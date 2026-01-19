Live TV

Danemarca trimite și mai multe trupe în Groenlanda. „Nu ne vom întoarce prea curând”

Data actualizării: Data publicării:
Militari armata daneză
Foto: Profimedia

În timp ce Donald Trump continuă să intensifice presiunea în încercarea sa de a anexa Groenlanda, Danemarca își întărește luni prezența militară pe insula arctică, potrivit presei locale.

O „contribuție substanțială” de soldați danezi de luptă este așteptată să sosească luni seara la Kangerlussuaq, locația principalului aeroport internațional din Groenlanda, potrivit postului de televiziune danez TV2, informează Politico.

Comandantul militar danez în Arctica, generalul-maior Søren Andersen, a declarat că aproximativ 100 de soldați danezi au ajuns deja în Nuuk, capitala Groenlandei, și un număr similar în Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei. Soldații vor participa la exercițiul de antrenament Arctic Endurance. Andersen a declarat săptămâna trecută că desfășurarea trupelor este o reacție la amenințările Rusiei și nu la Trump.

Copenhaga a solicitat luni o misiune NATO în Groenlanda, a declarat ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, după o întâlnire cu șeful alianței, Mark Rutte, la sediul NATO din Bruxelles. „Am propus acest lucru, iar secretarul general al NATO a luat notă de aceasta”, a declarat el reporterilor.

Citește și

Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni

Lund Poulsen a criticat amenințările lui Trump împotriva Groenlandei ca fiind „foarte, foarte dureroase”, dar a avertizat că alianța încă nu își poate permite să rupă legăturile cu Washingtonul.

„Dacă americanii se retrag mâine din NATO, vom avea o provocare uriașă în a ne apăra singuri”, a spus el, adăugând: „asta ne dă și un motiv să facem mai mult din partea europeană”.

Trupele suplimentare trimise în Groenlanda nu se vor întoarce acasă prea curând.

„Vom continua misiunea timp de un an, poate doi, cu cooperarea soldaților străini. Încercăm să stabilim un program pentru desfășurarea trupelor în Groenlanda în 2026 și în anul următor, așa că da, este o misiune pe termen lung”, a declarat Andersen pentru Le Monde.

În ultimele zile, ofițerii militari europeni au participat la o misiune de recunoaștere și „au evaluat oportunitățile de instruire pe tot parcursul anului și intenționează să se întoarcă în martie cu capacități diferite”, a spus Andersen.

Desfășurarea trupelor a avut loc pe fondul intensificării presiunii din partea lui Trump, care dorește să anexeze insula arctică, un teritoriu semi-autonom din cadrul Regatului Danemarcei. El nu a exclus utilizarea forței militare în acest scop.

Trump a denunțat mișcarea țărilor aliate, avertizând: „Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, au pus în joc un nivel de risc care nu este acceptabil sau sustenabil”.
Trump susține că Danemarca nu a făcut suficient pentru a proteja Groenlanda de un posibil atac din partea Rusiei sau Chinei, glumind că Copenhaga are doar două sanie cu câini pentru a apăra insula. În realitate, Danemarca a declarat anul trecut că va majora cheltuielile de apărare pentru Groenlanda cu 27,4 miliarde de coroane (3,7 miliarde de euro) pentru nave militare, avioane de patrulare, drone și radare de supraveghere.

Citește și

Actor suedez, care a jucat în zeci de filme americane, favorit la Oscar: „Trump este un omuleț care care suferă de megalomanie”


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni
Peskov
Reacția Kremlinului la intenția lui Trump de a cumpăra Groenlanda: „Va intra cu siguranţă în istorie”
Premierul spaniol Pedro Sanchez
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
Fizicianul Cristian Presură explică de ce nu pot fi implantate cipuri prin vaccin
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la...
profimedia-1067415246
Valentino Garavani, „ultimul împărat al modei”, a murit la vârsta de...
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina...
How,Will,Donald,Trump,Redraw,The,Economic,Map,Of,The
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de...
Ultimele știri
Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului”
Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
De ce Europa reprezintă o amenințare pentru Donald Trump și care sunt punctele sale forte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Surpriză la Petrolul – Universitatea Craiova: decizia luată de Steven Nsimba după ce a refuzat să plece!
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Ce pensie va avea un casier după 40 de ani de muncă. Calcul orientativ
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”