Live TV

Danemarca e de acord cu recunoaşterea statului Palestina, dar cu o condiție. Anunțul făcut de premierul danez 

Data publicării:
Premierul danez, Mette Frederiksen.
Premierul danez, Mette Frederiksen. Sursa foto; Profimedia Images

Danemarca nu exclude recunoaşterea unui stat Palestina, cu condiţia ca acesta să fie un stat democratic, a declarat marţi premierul danez Mette Frederiksen, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Nu spunem nu recunoaşterii Palestinei ca stat”, a declarat şefa guvernului danez într-o conferinţă de presă.

„Suntem în favoarea acestui lucru. Suntem de foarte mult timp. Asta ne dorim. Dar, evident, trebuie să ne asigurăm că va fi un stat democratic”, a adăugat ea.

Duminică, peste zece mii de danezi au ieşit în stradă cerând încetarea războiului din Fâşia Gaza şi îndemnând Danemarca să recunoască statul palestinian.

Într-un interviu acordat cotidianului Jyllands-Posten la mijlocul lunii august, Frederiksen a declarat că „Netanyahu este acum o problemă în sine”, considerând că guvernul israelian merge „prea departe”.

„Politica violentă continuă a lui Netanyahu în Gaza este inacceptabilă”, a scris Frederiksen pe reţelele sociale, adăugând, însă, că de la atacul din 7 octombrie, a susţinut dreptul Israelului de a elimina „ameninţarea reprezentată de Hamas”.

Recunoaşterea statului Palestina trebuie să servească „scopului corect”, a insistat ea marţi.

„Trebuie să aibă loc într-un moment în care promovează cu adevărat o soluţie cu două state. Şi atunci când un stat palestinian durabil şi democratic poate fi garantat, fără influenţa Hamas. Şi acest lucru trebuie, desigur, să se facă cu recunoaşterea reciprocă a Israelului”, a explicat ea.

Totodată, Danemarca va folosi perioada în care deţine preşedinţia Consiliului UE pentru a creşte presiunea asupra Israelului.

„Va fi dificil să obţinem sprijinul necesar, dar vom face tot ce putem”, a promis premierul danez.

Citește și: Germania nu va recunoaște statul palestinian. „Nu ne vom alătura acestei iniţiative”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
Primar
2
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
razboi
4
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite
Digi Sport
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-2
Nicușor Dan participă la ședința coaliției, unde se discută pensiile...
justitie catuse ciocanel
Toate Curțile de Apel, dar și alte instanțe și parchete își suspendă...
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță: „Ne prefacem că schimbăm legea. Nu se schimbă nimic”. Ce...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din...
Ultimele știri
Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
Rusia a mai cucerit două localități într-o nouă regiune din Ucraina
Categoria de angajați care va primi vouchere de vacanță și anul acesta. A fost semnat ordinul de ministru
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cafea și ciocolatp
Țara europeană care elimină taxele pe cafea, ciocolată și cărți, pentru a veni în sprijinul cetățenilor
Caucasian, long, blonde haired woman, reading a book inside public library, next to book shelves.
Danemarca vrea să elimine TVA-ul pentru cărți. Care este scopul acestei măsuri
photo-collage.png - 2025-08-19T192810.125
Benjamin Netanyahu îl acuză pe Emmanuel Macron că „alimentează focul antisemit” și îi dă un ultimatum
Protest against Israel's wall
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele
Fredericia, Jutland, Denmark, July 25, 2024 - Passenger train waiting at the platform of the railway station
Un tren a deraiat în sudul Danemarcei. Cel puțin o persoană a murit și mai multe au fost rănite
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Fanatik.ro
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Alex Băluță prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son și Hugo Lloris
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță