Video Danemarca a acceptat, de principiu, ca NATO să consolideze securitatea în Arctica

Data actualizării: Data publicării:
militar in padure cu zapada
Foto: Profimedia

După săptămâni de tensiuni, Danemarca a acceptat, de principiu, că NATO trebuie să consolideze securitatea în Arctica. Un acord a fost stabilit în urma unei întâlniri între premierul danez și secretarul general al NATO.

Mette Frederiksen urmează să se vadă și cu omologul său din Groenlanda. Ieri, aceasta a anunțat că aliații NATO au convenit să mențină o „prezență permanentă” în Arctica, inclusiv în jurul Groenlandei fără să dea mai multe detalii.

O sursă familiarizată cu discuțiile de miercuri dintre Donald Trump și Mark Rutte a declarat că Statele Unite și Danemarca vor renegocia în mod special acordul lor de apărare din 1951 privind Groenlanda.

Acest lucru ar putea permite Washingtonului să își extindă prezența militară, inclusiv capacitățile de apărare antirachetă, pe teritoriul aflat sub suveranitatea daneză.

Președintele Finlandei a cerut ca un acord să fie schițat până în vară, la summitul NATO de la Ankara.

„Ceea ce aș dori să văd este o cooperare mai strânsă cu ceea ce eu numesc A7, adică cele șapte țări arctice din NATO. Aceasta ar include cinci țări nordice plus Canada și Statele Unite, care sunt aliați apropiați. Într-o lume ideală am avea ceva gata până la summitul NATO de la Ankara și, practic, am propune un pachet care nu este diferit de pachetul care a fost prezentat la Haga privind 5%.

Danemarca decide pentru Danemarca, Groenlanda decide pentru Groenlanda. Și pentru mine, aceasta a fost de la început o problemă de securitate, nu o problemă de suveranitate. Și de aceea încercăm să creăm o rampă de acces prin care să putem consolida securitatea arctică cu o prezență americană puternică, deoarece îngrijorările lor cu privire la securitatea arctică, cred, sunt corecte”, a declarat Alexander Stubb, președintele Finlandei.

