iar autoritățile statului nu iau nicio măsură, vom fi nevoiți să ne autoorganizăm. Și să știe că vor purta întreaga responsabilitate pentru acest lucru”, a avertizat Vucic.

Fostul președinte sârb a insistat că instituțiile statului trebuie să își îndeplinească obligațiile, indiferent de simpatiile politice.

„Aveți obligația de a acționa așa cum trebuie să o facă autoritățile statului, indiferent dacă vă place sau nu de o anumită persoană. Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost îngrozitor; viața lui Dragan Vucicevic (redactor-șef la Informer) a fost salvată doar după sosirea poliției”, a susținut Vucic.

Mai mulți protestatari sârbi au intrat cu forța, luni seară, în sediul televiziunii Informer, cunoscută pentru susținerea acordată fostului președinte Aleksandar Vucic, și au cerut arestarea redactorului-șef al postului, Dragan Vucicevic.

Incidentul a avut loc la o zi după alegerile legislative anticipate din Serbia, câștigate de Lista Studenților în fața formațiunii conduse de Vucic.

Editor : Ș.A.

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