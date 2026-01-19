Danemarca trimite și mai multe trupe în Groenlanda. „Nu ne vom întoarce prea curând”

În timp ce Donald Trump continuă să intensifice presiunea în încercarea sa de a anexa Groenlanda, Danemarca își întărește luni prezența militară pe insula arctică, potrivit presei locale.

O „contribuție substanțială” de soldați danezi de luptă este așteptată să sosească luni seara la Kangerlussuaq, locația principalului aeroport internațional din Groenlanda, potrivit postului de televiziune danez TV2, informează Politico.

Comandantul militar danez în Arctica, generalul-maior Søren Andersen, a declarat că aproximativ 100 de soldați danezi au ajuns deja în Nuuk, capitala Groenlandei, și un număr similar în Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei. Soldații vor participa la exercițiul de antrenament Arctic Endurance. Andersen a declarat săptămâna trecută că desfășurarea trupelor este o reacție la amenințările Rusiei și nu la Trump.

Copenhaga a solicitat luni o misiune NATO în Groenlanda, a declarat ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, după o întâlnire cu șeful alianței, Mark Rutte, la sediul NATO din Bruxelles. „Am propus acest lucru, iar secretarul general al NATO a luat notă de aceasta”, a declarat el reporterilor.

Citește și

Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni



Lund Poulsen a criticat amenințările lui Trump împotriva Groenlandei ca fiind „foarte, foarte dureroase”, dar a avertizat că alianța încă nu își poate permite să rupă legăturile cu Washingtonul.

„Dacă americanii se retrag mâine din NATO, vom avea o provocare uriașă în a ne apăra singuri”, a spus el, adăugând: „asta ne dă și un motiv să facem mai mult din partea europeană”.

Trupele suplimentare trimise în Groenlanda nu se vor întoarce acasă prea curând.

„Vom continua misiunea timp de un an, poate doi, cu cooperarea soldaților străini. Încercăm să stabilim un program pentru desfășurarea trupelor în Groenlanda în 2026 și în anul următor, așa că da, este o misiune pe termen lung”, a declarat Andersen pentru Le Monde.

În ultimele zile, ofițerii militari europeni au participat la o misiune de recunoaștere și „au evaluat oportunitățile de instruire pe tot parcursul anului și intenționează să se întoarcă în martie cu capacități diferite”, a spus Andersen.

Desfășurarea trupelor a avut loc pe fondul intensificării presiunii din partea lui Trump, care dorește să anexeze insula arctică, un teritoriu semi-autonom din cadrul Regatului Danemarcei. El nu a exclus utilizarea forței militare în acest scop.

Trump a denunțat mișcarea țărilor aliate, avertizând: „Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, au pus în joc un nivel de risc care nu este acceptabil sau sustenabil”.

Trump susține că Danemarca nu a făcut suficient pentru a proteja Groenlanda de un posibil atac din partea Rusiei sau Chinei, glumind că Copenhaga are doar două sanie cu câini pentru a apăra insula. În realitate, Danemarca a declarat anul trecut că va majora cheltuielile de apărare pentru Groenlanda cu 27,4 miliarde de coroane (3,7 miliarde de euro) pentru nave militare, avioane de patrulare, drone și radare de supraveghere.

Citește și

Actor suedez, care a jucat în zeci de filme americane, favorit la Oscar: „Trump este un omuleț care care suferă de megalomanie”







Editor : Sebastian Eduard