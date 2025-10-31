De câte ori și-a bombardat Rusia propriul teritoriu în ultimul an. Cum au loc de obicei astfel de erori

Forțele ruse au lovit propriul teritoriu cu bombe sau rachete de cel puțin 130 de ori de la începutul anului 2025, potrivit unei investigații jurnalistice, scrie TPWorld.

Armata Moscovei a aruncat cel puțin 120 de bombe cu exploziv puternic, șapte bombe aeriene ghidate de înaltă precizie și trei rachete pe teritoriul rus în primele zece luni ale acestui an, a descoperit publicația independentă ASTRA.

Cel mai recent incident ar fi avut loc pe 19 octombrie în satul Krasnaia Poliana, din regiunea Belgorod, care se învecinează cu provincia Harkov din nord-estul Ucrainei. Bomba nu a explodat și nu au existat victime, a raportat ASTRA, citând surse din cadrul serviciilor de urgență.

Astfel de incidente au fost asociate cu eforturile armatei ruse de a-și moderniza arsenalul de bombe „proaste” neghidate, îmbunătățindu-le cu aripi și sisteme de ghidare prin satelit, transformându-le efectiv în bombe planante.

Acest lucru permite piloților să le lanseze asupra țintelor din Ucraina din spațiul aerian rus, ajutându-i să evite apărarea aeriană ucraineană. Cu toate acestea, din cauza imperfecțiunilor sistemului, unele nu reușesc să-și atingă țintele și cad pe teritoriul rus, a raportat ASTRA.

Potrivit raportului, autoritățile ruse încearcă să ascundă astfel de incidente, dar, în cazurile în care se înregistrează victime civile, ele susțin de obicei că bomba a fost lansată de forțele ucrainene.

În 2024, au fost înregistrate cel puțin 165 de cazuri în care forțele ruse au bombardat accidental propriul teritoriu.

ASTRA, un serviciu de știri independent cu un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale, a fost fondat după lansarea invaziei rusești la scară largă în Ucraina și este catalogat de Kremlin ca „agent străin”.

