Live TV

Analiză De ce 2026 ar putea fi anul zero pentru apărarea Europei de Est. Semnele care arată o schimbare radicală de perspectivă

Data publicării:
soldați NATO în Suedia
Bugetul pentru apărare s-a dublat sau chiar triplat în țările din Europa de Est în ultimii cinci ani. Foto: Profimedia Images

În 2026 s-ar putea cristaliza o schimbare profundă în securitatea europeană. Țările din Europa Centrală și de Est se află acum într-un punct de cotitură: unele văd Rusia ca pe o amenințare existențială care cere consolidarea apărării, în timp ce altele încă ezită între priorități diferite și îndoieli despre riscurile reale ale Rusiei.

Un bloc nordic-est european în ascensiune

State precum Polonia, țările baltice, Finlanda și Suedia au început să formeze o coaliție de actori care privesc Moscova nu doar ca pe o problemă regională, ci ca pe o amenințare direc­tă la adresa securității lor naționale. Aceste țări investesc în capabilități de apărare, modernizează forțele armate și construiesc structuri de reziliență pentru a răspunde amenințărilor hibride și convenționale.

Diferențele interne în Europa Centrală și de Est

În restul regiunii CEE, percepțiile diferă semnificativ. În timp ce unele guverne au intensificat cheltuielile pentru apărare și susțin un parteneriat strâns cu NATO și UE, altele — din motive economice sau politice interne — ezită să aloce resurse majore pentru apărare. Această divergență afectează coeziunea strategică în fața Rusiei.

De exemplu, unele țări se concentrează mai mult pe provocările economice interne, politici fiscale sau agenda socială, în timp ce altele accentuează riscurile militare exterioare și adoptă o abordare mai dură față de amenințările Rusiei.

Contextul amenințărilor rusești

Rusia continuă să mențină un aparat militar semnificativ, iar liderii din Europa de Est consideră că aceasta nu doar rămâne activ în conflictul din Ucraina, ci ar putea extinde presiunea asupra țărilor vecine în viitor. Această perspectivă este alimentată de istoricul de agresiune al Kremlinului și de incidentele hibride — cum ar fi operarea drone-urilor, amenințările cibernetice și alte forme de destabilizare.

În plus, unele capitale europene occidentale sunt percepute ca mai puțin concentrate pe amenințările rusești imediate, preferând să pună accent pe alte probleme globale — ceea ce crește sentimentul că Europa Centrală și de Est trebuie să se bazeze mai mult pe propriile structuri de apărare, se arată într-o analiză a presei din Polonia. 

Ce ar putea însemna „anul zero”

În 2026, dacă divergențele dintre perspectivele țărilor CEE persistă, Europa ar putea asista la o redefinire a responsabilităților de securitate pe continent. Țările din flancul estic ar putea accelera integrarea militară și cooperarea între ele, consolidând alianțe mai puternice în afara marilor puteri tradiționale ale UE sau NATO.

Pe de altă parte, fără o unitate strategică consolidată la nivelul întregii Uniuni Europene și al NATO, abordările fragmentate ar putea slăbi răspunsul regional la o Rusie persistentă ca factor de insecuritate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
kadirov tolanit in canapea
4
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
5
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin sta langa serghei soigu si se uita prin binoclu
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
Germany: Media Day for Exercise Bollwerk Barlin III with 2nd Company of the Guard Battalion
Cum se pregătește Germania pentru un conflict major NATO: Plan militar în cinci faze cu opțiunile Berlinului
avion militar din Arabia Saudită / militanți din Yemen / bombardament în portul Mukalla
De la aliați la rivali. Cum au ajuns doi parteneri strategici ai SUA din Orientul Mijlociu în tabere opuse ale aceluiași conflict
Donald Tusk, premierul Poloniei
„Pacea este la orizont” anunță premierul Poloniei. Cum vede Donald Tusk garanțiile de securitate oferite de SUA
serghei lavrov
Lavrov: Occidentul trebuie să accepte că Rusia deține inițiativa strategică pe frontul din Ucraina
Recomandările redacţiei
soldat ucrainean trage cu pușca
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai...
Mesaje de la mulți ani pentru Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Vasile 2026: Cele mai...
ilustrație deepfake / sistem de detectare a rachetelor / rachete balistice intercontinentale la o paradă în Beijing
Apocalipsa deepfake și „halucinațiile” inteligenței artificiale...
Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Sfântul Vasile 2026: Obiceiuri și tradiții populare românești care...
Ultimele știri
Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox pe 1 ianuarie 2026
Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Furie în tabăra suveranistă după ce Bolojan a dat 50 de milioane de euro pentru Ucraina. Ce reprezintă, de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...