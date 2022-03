David Beckham și-a cedat contul de Instagram unei doctorițe din Harkov care a postat imagini din maternitatea orașului asediat

Fostul fotbalist David Beckham și-a cedat contul de Instagram, unde are 71,5 milioane de urmăritori, unei doctorițe din Harkov, care pe tot parcursul zilei de duminică a postat pe Instagram Stories videoclipuri și fotografii din maternitatea orașului aflat sub asediul forțelor ruse, scrie The Guardian.

David Beckham și-a cedat contul de Instagram unei doctorițe din Harkov, Irina, care a transmis imagini din maternitatea în care lucrează Foto: captură Instagram via The Guardian

Irina le-a arătat milioanelor de fani ai lui Beckham subsolul strâmt în care au fost evacuate toate femeile însărcinate și proaspetele mămici în prima zi a invaziei rusești. Ea a postat fotografii cu nou-născuții din secția de terapie intensivă, unde există generatoare de oxigen donate de UNICEF. Într-un clip, ea a filmat o tânără, Iana, care își ține în brațe fiul, pe Mihailo, născut cu probleme respiratorii. Casa familiei a fost distrusă.

Medicul spune că acum lucrează 24 de ore din 24, 7 zile din 7. „Probabil că ne riscăm viețile, dar nu ne gândim deloc la asta. Ne iubim munca. Medicii și asistentele de aici ne facem griji, plângem, dar niciunul dintre noi nu va renunța”, le spune Irina urmăritorilor lui David Beckham.

David Beckham, care este ambasador al UNICEF din 2005, și-a îndemnat susținătorii să doneze pentru organizația caritabilă, care încearcă să ajute familiile și copiii din Ucraina. „Mulțumită donațiilor dumneavoastră, generatoarele de oxigen pe care le-au primit ajută nou-născuții să supraviețuiască în condiții îngrozitoare”, spune fosta vedetă a fotbalului.

Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, a fost ținta constantă a bombardamentelor rusești în ultimele trei săptămâni.

