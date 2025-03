Daniel Fried, fost diplomat american - Ce să mai înțelegem din comportamentul administrației Trump? Are sau nu Donald Trump un plan?

Ce să mai înțelegem din comportamentul administrației Trump? Cel mai probabil asta ne întrebăm majoritatea dintre noi, zilnic, de câte ori mai apare o declarație neașteptată de peste ocean. Noua conducere a SUA pare mai prietenă cu agresorul Vladimir Putin, decât cu democrațiile europene și mai ales cu victima Ucraina. Să fie toate acestea parte dintr-un plan de negociere pe care nu îl știm. Există acest plan? Avem o singură certitudine, nu putem pune semnul egal între Trump, MAGA și Statele Unite ale Americii. Primim explicații de la Daniel Fried, fost diplomat american.

Cristina Cileacu: Dle ambasador Daniel Fried, fost diplomat SUA, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Daniel Fried: Mulțumesc.

Faptele lui Trump antagonizează aliații

Cristina Cileacu: Dle ambasador, avem multe declarații primite din partea administrației Trump care critică Europa și se comportă ca și cum Statele Unite nu mai sunt un prieten și un aliat al Europei, ci mai degrabă un prieten și aliat al Rusiei. Cum să privim toate acestea?

Daniel Fried: Încă nu este atât de rău. Știu despre ce vorbești. Și românii au tot dreptul să fie furioși și uimiți de unele dintre, permiteți-mi să spun direct, unele dintre lucrurile mai stupide care vin de la Washington și dinspre administrația Trump. Și prin lucruri stupide, mă refer la afirmația că Rusia nu a fost responsabilă pentru război, că ucrainenii ar fi putut fi responsabili pentru provocarea Rusiei. Asta este doar o prostie totală. Este o prostie totală. Deci preocuparea românilor este de înțeles și pe deplin rațională. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii. În urmă cu trei săptămâni, Donald Trump vorbea despre exercitarea unei presiuni mai mari asupra lui Putin, despre posibilitatea unor sancțiuni mai mari împotriva Rusiei, pentru a-l forța pe Putin să vină la masă și să negocieze un sfârșit corect al războiului. Și dacă priviți cu atenție, administrația Trump a prezentat o schiță a unui plan de încheiere a războiului, care ar putea funcționa. Nu spun că va funcționa, spun că ar putea funcționa. Este un acord de încetare a focului și securitate pentru Ucraina, inclusiv posibilitatea ca trupele europene să se afle pe teren. Acum, europenii nu ar trebui să intre în Ucraina fără sprijin militar american. Acest lucru este corect. Și europenii, francezi, britanici iau în considerare acest lucru. Deci asta este vestea bună. O încetare a focului la fața locului, dacă nu forțăm Ucraina să recunoască anexările ilegale făcute de Rusia, ar putea funcționa. Ucraina ar putea fi Germania de Vest a acestui secol. Aceasta este prima linie împotriva agresiunii ruse susținută de Occident, trupe europene pe teren, și ar marca o înfrângere strategică pentru Putin. Acum, asta este vestea bună. Și românii mă vor opri și vor spune, stai puțin, ce zici de toate aceste lucruri stupide, care vin de la administrația Trump? Și românii au dreptate. Sunt multe mesaje mixte, dacă vrem să fim politicoși, fie pur și simplu prostii. Și este, cred, o luptă în cadrul administrației Trump. Oamenii lui Trump au un punct important: europenii, nu neapărat România sau Polonia, cât germanii, britanicii, francezii trebuie să facă mai mult pentru propria apărare. Ei trebuie să aibă o capacitate militară mai mare și să nu se bazeze atât de mult pe Statele Unite. Au dreptate. Și fiecare președinte american de la Eisenhower s-a simțit așa. Deci este, să spunem, o latură rațională și constructivă a administrației Trump. Dar sunt, și voi fi sincer aici, o parte prostuță și chiar naivă. Să luăm, de exemplu, proiectul de rezoluție al SUA la Națiunile Unite, de la a treia aniversare a războiului. Este prea slab, reprezintă genul de lucruri pe care republicanii obișnuiau să le critice, dacă democrații încearcau ceva. Trebuie să încetăm să fim drăguți cu rușii în speranța că vor fi și ei drăguți la schimb. Rușii nu funcționează așa și fiecare român știe asta. Ei răspund la putere și trebuie să fim puternici. Sunt de acord cu multe dintre criticile românești, și nu doar românești, polonezii simt la fel...

Cristina Cileacu: Europene.

Daniel Fried: Europenii au, în general, dreptate. Oamenii lui Trump consideră că Europa trebuie să facă mai mult pentru propria apărare. Deci, acordul care vrea să se întâmple, care s-ar putea întâmpla, este că europenii spun, da, vom face un pas în față, în Ucraina și mai general. Și apoi Trump spune ca răspuns, bine, atunci suntem cu toții implicați în alianța transatlantică. Trump ar putea spune că am câştigat. I-am împins pe europeni. Sunt pregătit să îl privesc de sus pe Putin. Acest lucru s-ar putea termina bine. Nu spun că se va termina bine. Spun că treaba guvernelor europene nu este doar să privească administrația Trump cu groază, exasperare și frustrare, chiar dacă înțeleg toate acestea. Treaba este să luăm mizeria în care ne aflăm și să ne dăm seama care este cel mai bun mod de a merge mai departe. Și este o modalitate de a merge mai departe.

"Democrația" - perspectiva lui J.D. Vance

Cristina Cileacu: Românii au fost criticați de două ori, în două ocazii diferite recent, de vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance. El a făcut aceleași referințe spunând că nu înțelege exact de ce au fost anulate alegerile din România. Și că acesta este un lucru antidemocratic. Cum să răspundă România la astfel de comentarii venite din partea partenerului nostru, care este Statele Unite?

Daniel Fried: Trebuie să fiu foarte atent, pentru că alegerile din România nu sunt treaba noastră. Cred că toți românii ar fi de acord că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale nu este un lucru bun. Am fost aici în decembrie, la București, și am înțeles motivele. Este esențial acum ca alegerile să fie organizate și să fie considerate credibile. Cred că nu este treaba luu J.D. Vance să critice România, iar dacă voia să spună ceva, lucrul de spus este că regulile democratice sunt critice, alegerile libere sunt critice. Asta-i suficient. Este, de asemenea, adevărat că J.D. Vance a susținut AfD (n.r. partid de extremă dreapta), în Germania. Și ce este ciudat în acest sens, nu este doar partizanatul american, și nu ar trebui să o facem, nu e treaba noastră, ar trebui să rămânem departe de asta. Dar și faptul că AfD, dintre toate partidele germane, este cel mai puțin probabil să facă împreună cu Statele Unite, așa cum ar trebui să facă Germania, și anume să susțină mai mult apărarea europeană, să respingă agresiunea rusă și să-și sporească capacitatea militară. AfD nu reprezintă niciunul dintre aceste lucruri. Deci, cred că J.D. Vance își exprima o preferință politică partizană, nu exprima bine interesele SUA, așa cum propria sa administrație le-a exprimat. Deci, prin urmare, în concluzie: nu înțeleg și cred că a fost o greșeală. Contează ce cred eu? Tu ai pus întrebarea și îți dau cea mai bună explicație pe care o am.

Trump, MAGA și restul Americii

Cristina Cileacu: Una dintre aceste explicații ar putea fi faptul că, având intervenția sa, vicepreședintele Statelor Unite, de asemenea, susținut de intervenția lui Elon Musk, care postează și o mulțime de știri false despre România pe cont propriu pe propriul său canal de social media, este un fapt că MAGA vrea să împartă Europa sau ceva de genul acesta? Putem lua în considerare această ipoteză?

Daniel Fried: Trebuie ca românii să facă distincția între MAGA și administrația Trump și Statele Unite. Cred că implicația întrebării tale este corectă. Adică sunt o mulțime de oameni în lumea MAGA, care caută un fel de afinitate ideologică cu partidele naționaliste din Europa. Problema este că partidele naționaliste din Europa nu vor lucra cu Statele Unite pentru a face față adversarilor noștri comuni, precum Rusia și China.

Cristina Cileacu: Preferă mai mult Rusia și China.

Daniel Fried: Ei bine, asta e atât de ciudat. Dacă susțineți America First (n.r. America În Primul Rând), ceea ce spune Trump, atunci de ce facem lucruri care susțin dușmanii Americii, precum Putin? Nu are sens. Prefer tradiția Ronald Reagan, în dreapta și tradiția Harry Truman, în stânga. Ambele tradiții sunt înrădăcinate într-o strategie mondială liberă, iar românii sunt foarte familiarizați cu acest lucru, pentru că de aceea extindem NATO. Clinton l-a extins pentru Polonia. Bush l-a extins pentru România, statele baltice și altele. Politică complet diferită, aceeași strategie, mare succes. Acum lumea se gândește la lucruri în moduri diferite. Dar, sunt oameni în administrația Trump, care încă cred în lumea liberă. Ei doar vor ca Europa să se ridice și să facă mai mult. Deci, aici este o posibilă soluție. Polonezii, de exemplu, cheltuiesc mult pentru apărare. Ministrul lor de externe, Radosław Sikorski, desigur, tocmai a fost la Washington, președintele lor s-a întâlnit duminică, pentru scurt timp cu Donald Trump. Polonezii fac tot posibilul, iar opiniile lor strategice sunt extrem de asemănătoare cu România. Polonia și România sunt prietene de mult timp și din motive foarte întemeiate. Deci jocul este, așa cum spunem în America, este un joc pornit. Și România, Polonia, Finlanda, Suedia, țările din Europa care cunosc Rusia cel mai bine trebuie să fie mai active decât au fost vreodată, să lucreze cu oamenii lui Trump, împingându-i pe americani, pentru că nu merită să fie supărați. Care este avantajul acestui lucru? Luați frustrarea și transformați-o în acțiune, astfel încât Statele Unite să ajungă la locul potrivit. Semnele venite de la administrația Trump îi frustrează pe români, pentru că sunt peste tot pe hartă. Nu știți la ce să vă așteptați. Dar în această inconsecvență este speranța noastră, pentru că înseamnă că oamenii lui Trump nu s-au stabilit pe o singură strategie. Și România, alte țări europene, dacă sunt dispuse să facă mai mult, pot avea un impact.

Metoda poloneză pentru negociere

Cristina Cileacu: Domnule ambasador, cunoașteți foarte bine România. Cunoașteți foarte bine Polonia. O altă problemă pe care o avem aici în România, ca români, din moment ce ați menționat Polonia, este faptul că Polonia pare să fie întotdeauna în poziția perfectă. Vorbesc mult cu administrația Statelor Unite, nu contează care este administrația, polonezii sunt acolo în primul rând. În opinia dvs, ceea ce nu facem bine pentru că, cumva, ajungem întotdeauna pe locul doi sau pe locul trei, sau dumnezeu mai știe pe ce loc.

Daniel Fried: În primul rând, polonezii spun lucrurile corecte, iar Polonia și România sunt aliniate strategic. Deci nu este un lucru rău.

Cristina Cileacu: Și noi spunem același lucruri, deci...

Daniel Fried: Înțeleg punctul tău de vedere. Aș dori să văd oficialii și parlamentarii români mai activi. Politica românească nu este treaba mea. Veniți la Washington cu un mesaj despre ceea ce face România, despre cum contribuie România. Și nu contează care sunt politicienii. Du-te să te vezi cu republicanii, du-te la democrați. Fii prezent. Acum, va fi frustrant pentru o vreme, deoarece Departamentul de Stat nu are prea mult personal, politica externă stabilită în administrația Trump este foarte subțire. Dar voi spune asta. Lucrez la Atlantic Council, la Washington. De fiecare dată când un lider român se află la Washington, vom ajuta la organizarea unei sesiuni de strategie, vă vom ajuta cu explicații despre ce este Washingtonul, vom contribui la crearea unei platforme pentru români, pentru a-și transmite mesajul. E un lucru bun. Românii au contribuit foarte mult la succesele comune pe care le-am avut încă din anii '90. Și salut o voce românească. Acest lucru ar fi bine.

Partidul Democrat, în umbra lui Trump

Cristina Cileacu: Înapoi în Statele Unite, pentru că am vorbit despre politica externă a acestei administrații, care îi încurcă toată lumea de pe planetă, mai mult sau mai puțin. Dar acasă, ce se întâmplă? Pentru că ceea ce vedem și auzim din Statele Unite este că mulți oameni sunt concediați, aparatul de stat este demontat sau cel puțin arată așa. Între timp, Partidul Democrat mai este prezent? Pentru că nimeni nu mai vorbește despre Partidul Democrat.

Daniel Fried: Aparatul de stat nu este demontat, este pus sub presiune. Și Elon Musk face mult zgomot și provoacă multă tensiune, dar de fapt nu merge încă după aparatul de stat, decât în retorică. Administrația Trump s-a mișcat foarte repede. A câștigat alegerile. Republicanii au președinția, Senatul și Camera Reprezentanților. Dar America este o țară foarte mare, foarte descentralizată. Și o mare parte din ceea ce face Elon Musk, multă confuzie, tensiune, chiar haos nu sunt populare în rândul americanilor. Și opoziția durează ceva timp. Media este instantanee. Știți, o oră este o perioadă lungă de timp în lumea mass-media, nu și în lumea reală, nu printre oameni. Trump a fost în funcție puțin de o lună. Începi să vezi primele semne de frustrare și confuzie populară în Statele Unite. Și acest lucru va crește dacă administrația Trump va continua să-și satisfacă latura performativă și distructivă. Chiar și americanii conservatori, care au votat pentru Trump din frustrare, din cauza inflației, standardelor de viață stagnante.

Cristina Cileacu: A migrație.

Daniel Fried: A migrației. De fapt, Trump nu guvernează pentru a rezolva aceste probleme, se angajează în politica culturală și politica haosului. Și asta nu va fi foarte popular. Vom vedea. Nu știu, nu sunt un profet. Dar ideea că poporul american stă liniștit sau nu face nimic nu este cu adevărat exactă. Este nevoie de ceva timp pentru ca oamenii să decidă, fie că le place sau nu ceea ce face Casa Albă. Și în ultima săptămână sau cam așa ceva, au început să apară semne că oamenii nu sunt fericiți. De asemenea, unele dintre mișcările lui Trump împotriva Ucrainei au generat opoziție din partea ziarelor pro-Trump, New York Post, Wall Street Journal.

Cristina Cileacu: Chiar și Fox News a avut o referință.

Daniel Fried: Chiar și Fox News. Și mulți republicani din Congres sunt tăcuți, și nu cred că arată de fapt mult curaj. Dar dacă popularitatea lui Trump scade, este puțin probabil să-i arate o cantitate masivă de sprijin. Și Elon Musk este nepopular și cred că având în vedere natura sa haotică, este probabil să rămână nepopular. Deci politica americană va genera multă îngrijorare, uimire și indignare, și adesea o face. Dar nu este sfârșitul drumului. Mai mult, un punct despre politica americană. Mișcarea MAGA este pur și simplu versiunea americană a mișcărilor similare din toată Europa. Ceea ce înseamnă că acolo politicienii tradiționali trebuie să găsească soluții la problemele de care oamenii sunt îngrijorați și frustrați. Și în trecut, liderii politici au găsit modalități de a aborda aceste lucruri, fie că este vorba de politici anti-corupție sau economice, care abordează preocupările oamenilor din clasa muncitoare. Ar trebui să fie modalități de a face acest lucru. Asta înseamnă că este o piață pentru conducerea politică, care nu este distructivă sau nu duce la scopuri bune. Și nu e treaba mea să le spun românilor ce să facă. Dar este în Statele Unite și pot comenta despre propria noastră politică, trebuie să existe o alternativă care abordează problemele reale și într-un mod constructiv. Și asta e posibil.

Ce înseamnă democrație în America

Cristina Cileacu: Un gând comun, care se răspândește în România, cel puțin în aceste zile, este faptul că Trump este egal cu Statele Unite. Este corect să gândim așa?

Daniel Fried: Nu, nu este corect, din fericire. Acum, Trump este președintele și românii, care sunt frustrați de ceea ce spune și face cu privire la Ucraina, sincer, sunt de acord cu ei. Bine. Ei văd ce este cu adevărat acolo. Nu inventează lucruri. Dar asta nu înseamnă Statele Unite. Asta nu este nici măcar întreaga administrație Trump. Nu știm unde va ateriza politica noastră față de Ucraina. Trump este orice altceva decât consecvent. El merge pe aici, merge pe acolo. Îi place să încerce totul și să provoace multă confuzie și atunci poate decide ce să facă. Și amintiți-vă acest lucru. Nu vrea să fie văzut ca un ratat. Și dacă se va pleca în fața lui Putin, va fi văzut ca un ratat, ceea ce este un motiv bun pentru el să câștige de fapt. Și poate câștiga sprijinind Ucraina, este posibil. Rusia nu este atât de puternică pe cât Putin și-ar dori să credem. Economia sa este într-o stare proastă. Și să recunoaștem, credeau românii în urmă cu trei ani, cu adevărat, că Ucraina ar putea ține Rusia, fără trupe occidentale, timp de trei ani?

Cristina Cileacu: Nimeni nu a crezut.

Daniel Fried: Da, corect. Nici noi, americanii. Dar au făcut-o. Au făcut-o cu ajutorul nostru. Dar ei sunt cei care au făcut-o. Au ținut piept Rusiei. Acum, românii cunosc foarte bine istoria Rusiei. Este un mit că Rusia câștigă întotdeauna războaie. L-a învins pe Hitler, pentru că Hitler a fost o amenințare pentru supraviețuirea Rusiei. Dar Rusia are tendința de a pierde războaiele imperiale pe care le începe. A intrat în războiul din Crimeea, a pierdut războiul. Războiul ruso-japonez, l-a pierdut. A intrat în Primul Război Mondial fără niciun motiv întemeiat. Au pierdut. Afganistan, au pierdut.

Cristina Cileacu: Sunt multe războaie pierdute. Să sperăm că o ține tot așa și că relația dintre Europa și Statele Unite va fi mai tot mai puternică.

Daniel Fried: Cred în lumea liberă. Cred într-o Europă unită și într-o alianță cu Statele Unite. Deci da. Corect. Să sperăm așa și să lucrăm pentru asta.

Cristina Cileacu: Dle ambasador Fried, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Daniel Fried: Plăcerea mea.