„Dacă Ucraina cade, întreaga lume liberă cade”. Povestea a trei voluntari pe frontul ucrainean: un german, un american, un francez

Forțele armate ale Ucrainei sunt sprijinite de mai multe unități internaționale organizate din națiuni și alte grupuri care au suferit din cauza Kremlinului. Acestea includ „Kastus Kalinowski” din Belarus, Corpul de Voluntari Ruși și Legiunea „Libertatea Rusiei”, Legiunea Georgiană, precum și unități din Cecenia și Legiunea Internațională – formate în mare parte din voluntari individuali. Există mulți voluntari care provin din țări îndepărtate de zona de conflict – profesioniști cu studii superioare care ar putea duce o viață sigură și confortabilă acasă, dar care au ales să servească sub comanda Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ce îi motivează pe acești străini să se ofere voluntari?

Fiecare are propriile motive pentru a se alătura luptei, precum și propriile opinii cu privire la ceea ce ar trebui să facă guvernele lor, în principal occidentale, pentru a opri cea mai mare moarte și distrugere pe care Europa a cunoscut-o în ultimii 80 de ani.

Kyiv Post a vorbit cu trei astfel de voluntari – un german, un american și un francez – care servesc cu toții în unitatea de sisteme de vehicule aeriene fără pilot (drone UAV) a Brigăzii 41 Mecanizate Separate și care, din motive de securitate, sunt menționați doar prin indicativele lor.

Mai jos este povestea lor

„Opa – Bunicul”

Un german în vârstă de 56 de ani, al cărui indicativ îl identifică ca fiind cel mai în vârstă membru al unității și pentru care acesta nu este primul război.

Opa spune: „Crescem cu amenințări la adresa democrației, libertății și libertății de exprimare. Provin dintr-un mediu militar – mi-am petrecut întreaga viață în armată și în domeniul securității. Primul meu război a fost în Iugoslavia, de partea croaților, acum 30 de ani. A fost din aceleași motive.”

„Atunci se lupta împotriva „Serbiei Mari”, acum este „Rusia Mare” – sârbii voiau să recreeze statul iugoslav, Putin vrea să readucă Uniunea Sovietică. Pentru mine e același lucru, nu e nicio diferență. Sârbii și sovieticii au fost întotdeauna prieteni și pe atunci am întâlnit ruși în armata din Belgrad, chiar dacă Moscova a negat acest lucru – așa cum a făcut-o și în Crimeea în 2014”

„Mulți oameni ne ajută – ne aduc provizii, bani sau materiale pentru bombe. Eu ajut folosindu-mi experiența militară de trei decenii”, a adăugat Opa.

Opa are trei diplome și este inginer militar și expert în explozibili. În cadrul unității, el gestionează sistemele de detonare ale UAV-urilor, testând și dezvoltând noi modalități de a arma dronele în aer și la sol.

Referindu-se la serviciul său în Ucraina, el a spus: „În primul meu an, am fost soldat de infanterie într-un grup special – mai întâi în regiunea Zaporojie, apoi în Bakhmut [regiunea Donețk]. Am servit opt ani ca inginer în armata germană, unde am lucrat în domeniul eliminării munițiilor explozive (EOD). Așadar, mi s-a cerut să-i instruiesc pe oamenii noștri în domeniul EOD și al utilizării explozivilor înainte de a trece la drone.”

Opa spune că familia lui știe unde se află. Mama lui nu este de acord, dar el rămâne hotărât. Se află în Ucraina încă din prima zi a invaziei pe scară largă și consideră că oprirea Rusiei aici este crucială pentru a împiedica războiul să se extindă în restul Europei.

„Trebuie să-i oprim pe ruși în Ucraina, chiar dacă este imposibil să recuperăm toate teritoriile pierdute, trebuie să luptăm în continuare. Ucrainenii au nevoie de ajutor din partea Americii. Cei care se plâng de costurile necesare pentru a oferi sprijinul necesar trebuie să înțeleagă că, fără acesta, costurile vor fi și mai mari. Când rușii și belarușii vor ajunge la granița cu Polonia, sau în Lituania, Estonia sau oriunde altundeva, costurile pentru protejarea Occidentului vor fi mult, mult mai mari. În acest moment, ucrainenii mor pentru Europa și cer doar arme, nu trupe – care este problema?”, a spus Opa.

„Denver”

O motivație similară îl animă și pe colegul său, un american de 29 de ani din Colorado – de unde și pseudonimul Denver –, care a sosit și el în prima zi a invaziei pe scară largă.

„În timpul memorandumului de la Budapesta, noi [SUA] am făcut niște promisiuni, și eu știam asta înainte de a veni aici. Am făcut promisiuni – pe care nu le-am respectat cu adevărat. Suntem NATO. Suntem aliați. Ar trebui să ne protejăm aliații, dar nu facem asta, de aceea sunt aici”, a spus Denver.

Denver a încercat fără succes să se înroleze în armata americană. Când a văzut imaginile televizate cu orașele ucrainene distruse în primăvara anului 2022, a decis că nu poate rămâne pasiv.

„Am venit aici pentru că am văzut ce urma să se întâmple, am auzit toate știrile și m-am gândit că pot să stau pe canapea și să nu fac nimic sau să fac ceva în privința asta. Așa că am decis să vin aici.”

„Am ajuns la Kiev în martie 2022. De atunci, am luptat fără încetare. Am fost rănit de două ori, așa că a trebuit să iau o mică pauză după aceea, dar da, sunt aici de atunci. Acum m-am întors.”

„Prima dată când am fost rănit a fost în timpul ofensivei de la Harkov din 2022, lângă Izium, în Karpatska Sich. Apoi am luat o mică vacanță, mi-am vindecat rănile și m-am întors. De data aceasta am luptat alături de Legiunea Internațională a AFU”, spune Denver.

El a încheiat spunând: „E cam nebunesc să te gândești la asta. Dacă m-aș întoarce cu 10 ani în urmă, nu aș fi crezut că toate aceste lucruri s-ar fi întâmplat”.

„Sova – Bufnița”

Un francez fără experiență militară anterioară, care s-a alăturat AFU, unde își folosește experiența anterioară în producția civilă de drone.

„Dacă Ucraina cade mâine, vor urma statele baltice, apoi ar putea fi Polonia, și chiar dacă Franța este protejată de un atac direct prin armele sale nucleare, Rusia tot va încerca să destabilizeze țara mea și întreaga Europă. Dacă nu luptăm aici acum, va trebui să luptăm mai târziu, peste cinci, zece, cincisprezece ani. Așadar, prefer să lupt chiar aici, chiar acum.”

„Personal, obiectivul meu este să ajut Ucraina să rămână liberă și independentă, asta este cel mai important, pentru că dacă pierde, nu înseamnă doar că Ucraina își pierde suveranitatea, ci că întreaga Europă – chiar și SUA, chiar dacă nu vor să recunoască – va fi în pericol. Va fi o înfrângere pentru toate democrațiile din lume și va permite țărilor precum Coreea de Nord sau China să-și continue ambițiile imperialiste”, a spus Owl.

Atitudinea voluntarilor față de Ucraina (și viceversa)

Owl a fost căsătorit anterior cu o ucraineancă și a vizitat Ucraina pentru muncă înainte de război, așadar el cunoștea țara și oamenii ei.

„În general, poporul ucrainean ne susține extrem de mult, mai ales când ieși din Kiev. Dacă oamenii văd că sunteți militari... nu numai că vă mulțumesc, dar vă oferă mese gratuite sau vă cheamă un taxi. Când trebuie să mă duc să iau niște documente militare, îmi spun: „Du-te acolo, nu plătești taxiul, îl plătim noi, mulțumim mult pentru ceea ce faci”. Cunoșteam Ucraina înainte de război, ceea ce m-a ajutat să vin aici, pentru că cunosc țara, cunosc oamenii și admir curajul lor în ciuda tuturor greutăților. Știi, nu numai că au supraviețuit, dar și ripostează și câștigă – în multe feluri câștigă”, spune Owl.

Opa spune că civilii locali tratează, în general, voluntarii străini cu căldură și respect.

„Când află că ești străin, sunt foarte prietenoși. Sunt de ajutor. Chiar dacă nu înțelegi limba și te duci să cumperi ceva, întotdeauna ne descurcăm. Uneori folosesc Google Translate, care nu este întotdeauna bun în ucraineană, așa că uneori trebuie să folosesc rusa, pentru a mă face înțeles.”

„Aveam vecini în Harkov. Era un cartier frumos. Mă invitau la petreceri, chiar și la petreceri de ziua de naștere. Unii oameni mai în vârstă nu sunt atât de mulțumiți de noi și de acest război, ei privesc cu nostalgie perioada sovietică, așa că este normal”, a spus Opa.

Toți cei trei voluntari sunt convinși că apărarea Ucrainei este esențială pentru securitatea Europei. Ei spun că țările occidentale pot și trebuie să facă mai mult.

„Putin nu s-a oprit la Crimeea, a continuat să avanseze tot mai mult. Așadar, sunt absolut convins că nu se va opri în Ucraina. Țările occidentale trebuie să înțeleagă acest lucru și să realizeze că s-a mai întâmplat înainte și se va întâmpla din nou”, spune Denver.

Owl a adăugat: „În acest moment, Ucraina are nevoie mai ales de venituri sigure – mulți bani pentru industrie, parteneri de încredere, de exemplu, pentru industria de apărare și altele. Dar cred, de asemenea, că țările occidentale trebuie să se trezească puțin mai mult. De exemplu, în Franța, am quadruplat producția de artilerie, dar am trecut de la 25.000 la 80.000 pe lună – ceea ce nu reprezintă nici măcar consumul lunar de artilerie de aici.”

Editor : Sebastian Eduard