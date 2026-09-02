Danemarca a trimis recruți în Groenlanda, din cauza tensiunilor geopolitice din regiunea arctică

Danemarca a trimis, pentru prima dată în istoria recentă, recruți în Groenlanda, într-un moment în care tensiunile geopolitice din regiunea arctică sunt în creștere, relatează Reuters.

Militarii danezi participă la operațiunea „Arctic Endurance”, un exercițiu destinat pregătirii trupelor pentru condițiile extreme din Arctica. Recruții sunt instruiți să opereze în temperaturi foarte scăzute și să facă față condițiilor dificile de supraviețuire din regiune.

Desfășurarea are loc într-un context geopolitic sensibil pentru Groenlanda. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat în repetate rânduri asupra interesului Washingtonului de a achiziționa teritoriul autonom danez, invocând motive de securitate națională. Danemarca și Groenlanda au respins ferm aceste propuneri.

În paralel, NATO și-a intensificat prezența militară în zona arctică. Misiunea „Arctic Sentry”, lansată în 2026, urmărește consolidarea capacității Alianței de a opera în regiune, pe fondul preocupărilor legate de activitatea Rusiei și de creșterea interesului Chinei pentru Arctica.

Copenhaga a recunoscut că apărarea Arcticii a fost neglijată în trecut și a anunțat investiții suplimentare pentru consolidarea capacităților militare din regiune. Pentru Danemarca, Groenlanda are o importanță strategică majoră, atât prin poziția sa geografică, cât și prin rolul pe care îl joacă în securitatea nord-atlantică.

Rusia critică extinderea activităților NATO în Arctica și consideră consolidarea militară a Alianței o amenințare directă la adresa securității sale. Moscova dispune, la rândul său, de o prezență militară importantă în regiune, inclusiv submarine cu arme nucleare. China și-a extins, de asemenea, interesul pentru zona arctică, inclusiv prin cooperarea cu Rusia.

Prin trimiterea recruților în Groenlanda, Danemarca transmite un semnal privind disponibilitatea sa de a-și consolida prezența militară și de a-și asuma un rol mai important în apărarea Arcticii, într-o regiune devenită tot mai disputată între marile puteri.

Editor : M.C