De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul

vladimir putin si donald trump
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque via Reuters
Din articol
Mesajul Moscovei

Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, din cauza poziţiei intransigente a Rusiei în ceea ce priveşte cererile sale legate de Ucraina.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între şefii diplomaţiilor celor două ţări, au declarat persoane familiarizate cu situaţia pentru Financial Times (FT), conform Reuters, preluată de Agerpres.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile difuzate de FT, deoarece Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii, iar oficiali din guvernul rus nu au fost disponibili pentru declaraţii.

Planurile pentru un summit la Budapesta în luna octombrie între Trump şi Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziţii în privinţa cererilor sale, inclusiv ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca o condiţie pentru un armistiţiu.

Preşedintele Trump susţine apelul Ucrainei pentru un armistiţiu imediat pe liniile actuale, aminteşte Reuters.

Mesajul Moscovei

La câteva zile după ce Trump şi Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modalităţile de a pune capăt războiului din Ucraina, ministerul de externe rus a trimis o notă la Washington, subliniind aceleaşi cerinţe de a aborda ceea ce preşedintele Putin numeşte „cauzele profunde” ale invaziei ruse în Ucraina, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forţelor armate ale Ucrainei şi garanţii că ţara nu va adera niciodată la NATO, relatează FT vineri.

SUA au anulat apoi summitul în urma unei convorbiri telefonice între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, şi secretarul de stat american, Marco Rubio, după care secretarul de stat american i-a comunicat preşedintelui Donald Trump că Moscova nu manifestă nicio dorinţă de a negocia, adaugă FT.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deşi Ucraina este pregătită pentru discuţii de pace, nu îşi va retrage mai întâi trupele din teritorii suplimentare, aşa cum a cerut Moscova.

