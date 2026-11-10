Danemarca promite Ucrainei un ajutor militar de 643 de milioane de euro. Zelenski se întâlnește cu liderii nordici la Copenhaga

Danemarca a anunțat marți un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 643 de milioane de euro, cu ocazia vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Copenhaga, unde acesta s-a întâlnit cu liderii țărilor nordice pentru discuții privind securitatea. Anunțul vine în aceeași zi în care, la Abu Dhabi, au început negocierile directe dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, le-a declarat jurnaliștilor că Danemarca va aloca, de asemenea, 150 de milioane de coroane (20 de milioane de euro) pentru sprijinirea sectorului energetic ucrainean.

Imaginile difuzate de televiziuni au surprins aterizarea avionului lui Zelenski în capitala daneză. În aceeași zi, la Abu Dhabi au început negocierile directe dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, notează Euronews.

„Sunt mândră să îi primesc în Danemarca pe președintele Zelenski și pe liderii țărilor nordice. Lupta ucrainenilor pentru o Ucraină liberă și o Europă liberă continuă”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen într-un comunicat.

La Copenhaga sunt așteptați și premierul suedez Ulf Kristersson, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și premierul finlandez Petteri Orpo.

„La aproape cinci ani de la invazia pe scară largă, bombardamentele care vizează civili, centre de ajutor umanitar și instalații de alimentare cu apă și încălzire continuă. De aceea trebuie să rămânem fermi”, a declarat Frederiksen.

Țările nordice se numără printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. La sfârșitul lunii octombrie, Zelenski s-a deplasat la Oslo pentru a se întâlni cu emisarii americani.

După acea întâlnire, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele finlandez Alexander Stubb au discutat telefonic timp de 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin. Stubb a descris conversația drept „sinceră și substanțială”. Premierul danez Mette Frederiksen a criticat convorbirea, afirmând că aceasta nu fusese coordonată cu celelalte țări nordice.

Poliția din Copenhaga a anunțat că măsurile de securitate vor fi înăsprite în zilele următoare, iar zborurile cu drone deasupra capitalei vor fi interzise până la 12 noiembrie.

Editor : M.I.