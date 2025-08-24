Live TV

De ce a interzis Pentagonul Ucrainei să lanseze rachete ATACMS în interiorul Rusiei. Planul lui Trump

Data publicării:
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Rachetele ATACMS sunt aproape imposibil de interceptat, dar SUA nu le-au permis ucrainenilor să le folosească asupra țintelor majore de pe teritoriul Rusiei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Trump nu a fost de acord ca Ucraina să atace Rusia Trump spune că Ucraina nu pote câștiga dacă nu atacă

Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acţiune furnizate de SUA pentru a lovi ţinte din Rusia încă de la sfârşitul primăverii, scrie The Wall Street Journal, preluat de News.ro. Interdicția impusă de Statele Unite Ucrainei ar fi făcut parte din eforturile administraţiei Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace.

The Wall Street Journal relatează că Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ATACMS, livrate de SUA.

Doi oficiali americani au declarat pentru publicaţie că, în cel puţin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ţinte, dar i s-a refuzat acest lucru în baza unui „mecanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Pentagonului pentru politică, care reglementează modul în care pot fi utilizate armele cu rază lungă de acţiune ale SUA sau cele furnizate de aliaţii europeni care se bazează pe informaţii şi componente americane.

Procesul de revizuire se aplică şi rachetelor de croazieră Storm Shadow ale Marii Britanii, deoarece acestea depind de datele de ţintire ale SUA, potrivit a doi oficiali americani şi unui oficial britanic, a afirmat Wall Street Journal.

Sistemul de revizuire îi conferă secretarului american al apărării, Pete Hegseth, aprobarea utilizării rachetelor ATACMS, care au o rază de acţiune de aproape 190 de mile (circa 300 km). 

Ucraina a primit anterior autorizaţia din partea administraţiei Biden de a utiliza sistemul de rachete împotriva ţintelor din Rusia în noiembrie, după ce trupele nord-coreene au intrat în război.

Trump nu a fost de acord ca Ucraina să atace Rusia

Înainte de inaugurare, în ianuarie, Trump a declarat pentru revista Time că decizia de a permite Ucrainei să utilizeze sistemele de arme americane pentru a ataca ţinte din Rusia a fost o greşeală.

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri distanţă în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război şi să-l înrăutăţim. Nu ar fi trebuit să se permită acest lucru”, a spus el.

Nu este clar dacă procesul de revizuire al Departamentului Apărării al SUA reprezintă o schimbare formală de politică. Dar acesta vine însoţit de un control sporit al muniţiilor către Ucraina, întrucât stocurile SUA sunt ele însele epuizate.

Într-o declaraţie pentru Wall Street Journal, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump „a fost foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să ia sfârşit. În acest moment, nu a avut loc nicio schimbare în postura militară a Rusiei şi Ucrainei”.

Trump spune că Ucraina nu pote câștiga dacă nu atacă

Dar săptămâna trecută, în contextul eforturilor de a media discuţiile dintre preşedintele rus şi Volodomir Zelenski, Trump a spus că Ucraina nu poate învinge Rusia decât dacă „joacă ofensiv” în război.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără a ataca ţara invadatoare”, a scris Trump pe rețeaua lui socială. „Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu are nicio şansă să câştige”.

Luna trecută, SUA au acceptat să furnizeze Ucrainei noi sisteme de arme, dar numai dacă ţările europene le vor plăti.

Deşi Trump a declarat că SUA „nu intenţionează” să furnizeze arme cu rază lungă de acţiune care ar putea ajunge la Moscova, oficialii americani au declarat pentru Journal că administraţia a aprobat vânzarea a 3.350 de rachete aeriene Extended Range Attack Munition (Erams), care au o rază de acţiune de 280 de mile (400 km).

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
2
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
seismograf
3
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ministrul Economiei Radu Miruţă
5
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
Digi Sport
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație catastrofă climatică
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică dimineață
Ukraine's Vuhledar under Russian attacks
„Acesta este pământ ucrainean”. Localnicii din Donețk își arată...
Garry Kasparov
Mesajul lui Garry Kasparov pentru cetățenii R. Moldova: Vă puteți...
Ultimele știri
Incendiu la centrala nucleară din Kursk. Rușii acuză un atac cu dronă al Kievului, în ziua independenței Ucrainei
LOTO – Duminică, 24 august 2025. Milioane de euro se pot câștiga la 6/49 și Joker. La Noroc sunt în joc aproape 440.000 de euro
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea evoluției
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Texas School Shooting NRA
Nouă hartă electorală în Texas, rescrisă la cererea lui Trump, pentru alegerile din 2026. Reacția liderului SUA: „Avem o nouă victorie”
MIKE POMPEO as the 70th United States secretary of state from 2018 to 2021. (FILE PHOTO)
Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al SUA, îl avertizează pe Trump „să nu-l recompenseze pe Putin pentru invadarea Ucrainei”
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Anunțul lui Zelenski privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce răspuns așteaptă liderul de la Kiev în „zilele următoare”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Cine sunt cei doi tineri care trăiesc cu doar 1.500 de lei pe lună, fără joburi, curent, internet și TV
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Țara vizitată de mulți români oferă zboruri gratuite. 200.000 de călători pot ajunge în acest paradis tropical
Adevărul
Ucrainenii au distrus centrul de comandă al Rubicon, noua unitate de elită a armatei ruse
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Coșmar de nedescris pentru o turistă din Bali. Ce i s-a întâmplat după ce a băut un cocktail toxic: „Are...
Digi Sport
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Marile pericole la adresa României, identificate de un expert de la Oxford: „Mă îndoiesc că putem evita un...
Newsweek
Piesele „invizibile” ale mașinii ce se strică fără avertisment. Cum le identifici înainte să cedeze?
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...