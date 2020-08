Daisy Coleman, victima unui atac sexual care a făcut subiectul unui documentar, s-a sinucis

Daisy Coleman, consilier pentru victimele agresiunilor sexuale, victimă la rândul ei în 2012, s-a sinucis, informează BBC. Cazul agresiunii ei a apărut și într-un documentar premiat Netflix, în 2016.

Tânara de 23 de ani a susținut în 2012, când avea 14 ani, că a fost violată la o petrecere în Marryville, Missouri. Cazul ei a atras atenția la nivel național, mai ales după ce a spus că a fost persecutată în urma incidentului, însă acuzațiile lansate împotriva unui băiat de 17 ani, Matthew Barnett, au fost retrase de procuratură. Familia lui Daisy Coleman a susținut că acest lucru s-a întâmplat din cauza conexiunilor politice pe care familia acuzatului le avea pe plan local. Barnett a recunoscut o acuzație mai puțin gravă și a spus mereu că Daisy a fost de acord cu tot ce s-a întâmplat.

Daisy Coleman a fost găsit moartă, după ce mama ei a rugat poliția să verifice dacă fiica ei este bine.

Cazul lui Daisy a apărut într-un documentar Netflix din 2016, Audrie & Daisy, care pune accent pe persecutarea victimelor agresiunilor sexuale.

Cealaltă fată din film, Audrie Pott, s-a sinucis în septembrie 2012, la câteva zile după ce a fost agresată sexual.

Daisy Coleman a fost unul dintre fondatorii organizației non-profit SafeBae (Before Anyone Else), care încearcă să prevină agresiunile sexuale în școli.

