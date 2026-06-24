Danemarca trimite recruţi în Groenlanda: „Vor participa la toate misiunile alături de militari profesioniști”

Ministrul apărării danez, Jeppe Bruus, a anunţat marţi că recruţi vor fi desfăşuraţi în Groenlanda, un teritoriu autonom danez râvnit de preşedintele american Donald Trump, relatează miercuri AFP, potrivit Agerpres.

„În Groenlanda, recruţii vor fi desfăşuraţi alături de militarii profesionişti şi vor participa la toate misiunile”, a scris Jeppe Bruus ca răspuns la întrebarea unui parlamentar.

Postul de televiziune TV2 a relatat în primăvară că armata daneză ia în considerare desfăşurarea de recruţi în Groenlanda începând din septembrie, unde Copenhaga şi-a consolidat prezenţa militară ca răspuns la presiunea venită din partea Statelor Unite.

În 2025, vicepreşedintele american JD Vance a acuzat Danemarca că neglijează securitatea teritoriului său autonom.

La începutul lui 2026, Trump a refuzat iniţial să excludă utilizarea forţei pentru a „obţine” insula arctică, înainte de a renunţa în cele din urmă.

După declanşarea războiului din Ucraina, Danemarca şi-a extins serviciul militar obligatoriu la 11 luni şi a inclus şi femeile.

Cu această nouă durată a serviciului militar obligatoriu, „recruţii sunt antrenaţi pentru a putea participa la executarea misiunilor forţelor armate”, a explicat Bruus.

În Groenlanda, „recruţii vor fi angajaţi în sarcini care nu necesită o pregătire specializată de lungă durată”, a dat el asigurări, fără a specifica data sosirii recruţilor, numărul acestora sau misiunile lor.

Editor : C.L.B.