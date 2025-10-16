Live TV

De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace economia rusă (France 24)

Data publicării:
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Donald Trump Foto: Getty Images
Din articol
Mai bine decât Google Maps? În ce măsură are Ucraina nevoie de informațiile americane pentru a ataca acest tip de instalații? De la ținte militare la ținte strategice Implicată în fiecare etapă a campaniei de bombardamente Escaladare sau dezescaladare? Deci, care este scopul?

Deja de câteva luni, Statele Unite furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin, scrie France 24 într-o analiză despre acțiunile președintelui american.

Oficial, Washingtonul vrea să împingă Moscova să negocieze. Dar probabil aceasta nu este singura motivație a președintelui american.

Campania intensă de bombardamente a Ucrainei împotriva infrastructurii energetice rusești a fost încurajată și susținută activ de Washington de luni de zile, a relatat Financial Times într-un articol publicat duminică, 12 octombrie.

Statele Unite au furnizat informații detaliate care au permis rachetelor și dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune să atace instalații - cum ar fi rafinării și depozite de petrol - situate la sute de kilometri de granița cu Ucraina, pe teritoriul rus, a relatat cotidianul britanic.

Mai bine decât Google Maps?

La începutul lunii octombrie, The Wall Street Journal a dezvăluit că Donald Trump plănuia să furnizeze acest tip de date armatei ucrainene. În realitate, președintele pare să fi acționat de multă vreme.

Se pare că Donald Trump a decis să pună aceste informații la dispoziția Ucrainei după ce a discutat despre aceasta la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la mijlocul lunii iulie. Scopul pare a fi acela de a-l forța pe Vladimir Putin să cedeze sub greutatea bombardamentelor vizând infrastructura energetică pentru a-l obliga să negocieze, explică Financial Times. Petrolul rămâne vedeta exporturilor rusești, în ciuda sancțiunilor internaționale.

Această înțelegere dintre Washington și Kiev ar reprezenta cel mai concret semn de până acum al schimbării de dispoziție a lui Donald Trump față de Vladimir Putin. Din iulie, ucrainenii au reușit să atace cel puțin 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol ale Rusiei. Unele obiective, cum ar fi Volgograd, la peste 350 de kilometri de granița cu Ucraina, au fost chiar lovite de mai multe ori.

În ce măsură are Ucraina nevoie de informațiile americane pentru a ataca acest tip de instalații?

„Rafinăriile sau depozitele de combustibil sunt ținte al căror amplasament este cunoscut și adesea disponibil pe Google Maps. Mai mult, nu sunt ținte mobile, care să necesite acces la cele mai recente date din satelit pentru a vă asigura că atacați în locul potrivit”, spune Huseyn Aliiev, specialist în războiul din Ucraina la Universitatea din Glasgow.

Doar că nu trebuie luate în considerare doar coordonatele GPS.

„Statele Unite au o vastă constelație de sateliți și radare care pot cartografia cu precizie semnăturile electromagnetice ale apărării aeriene. Acest lucru este important pentru ajustarea planului de zbor - altitudine, traiectorii - al rachetelor și dronelor pentru a evita aceste apărări”, explică Frank Ledwidge, specialist în probleme militare din sfera sovietică la Universitatea din Portsmouth.

De la ținte militare la ținte strategice

Partajarea informațiilor de către Statele Unite nu este o noutate. De la începutul invaziei rusești, „Washingtonul a furnizat de obicei locul țintelor de interes pentru armata ucraineană”, a scris Egle E. Murauskaite, expert în securitate la Universitatea din Maryland, în 2023. În aprilie 2022, nava de război rusească Moskva a fost scufundată în Marea Neagră de atacuri ucrainene datorită serviciilor secrete americane.

„Însă până acum a fost vorba în principal de ținte militare și tactice, în timp ce infrastructurile energetice, situate la distanțe mai mari, reprezintă noi ținte strategice”, notează Erik Stijnman, specialist în probleme de securitate militară în contextul războiului ruso-ucrainean la Institutul olandez de relații internaționale Clingendael.

Scopul nu mai este doar distrugerea depozitelor de muniții sau a centrelor de comandă din apropierea frontului, ci impactul asupra capacității Rusiei de a finanța războiul sau de a furniza combustibil unităților sale mecanizate.

Implicată în fiecare etapă a campaniei de bombardamente

Administrația Trump este, de asemenea, implicată îndeaproape în fiecare etapă a acestei campanii de bombardamente. Washingtonul nu numai că primește cereri din partea Ucrainei pentru amplasamente specifice, dar „definește și care sunt țintele prioritare care trebuie vizate”, notează Financial Times.

„Flota de drone ucrainene a devenit un 'instrument' folosit de Washington pentru a slăbi economia rusă și a-l împinge pe Vladimir Putin să negocieze”, analizează cotidianul britanic.

O abordare care nu mai are nicio legătură cu cea adoptată de Donald Trump la începutul mandatului său. La scurt timp după revenirea la Casa Albă, acesta a decis să „întrerupă” schimbul de informații cu Ucraina. De data aceasta, pare să meargă chiar mai departe decât predecesorul său, Joe Biden, care a tergiversat să autorizeze Kievul să lovească teritoriul rus.

Escaladare sau dezescaladare?

Deși această nouă abordare poate părea o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Rusia, nu este neapărat cazul.

„Dacă scopul este cu adevărat de a împinge Rusia să negocieze prin bombardarea infrastructurii sale, șansele de succes sunt mici. Doar aproximativ 20% din producția de petrol este afectată, ceea ce nu este suficient. Impactul va fi resimțit în primul rând de populația civilă și va exista în continuare o capacitate suficientă pentru a asigura aprovizionarea prioritară a forțelor armate”, consideră Huseyn Aliiev. „Ar fi nevoie de atacuri la o scară exponențial mai mare pentru a face o diferență. Nu există niciun precedent în istorie care să sugereze că bombardarea a zeci de proiecte de infrastructură poate forța un adversar să negocieze”, confirmă Frank Ledwidge.

Deci, care este scopul?

„Obiectivul american ar putea fi, în schimb, dezescaladarea tensiunilor”, subliniază Erik Stijnman.

Prin alăturarea la această campanie, americanii se asigură că Ucraina va ataca doar ținte acceptabile din punct de vedere militar și, astfel, va evita orice escaladare. Acest schimb de informații demonstrează că există „o limită impusă de Statele Unite privind tipul de ținte pe care ucrainenii le pot ataca cu arme americane”, adaugă Erik Stijnman.

Asigurările implicite date Moscovei în această privință sunt cu atât mai importante cu cât Washingtonul plănuiește să livreze rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune Kievului. Întrucât aceste arme pot provoca ravagii pe câmpul de luptă și nu numai, experții intervievați de France 24 consideră că Rusia ar trebui să fie pregătită pentru sosirea lor.

Mai cinic, Frank Ledwidge adaugă că este vorba „pentru Donald Trump și să se asigure că nu își va asuma responsabilitatea în cazul unei înfrângeri a Ucrainei”. „Nu vrea să i se spună că nu a susținut Ucraina dacă viitoarele negocieri de pace se îndreaptă în favoarea Rusiei”, conchide acest expert.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digi Sport
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea...
Anna Paulina Luna / John F. Kennedy în mașină înainte să fie asasinat
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Ultimele știri
Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Canada's Prime Minister Mark Carney visits Washington, D.C.
„Casa Albă a lui Trump”: Aur, marmură și opulență. Cum își transformă președintele SUA reședința oficială într-un simbol al luxului
Defence ministers meet at NATO headquarters, in Brussels
Oficial NATO: Schimbul de informații atinge un nivel record în cadrul Alianței, pe fondul sprijinului crescut al SUA pentru Ucraina
donald trump
Donald Trump a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela: „Cred că simte presiunea”
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Donald Trump amenință că Israelul ar putea relua luptele în Gaza, dacă Hamas nu respectă armistițiul: „Trebuie doar să dau ordinul”
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump, blocat de o judecătoare din SUA: planul de concedieri masive, pe punctul de a fi oprit
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii!
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...