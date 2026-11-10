Live TV

Danemarca promite Ucrainei un ajutor militar de 643 de milioane de euro. Zelenski se întâlnește cu liderii nordici la Copenhaga

Data publicării:
Volodimir Zelenski și premierul danez Mette Frederiksen
Volodimir Zelenski și premierul danez Mette Frederiksen. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Danemarca a anunțat marți un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 643 de milioane de euro, cu ocazia vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Copenhaga, unde acesta s-a întâlnit cu liderii țărilor nordice pentru discuții privind securitatea. Anunțul vine în aceeași zi în care, la Abu Dhabi, au început negocierile directe dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, le-a declarat jurnaliștilor că Danemarca va aloca, de asemenea, 150 de milioane de coroane (20 de milioane de euro) pentru sprijinirea sectorului energetic ucrainean.

Imaginile difuzate de televiziuni au surprins aterizarea avionului lui Zelenski în capitala daneză. În aceeași zi, la Abu Dhabi au început negocierile directe dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, notează Euronews.

„Sunt mândră să îi primesc în Danemarca pe președintele Zelenski și pe liderii țărilor nordice. Lupta ucrainenilor pentru o Ucraină liberă și o Europă liberă continuă”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen într-un comunicat.

La Copenhaga sunt așteptați și premierul suedez Ulf Kristersson, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și premierul finlandez Petteri Orpo.

„La aproape cinci ani de la invazia pe scară largă, bombardamentele care vizează civili, centre de ajutor umanitar și instalații de alimentare cu apă și încălzire continuă. De aceea trebuie să rămânem fermi”, a declarat Frederiksen.

Țările nordice se numără printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. La sfârșitul lunii octombrie, Zelenski s-a deplasat la Oslo pentru a se întâlni cu emisarii americani.

După acea întâlnire, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele finlandez Alexander Stubb au discutat telefonic timp de 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin. Stubb a descris conversația drept „sinceră și substanțială”. Premierul danez Mette Frederiksen a criticat convorbirea, afirmând că aceasta nu fusese coordonată cu celelalte țări nordice.

Poliția din Copenhaga a anunțat că măsurile de securitate vor fi înăsprite în zilele următoare, iar zborurile cu drone deasupra capitalei vor fi interzise până la 12 noiembrie.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
4
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Referendum. Foto- Profimedia Images
5
Locuitorii unei comune din Sibiu au respins prin referendum, cu peste 98%, deschiderea...
Cât a putut să-i plătească Ion Țiriac lui Gigi Becali pe 4 icoane: "E un om bun cum n-am întâlnit"
Digi Sport
Cât a putut să-i plătească Ion Țiriac lui Gigi Becali pe 4 icoane: "E un om bun cum n-am întâlnit"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Manevra prin care Trump vrea să-i împace și pe Putin, și pe Zelenski în negocierile pentru încheierea războiului
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Zelenski susține că s-a „coordonat” cu UE înainte de negocierile de la Abu Dhabi: „Facem totul” pentru a obține rezultate
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_022_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan: Anunț o investiție de 50 de milioane de euro în HUB-ul de securitate de la Marea Neagră
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit rachete nord-coreene pentru a lovi reţeaua energetică ucraineană
Intervenția echipelor de salvare în urma atacurilor rusești. Foto Serviciul de Urgență
Valuri de rachete balistice rusești au lovit Kievul: Podul de Nord a fost avariat, iar 5 persoane au fost rănite, printre care un copil
Recomandările redacţiei
profimedia-1151452558
Tragedie pe o autostradă din Bulgaria: cel puțin 12 persoane au...
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
„Elementul surprinzător” la negocierile din Abu Dhabi. Comandor (r)...
Rămășițele vehiculelor implicate în accidentul în lanț de pe autostrada Tracia, Bulgaria, 10 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Images
Un martor al carambolului din Bulgaria povestește cum a scăpat cu...
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după tragedia de pe autostrada...
Ultimele știri
„Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea”, acuză Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL
Putin cere poliției să caute mai activ „infracțiunile” comise de ruși pe internet
Luca Niculescu: „Nu putem gândi o relansare economică fără industria auto”. Planurile Guvernului pentru producția din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
11 noiembrie (11.11), zi specială în numerologie. Ce semnificație are în 2026
Cancan
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Fanatik.ro
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață”
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Ce va face Reghecampf la FCSB după criticile lui Gigi Becali? „Bă, patroane, dacă tu spui așa…”
Adevărul
Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Pro FM
Delia a lansat o piesă care a atins o coardă sensibilă: "Doar tu mai ai curaj să spui lucrurilor pe nume!"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Cum a transformat un român o ruină în casa visurilor lui, după 15 ani în Occident: „Să devii țăran e o...
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...