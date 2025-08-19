De câte ori a spus Zelenski „mulţumesc” în Biroul Oval, la întâlnirea de ieri

„Aţi spus «mulţumesc» măcar o dată?”, l-a întrebat vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în februarie, reproşându-i că nu a arătat suficientă recunoştinţă pentru sprijinul primit din partea Washingtonului.

Luni, Zelenskiy a făcut-o. De opt ori, pentru început, relatează Reuters, scrie News.ro

Discursul său de deschidere din Biroul Oval a fost presărat de mulţumiri, în mare parte adresate lui Trump.

„Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, în primul rând, vă mulţumesc pentru atenţie. Vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale pentru a opri omorurile şi pentru a opri acest război. Vă mulţumesc”, a spus Zelenski.

El a inclus-o şi pe prima-doamnă a SUA, Melania Trump, care i-a trimis o scrisoare lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. „Profitând de această ocazie, mulţumesc soţiei dumneavoastră”, i-a spus Zelenski lui Trump.

„Şi mulţumesc tuturor partenerilor noştri şi pentru că aţi susţinut acest format. După întâlnirea noastră, vom avea în jurul nostru liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania, toţi partenerii din jurul Ucrainei care ne susţin. Mulţumesc şi lor. Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie”, a continuat Zelenski.

O analiză a transcrierii arată că liderul ucrainean a mai spus de trei ori „mulţumesc” în Biroul Oval, fără a se adresa neapărat lui Trump, ci în timp ce răspundea la întrebările reporterilor.

Apoi, la începutul discuţiilor la care s-au alăturat şi liderii europeni, când Donald Trump, în faţa presei, i-a dat fiecăruia cuvântul şi a făcut-o începând cu Volodimir Zelenski, liderul ucrainean a început din nou prin a-i mulţimi şefului Casei Albe.

Editor : S.S.