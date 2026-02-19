Live TV

Danemarca a imobilizat un portcontainer venit din Rusia. Nava nu figurează în niciun registru naval și are legături cu o flotă iraniană

Data publicării:
Lighthouse of Hirtshals
Farul din Hirtshals, Vendsyssel-Thy, în nordul Danemarcei. Imagine cu caracter ilustrativ: Getty Images

Autoritățile maritime din Danemarca au imobilizat un portcontainer provenit din Sankt-Petersburg, după ce au constatat că nava nu este corect înmatriculată. Vasul, care declarase că navighează sub pavilionul Insulelor Comore, nu figurează însă în registrul naval al acestui stat, potrivit informațiilor transmise de autoritățile daneze. Nava este acostată în zona Kattegat, în nordul Danemarcei, iar presa locală relatează că ar fi vizată și de sancțiuni impuse de Statele Unite, în contextul unor presupuse legături cu o flotă iraniană, potrivit AFP și Agerpres.

Autoritatea Maritimă Daneză a anunţat joi că a imobilizat un portcontainer care venea din Sankt-Petersburg, după ce s-a constatat că nava nu este „corect înmatriculată”, relatează AFP.

„Nava este reţinută pe motivul că nu este corect înmatriculată”, a transmis autoritatea într-un e-mail trimis agenţiei de presă.

Potrivit sursei citate, vasul a declarat că navighează sub pavilionul Insulelor Comore, însă autorităţile din acest stat au informat partea daneză că nava nu figurează în registrul lor naval.

Identificată de presa daneză drept portcontainerul Nora, nava este în prezent acostată în Kattegat, în extremitatea nordică a Danemarcei. Unele surse media au indicat că vasul ar naviga sub pavilion iranian.

Conform datelor publicate de site-ul de geolocalizare maritimă Vesselfinder, nava a plecat din Sankt-Petersburg pe 16 ianuarie şi avea ca destinaţie Egiptul.

Postul danez TV2 a relatat că Nora, cunoscută anterior sub numele Cerus, ar fi vizată de sancţiuni impuse de autorităţile americane.

Potrivit Trezoreriei SUA, vasul ar face parte dintr-o flotă iraniană controlată de Mohammad Hossein Shamkhani, fiul lui Ali Shamkhani, consilier apropiat al ayatollahului Ali Khamenei.

În ultimul an, nava ar fi tranzitat apele daneze de zece ori.

Autoritatea Maritimă Daneză a precizat că un control amănunţit al navei va fi efectuat „atunci când condiţiile meteorologice o vor permite”, astfel încât să nu fie compromisă securitatea.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
2
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
3
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
F-16 România
4
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
printul william
5
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Transnistria
UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina
Maria Zaharova
„Vom evalua după rezultate”: Cum vede Moscova medierea SUA în Ucraina
Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger, din Republica Moldova Foto Facebook
Operațiune Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, coordonată de serviciile speciale ruse
jocuri paralimpice
Italia se opune participării sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice cu drapel şi imn naţional
razboi rusia ucraina
Ce cred românii despre cine va câștiga războiul din Ucraina și în cine au încredere dintre liderii internaționali (sondaj)
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan susține o conferință de presă după prima întrunire a...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
profimedia-1001270303
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza...
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
Ultimele știri
Cine sunt cei opt candidați la șefia Romsilva. Mesajul ministrului Mediului
O femeie de 31 de ani a murit, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5
Şofer fără permis şi băut nu a oprit la controlul din trafic pentru că nu avea RCA și ITP. În urmărire a lovit autospeciala poliţiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Întâlnire de gradul zero în Sala Polivalentă din București! Prezență rară a miliardarului din umbră, care a...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...