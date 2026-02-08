Dalai Lama, menționat în dosarele Epstein. Biroul său clarifică: „Nu l-a întâlnit niciodată”

Biroul liderului spiritual budist în exil a declarat că Dalai Lama „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein, fiind astfel contrazise relatările mass-media chineze care sugerau o legătură între cei doi.

O analiză a milioanelor de documente din dosarele Epstein, publicate de Departamentul american de Justiție și consultate de AFP, arată că numele Dalai Lama apare de 154 de ori, scrie News.ro. Cu toate acestea, nu există nicio mențiune sau sugestie privind o întâlnire directă între liderul budist și Epstein.

Joi, postul chinez de televiziune CGTN a raportat că numele Dalai Lama apare de cel puțin 169 de ori în aceleași dosare. Potrivit CGTN, un e-mail din 2012, cu expeditor cenzurat, sugera unei persoane să participe la un eveniment pe o insulă unde „Dalai Lama urma să vină”.

Citește și: Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe degete: îndemnul cu care încheia cele mai interesante mesaje

„Anumite articole recente din mass-media și anumite publicații pe rețelele de socializare referitoare la «dosarele Epstein» încearcă să stabilească o legătură între Sanctitatea Sa Dalai Lama și Jeffrey Epstein”, precizează comunicatul biroului, publicat pe X.

„Putem confirma fără echivoc că Sanctitatea Sa nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein și nu a autorizat niciodată pe nimeni să se întâlnească sau să interacționeze cu acesta în numele său”, mai precizează sursa oficială.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Specialiștii subliniază că simpla menționare a numelui unei persoane în dosarele Epstein nu implică faptul că acea persoană a comis o faptă reprobabilă.

Citește și: Dosarele Epstein: O româncă fotomodel ar fi fost dusă la o cină privată la Palatul Buckingham pentru fostul prinț Andrew

Contextul lui Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în 2019 în închisoare, după ce a fost acuzat de trafic sexual cu minore.

Critici din partea Chinei și viața în exil a Dalai Lama

China, care consideră Tibetul parte integrantă a teritoriului său, l-a criticat constant pe Dalai Lama, pe care îl numește rebel și separatist.

Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Dalai Lama, în vârstă de 90 de ani, a fugit din Lhasa în 1959, după reprimarea unei revolte de către trupele chineze, și nu s-a mai întors niciodată. În prezent, trăiește în exil în nordul Indiei și are milioane de adepți în întreaga lume, inclusiv numeroase celebrități.

Citește și: Prințul Laurent recunoaște că s-a întâlnit de două ori cu Epstein, în timp ce Casa Regală respinge orice conexiune cu regina Paola

Editor : Ana Petrescu