Danemarca e de acord cu recunoaşterea statului Palestina, dar cu o condiție. Anunțul făcut de premierul danez 

Danemarca nu exclude recunoaşterea unui stat Palestina, cu condiţia ca acesta să fie un stat democratic, a declarat marţi premierul danez Mette Frederiksen, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Nu spunem nu recunoaşterii Palestinei ca stat”, a declarat şefa guvernului danez într-o conferinţă de presă.

„Suntem în favoarea acestui lucru. Suntem de foarte mult timp. Asta ne dorim. Dar, evident, trebuie să ne asigurăm că va fi un stat democratic”, a adăugat ea.

Duminică, peste zece mii de danezi au ieşit în stradă cerând încetarea războiului din Fâşia Gaza şi îndemnând Danemarca să recunoască statul palestinian.

Într-un interviu acordat cotidianului Jyllands-Posten la mijlocul lunii august, Frederiksen a declarat că „Netanyahu este acum o problemă în sine”, considerând că guvernul israelian merge „prea departe”.

„Politica violentă continuă a lui Netanyahu în Gaza este inacceptabilă”, a scris Frederiksen pe reţelele sociale, adăugând, însă, că de la atacul din 7 octombrie, a susţinut dreptul Israelului de a elimina „ameninţarea reprezentată de Hamas”.

Recunoaşterea statului Palestina trebuie să servească „scopului corect”, a insistat ea marţi.

„Trebuie să aibă loc într-un moment în care promovează cu adevărat o soluţie cu două state. Şi atunci când un stat palestinian durabil şi democratic poate fi garantat, fără influenţa Hamas. Şi acest lucru trebuie, desigur, să se facă cu recunoaşterea reciprocă a Israelului”, a explicat ea.

Totodată, Danemarca va folosi perioada în care deţine preşedinţia Consiliului UE pentru a creşte presiunea asupra Israelului.

„Va fi dificil să obţinem sprijinul necesar, dar vom face tot ce putem”, a promis premierul danez.

Citește și: Germania nu va recunoaște statul palestinian. „Nu ne vom alătura acestei iniţiative”

Editor : C.L.B.