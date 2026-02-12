Live TV

Data procesului pentru defăimare al lui Trump împotriva BBC a fost stabilită. Un judecător din Florida a respins cererea de amânare

trump
Președintele SUA, Donald Trump.

Un judecător federal american a stabilit pentru februarie 2027 data începerii procesului pentru defăimare lansat de preşedintele american Donald Trump împotriva BBC, în care liderul de Casa Albă solicită 10 miliarde de dolari de la postul public de televiziune britanic pentru un montaj video controversat cu unul dintre discursurile sale.

Chiar înainte de alegerile prezidenţiale americane din 2024, BBC a difuzat fragmente dintr-un discurs susţinut de Donald Trump pe 6 ianuarie 2021, editat astfel încât acesta părea să-şi îndemne susţinătorii să atace Capitoliul din Washington.

Plângerea, depusă în decembrie anul trecut la un tribunalul federal din Florida de către preşedintele american, solicită „daune de cel puţin 5 miliarde de dolari” pentru fiecare dintre cele două acuzaţii: defăimare şi încălcarea unei legi privind practicile comerciale înşelătoare şi neloiale.

Avocaţii BBC au încercat, fără succes însă, să obţină anularea plângerii, argumentând că Trump nu a suferit niciun prejudiciu recunoscut legal, deoarece programul de ştiri „Panorama”, în care au apărut imaginile editate, a fost difuzat în afara Statelor Unite. Data procesului vine în contextul în care un judecător din Florida a respins cererea BBC de amânare a procesului.

Preşedintele BBC, Samir Shah, i-a trimis o scrisoare de scuze lui Donald Trump, iar grupul a precizat că „regretă sincer modul în care imaginile au fost editate”, dar „neagă ferm că există vreo bază legală pentru o plângere de defăimare”.

Scandalul a dus la demisia directorului general al BBC Tim Davie şi a directoarei de ştiri Deborah Turness.

Preşedintele SUA a intentat sau a ameninţat că va intenta procese împotriva mai multor grupuri media din Statele Unite, dintre care unele au fost nevoite să plătească sume substanţiale pentru a soluţiona procedurile judiciare.

De la revenirea la putere, el a adus la Casa Albă numeroşi creatori de conţinut şi influenceri favorabili, lansând simultan numeroase insulte împotriva jurnaliştilor din cadrul instituţiilor media tradiţionale.

