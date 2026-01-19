Davos a retras invitația adresată celui mai înalt diplomat de la Teheran. „Nu este corect ca guvernul iranian să fie reprezentat”

Forumul Economic Mondial a declarat luni că ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, nu va participa la summitul de anul acesta de la Davos, scrie Politico.

„Deși a fost invitat toamna trecută, pierderea tragică a vieților unor civili în Iran în ultimele săptămâni înseamnă că nu este corect ca guvernul iranian să fie reprezentat la Davos în acest an”, a declarat ONG-ul internațional cu sediul în Elveția într-o declarație pe rețelele sociale.

Decizia a fost luată la o zi după ce ONG-ul american United Against Nuclear Iran a declarat că a aflat că Araghchi a fost „adăugat în liniște la programul conferințelor”.

Teheranul s-a confruntat cu condamnarea internațională în ultimele săptămâni, după ce protestele antiguvernamentale au declanșat o represiune violentă din partea autorităților, care a dus la moartea a peste 3.900 de persoane, potrivit agenției de știri AP, pe baza rapoartelor activiștilor. Araghchi a denunțat acțiunile protestatarilor ca fiind „revolte violente”.

Cu câteva ore înainte de anunțul forumului elvețian, senatorul republican american Lindsey Graham a criticat organizatorii pentru că l-au invitat pe diplomatul de vârf al Teheranului.

„Sunt sigur că invitația adresată ministrului de externe iranian de a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos va fi un stimulent moral pentru protestatarii care mor pe străzi pentru a obține libertățile pe care Europa le consideră de la sine înțelese — sau poate că nu. Ce naiba gândiți voi, cei responsabili de aceste programe?”, a declarat Graham.

El a adăugat: „A invita ministrul de externe iranian să ia cuvântul acum ar fi echivalent cu a-l invita pe Hitler la un eveniment mondial după Noaptea de Cristal”.

