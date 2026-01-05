Live TV

De ce a lansat Coreea de Nord rachete hipersonice. Anunțul lui Kim Jong Un

Data publicării:
Jong Un, center, inspects test-flights of hypersonic missiles, in Pyongyang
Kim Jong Un a participat la testarea rachetelor hipersonice. Foto: Profimedia

„Descurajare nucleară”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat lansarea unor rachete hipersonice, justificată prin „recenta criză geopolitică”, a informat luni agenţia oficială de presă KCNA, la două zile după ce Statele Unite l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro.

Phenianul acuză Washingtonul de zeci de ani că doreşte răsturnarea guvernului său folosind un scenariu similar şi afirmă că programele sale militare şi nucleare servesc drept factor de descurajare.

Duminică, Coreea de Nord a efectuat prima lansare de rachete din 2026, cu ceea ce KCNA a descris ca fiind un nou sistem de arme „de ultimă generaţie” care utilizează rachete hipersonice, testate pentru prima dată în octombrie.

„Recenta criză geopolitică şi evenimentele internaţionale complexe ilustrează de ce acest lucru este necesar”, a declarat duminică Kim Jong Un cu privire la manevră, potrivit KCNA, o referire clară la capturarea lui Maduro sâmbătă în cursul unei operaţiuni americane.

Liderul comunist a explicat că „s-au făcut recent progrese semnificative” în pregătirea forţelor nucleare nord-coreene „pentru un război real”.

„Descurajare nucleară”

Obiectivul, pentru Kim Jong Un, este de a „implementa treptat o forţă de descurajare nucleară extrem de dezvoltată”, scrie Agerpres, preluând AFP.

Ministrul nord-coreean de Externe a denunţat capturarea lui Maduro ca fiind „un exemplu care confirmă încă o dată caracterul necinstit şi brutal al Statelor Unite”, constituind o „încălcare gravă a suveranităţii Venezuelei”.

KCNA nu a precizat câte rachete au fost lansate duminică în acest context, dar a indicat că acestea „au lovit ţinte aflate la 1.000 de kilometri distanţă” în Marea Japoniei.

Această lansare a avut loc cu doar câteva ore înainte de plecarea preşedintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China. El urmează să se întâlnească luni cu omologul său Xi Jinping pentru a discuta despre comerţ, dar şi despre Coreea de Nord, deoarece influenţa Beijingului, având în vedere legăturile sale strânse cu Phenianul, l-ar putea ajuta să îşi atingă obiectivul de apropiere diplomatică intercoreeană.

Editor : B.P.

