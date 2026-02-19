Danemarca a imobilizat un portcontainer venit din Rusia. Nava nu figurează în niciun registru naval și are legături cu o flotă iraniană

Autoritățile maritime din Danemarca au imobilizat un portcontainer provenit din Sankt-Petersburg, după ce au constatat că nava nu este corect înmatriculată. Vasul, care declarase că navighează sub pavilionul Insulelor Comore, nu figurează însă în registrul naval al acestui stat, potrivit informațiilor transmise de autoritățile daneze. Nava este acostată în zona Kattegat, în nordul Danemarcei, iar presa locală relatează că ar fi vizată și de sancțiuni impuse de Statele Unite, în contextul unor presupuse legături cu o flotă iraniană, potrivit AFP și Agerpres.

Autoritatea Maritimă Daneză a anunţat joi că a imobilizat un portcontainer care venea din Sankt-Petersburg, după ce s-a constatat că nava nu este „corect înmatriculată”, relatează AFP.

„Nava este reţinută pe motivul că nu este corect înmatriculată”, a transmis autoritatea într-un e-mail trimis agenţiei de presă.

Potrivit sursei citate, vasul a declarat că navighează sub pavilionul Insulelor Comore, însă autorităţile din acest stat au informat partea daneză că nava nu figurează în registrul lor naval.

Identificată de presa daneză drept portcontainerul Nora, nava este în prezent acostată în Kattegat, în extremitatea nordică a Danemarcei. Unele surse media au indicat că vasul ar naviga sub pavilion iranian.

Conform datelor publicate de site-ul de geolocalizare maritimă Vesselfinder, nava a plecat din Sankt-Petersburg pe 16 ianuarie şi avea ca destinaţie Egiptul.

Postul danez TV2 a relatat că Nora, cunoscută anterior sub numele Cerus, ar fi vizată de sancţiuni impuse de autorităţile americane.

Potrivit Trezoreriei SUA, vasul ar face parte dintr-o flotă iraniană controlată de Mohammad Hossein Shamkhani, fiul lui Ali Shamkhani, consilier apropiat al ayatollahului Ali Khamenei.

În ultimul an, nava ar fi tranzitat apele daneze de zece ori.

Autoritatea Maritimă Daneză a precizat că un control amănunţit al navei va fi efectuat „atunci când condiţiile meteorologice o vor permite”, astfel încât să nu fie compromisă securitatea.

Editor : Ș.A.