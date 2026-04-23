Date medicale de la 500.000 de persoane din Marea Britanie au fost scoase la vânzare pe un site chinez

Cell,Culture,Media,At,The,Safety,Cabinet
Laborator. Imagine cu caracter ilustrativ.
Datele medicale provenind de la jumătate de milion de voluntari din Marea Britanie au fost scoase la vânzare pe un site web deținut de compania chineză Alibaba, în urma unei breșe de securitate în baza de date de informații medicale UK Biobank, lider mondial în domeniu, scrie Financial Times.

Datele în sine nu au fost niciodată publicate, iar anunțul publicitar a fost „îndepărtat rapid” înainte ca vreo tranzacție să aibă loc, a declarat joi Biobank.

Cele trei instituții de cercetare chineze și persoanele responsabile de publicarea informațiilor au fost suspendate de la utilizarea Biobank.

Breșa evidențiază riscurile legate de crearea și utilizarea bazelor de date masive de sănătate, precum Biobank, care conține atât informații genetice, cât și despre stilul de viață. Aceasta susține descoperiri privind originile și tratamentele bolilor și este utilizată de cercetători din întreaga lume, din mediul academic și din industrie.

Biobank a declarat că va investiga în detaliu incidentul care implică piața online Xianyu a Alibaba și va lua „măsuri de securitate suplimentare pentru a preveni repetarea acestui incident”.

Datele, care oferă informații cruciale despre modul în care genetica și stilul de viață afectează sănătatea oamenilor pe măsură ce îmbătrânesc, au fost anonimizate, a declarat într-un mesaj deschis adresat participanților voluntari.

Toate informațiile de identificare personală au rămas „în siguranță”, a adăugat acesta.

Ian Murray, ministrul datelor, a declarat joi în Camera Comunelor că Biobank a informat guvernul în această săptămână că datele „au fost scoase la vânzare de mai mulți vânzători pe platformele de comerț electronic ale Alibaba din China”. „Cel puțin unul” dintre cele trei seturi de date listate pe platformă „părea să conțină date de la toți cei 500.000 de voluntari din Marea Britanie”, a spus el.

Murray a afirmat că încălcarea „nu a fost o scurgere de informații — a fost o descărcare legitimă efectuată de o organizație acreditată în mod legal”. Totuși, el a precizat că sistemul Biobank nu a împiedicat cercetătorii să descarce datele de bază împreună cu rezultatele analizelor lor.

Guvernul a solicitat suspendarea accesului la Biobank până la implementarea unei „soluții tehnice” care să împiedice astfel de descărcări în viitor, lucru care „ar trebui să se întâmple relativ curând”, a spus el. Nu era „clar” cum au ajuns datele să fie scoase la vânzare după ce au fost descărcate, a adăugat el.

Lăudând „rapiditatea și seriozitatea” guvernului chinez în a ajuta la retragerea datelor de la vânzare, Murray a respins sugestiile potrivit cărora instituțiile chineze ar trebui blocate de la accesul la Biobank.

Cercetătorii chinezi au lucrat „în condiții de siguranță și securitate” cu datele sale timp de mulți ani, iar mii dintre ei foloseau informațiile „în fiecare zi”, a spus el. Biobank nu a identificat instituțiile de cercetare implicate, pe care le-a acuzat de o „încălcare clară a contractului” pe care îl semnaseră cu ele.

Oamenii de știință care au acces la Biobank sunt obligați să opereze pe o „platformă de cercetare restricționată, bazată pe cloud, găzduită în Marea Britanie, pentru a prioritiza utilizarea sigură și securizată a datelor”, a declarat instituția.

Aceasta a declarat că va impune restricții mai stricte privind dimensiunea fișierelor care pot fi descărcate de pe platformă, pentru a limita „sever” capacitatea cercetătorilor de a prelua date anonimizate ale participanților, și va monitoriza zilnic toate fișierele exportate de pe platforma de cercetare pentru a depista „comportamente suspecte”.

Biobank, care este o organizație caritabilă supravegheată de un consiliu de administrație și primește fonduri de la guvernul britanic, precum și din alte surse, funcționează de mai bine de 15 ani. Anul trecut, Biobank a lansat un proiect împreună cu 14 companii farmaceutice, cu scopul de a realiza progrese în diagnosticul cancerului, al afecțiunilor autoimune și al demenței. În 2023, fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, și investitorul miliardar Ken Griffin au anunțat donații de câte 10 milioane de dolari fiecare pentru activitatea Biobank.

Editor : M.C

