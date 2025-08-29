Live TV

Danemarca alocă încă 1,3 miliarde de euro pentru apărare. „Situaţia geopolitică ne obligă”

Data publicării:
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. Foto: Profimedia
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. Foto: Profimedia

Danemarca va aloca încă 10 miliarde de coroane, sau 1,34 miliarde de euro, în bugetul său pe 2026 pentru a-şi consolida apărarea şi sprijinul acordat Ucrainei, a anunţat Ministerul Apărării, citat de AFP, preluată de Agerpres.

"Situaţia geopolitică ne obligă să ne consolidăm construcţia apărării, aşa că sunt încântat că alocăm din nou mai mulţi bani pentru aceasta", a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, citat într-un comunicat de presă.

În plus, "atunci când sprijinim Ucraina, nu este vorba doar despre securitatea ei, ci despre securitatea întregii Europe", a reiterat el.

Această nouă alocare, inclusă în bugetul pe 2026, va duce la peste 3% din PIB ponderea cheltuielilor pentru apărare ale ţării nordice, care îşi propune să aloce 5% din PIB înainte de orizontul anului 2032.

Danemarca este un aliat fidel al Ucrainei. Recent, a fost de acord să achiziţioneze arme pentru Kiev din stocul SUA, ca parte a unei iniţiative comune SUA-NATO. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
5
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Bărbat baricadat în casă de 11 ore, ca să nu...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul Bolojan a aprobat parțial Pachetul 2 de măsuri fiscale...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu anunță ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de...
profimedia-0367085136 (2)
Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei...
amara
Pericol de explozie într-un oraș din Ialomița. Muncitorii care făceau...
Ultimele știri
Copil în stare gravă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. A fost găsit inconştient de către un trecător
Planul Estoniei pentru a se apăra de tancurile lui Putin, în caz de război: Capcane din turbării restaurate
Șomajul în Germania depășește trei milioane de persoane, pentru prima dată în ultimul deceniu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Recep Tayyip Erdogan - Vladimir Putin joint press conference in Russia
Putin se întâlnește cu Erdogan pentru a discuta despre războiul din Ucraina. „Turcia joacă un rol important în procesul de soluționare”
zelenski face declaratii
Situație „extrem de îngrijorătoare” la Pokrovsk, avertizează Zelenski: Rusia a mobilizat până la 100.000 de soldați
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Principalele trei garanții de securitate pe care Ucraina le vrea de la SUA și Europa. Anunțul făcut de Zelenski
oana toiu 2
Oana Țoiu: Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pe agenda reuniunii miniştrilor de Externe ai UE la Copenhaga
armand gosu
Armand Goșu: Credeți că se răscoală cineva împotriva lui Vladimir Putin? De ce susține istoricul că rușii sunt „fericiți” cu războiul
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după...
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie