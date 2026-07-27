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De ce a renunțat Zelenski la Fedorov şi Sîrski. Din culisele unei decizii care a stârnit proteste în Ucraina. „Nu am timp de discuţii”

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Volodimir Zelenski
Zelenski subliniază importanța soldaților pe front și nevoia de concentrare totală pentru apărarea Ucrainei în contextul unui conflict prelungit. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu am timp pentru discuţii” „O mare provocare pentru Ucraina” Fabrică de drone în Marea Britanie Un război îndelungat „Una dintre cele mai dificile funcții din lume”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat într-un interviu pentru Sky News că ajunsese să medieze personal între Mîhailo Fedorov, fostul ministru al apărării, şi Oleksandr Sîrski, fostul şef al armatei, iar motivul demiterii lor a fost că şeful statului „nu are timp” să mai facă pe intermediarul între cei doi.

Confruntat cu deteriorarea relaţiei dintre ministrul său al apărării şi şeful forţelor armate, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a luat măsura neobişnuită de a-i demite pe amândoi, iar el consideră că acest lucru este în interesul naţiunii.

Fostul ministru al apărării, Mîhailo Fedorov, este considerat de mulţi în Ucraina ca fiind cel care a contribuit la succesele militare ale ţării mizând pe noile tehnologii şi sprijinind producţia de drone cu rază lungă şi medie de acţiune, care lovesc liniile de aprovizionare şi rafinăriile de petrol din adâncimea teritoriului Rusiei şi în Crimeea.

Solicitând repunerea în funcţie a lui Fedorov, mii de oameni, în special tineri, au organizat proteste de stradă, îndemnându-l pe preşedinte să-şi schimbe strategia.

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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în interviul pentru Sky News că, deşi îi respectă atât pe Mîhailo Fedorov, fostul ministru al apărării, cât şi pe Oleksandr Sîrski, fostul şef al forţelor armate, ambii recunosc că misiunile de lovire a obiectivelor de pe teritoriul Rusiei „nu ţin de un singur om”, ci reprezintă un efort comun, operaţiunile fiind conduse de serviciile secrete, unităţile de informaţii şi soldaţii de pe teren.

El a vorbit despre realităţile pregătirii pentru un sezon de luptă dur în timpul iernii şi despre provocarea mobilizării. „Dacă vrei să te concentrezi asupra lucrurilor importante în timpul acestui război, trebuie să înţelegi, în primul rând, că este vorba luptători, despre soldaţi”, a spus el. „Dacă nu ai soldaţi pe front, dacă aceştia fug înapoi sau dacă crezi că poţi folosi doar drone şi că nu ai nevoie de soldaţi, atunci vei eşua. Pentru că există infiltrări ale inamicului, iar dacă nu ai soldaţi pe front, vei pierde acest teritoriu, vei pierde satul, iar după sat vei pierde oraşul”, a arătat Zelenski.

„Nu am timp pentru discuţii”

Întrebat dacă ar lua în considerare repunerea în funcţie a fostului ministru al apărării, aşa cum cer protestatarii, el nu a răspuns direct la întrebare, dar a precizat clar că nu are timpul sau capacitatea de a permite ca neînţelegerile să afecteze strategia militară.

Se pare, notează Sky News, că se ajunsese în punctul în care preşedintele însuşi devenise mediatorul între cei doi şi departamentele lor, atât de gravă era ruptura de comunicare dintre ei. „Nu am timp pentru discuţii”, a spus Zelenski destul de franc. „Nu am timp să ascult o parte, apoi să ascult cealaltă parte, pentru că cele două părţi nu sunt dispuse să se întâlnească în fiecare zi. Şi nu am nevoie să aflu cine are dreptate şi cine nu”, a declarat Zelenski.

„O mare provocare pentru Ucraina”

Zelenski a explicat că acum este pe deplin concentrat pe convingerea Statelor Unite şi a preşedintelui Donald Trump, precum şi a altor guverne aliate că trebuie să continue să furnizeze bani şi arme pentru apărarea Ucrainei şi să menţină sancţiunile împotriva Rusiei.

Apărarea aeriană rămâne o prioritate, a spus el, deoarece Rusia îşi intensifică utilizarea rachetelor balistice pentru a viza marile oraşe ucrainene. Chiar săptămâna trecută, într-o singură oră, 40 de astfel de rachete au fost lansate asupra Kievului.

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„Nu avem suficiente rachete pentru a ne apăra, aceasta este o problemă”, a spus Zelenski. „Nu există suficiente sancţiuni asupra producţiei militare a Rusiei, îşi pot creşte producţia de rachete balistice, aşa că de aceea avem nevoie de apărare aeriană cât mai repede posibil”, a explicat el.

Războiul din Orientul Mijlociu a afectat şi Ucraina, care acum se confruntă cu un deficit de capacităţi antiaeriene.

„Eu înţeleg rădăcinile problemei”, a spus el, „înţeleg relaţiile dintre Statele Unite şi ţările din Orientul Mijlociu şi înţeleg că Statele Unite se concentrează pe Orientul Mijlociu, dar din această cauză ne-am confruntat cu această provocare, iar pentru noi este o provocare majoră. Încerc să o gestionez acum împreună cu unii europeni, cu americanii şi cu alte ţări; pentru mine, aceasta este o mare provocare, o mare provocare pentru Ucraina”, a arătat el.

Fabrică de drone în Marea Britanie

Zelenski, care luni este aşteptat în Marea Britanie, a avut relaţii bune cu fostul prim-ministru Keir Starmer şi, în general, cu Londra, şi pare încrezător că relaţia strânsă va continua sub conducerea lui Andy Burnham, iar discuţiile sunt deja planificate.

„Am avut o convorbire telefonică, o convorbire foarte bună cu noul prim-ministru; l-am felicitat”, a spus preşedintele ucrainean. „Am discutat despre câteva aspecte de bază, fără a intra în detalii, pentru că înţeleg ce înseamnă să fii proaspăt numit la conducere; toată lumea te va suna etc...” - a menţionat el.

Zelenski a declarat pentru Sky News doreşte să răsplătească guvernul britanic pentru ajutorul şi instruirea acordate Ucrainei încă de la începutul războiului, în special în ceea ce priveşte războiul cu drone şi protecţia împotriva atacurilor aeriene, afirmând că vrea să „deschidă o nouă pagină” în relaţiile dintre cele două naţiuni.

Zelenski doreşte să încheie un „acord privind dronele” şi are ambiţia de a construi o mare fabrică de drone în Marea Britanie, precum şi de a oferi noi tehnologii pe care să le împărtăşească cu partenerii. „Suntem gata să împărtăşim toată experienţa noastră cu Marea Britanie şi sper că Marea Britanie va face acelaşi lucru, aşa că trebuie să facem acest acord privind dronele foarte solid. Contez pe asta şi, de asemenea, contez pe faptul că, atunci când vom discuta, voi vorbi nu doar despre nevoile noastre, ci şi despre modul în care vedem evoluţia relaţiilor noastre bilaterale în viitor, precum şi despre ce putem face împreună pentru a consolida Ucraina şi Regatul Unit”, a spus el.

Un război îndelungat

Zelenski crede că liderul Rusiei, Vladimir Putin, se pregăteşte să mobilizeze sute de mii de soldaţi ca să-i trimită pe front, recunoscând că acest lucru ar reprezenta un pericol semnificativ pentru Ucraina.

El a subliniat încă o dată convingerea sa că Putin nu va înceta luptele decât dacă va fi învins. „Am încercat să transformăm această provocare într-una şi pentru ruşi; altfel, ei nu vor simţi că războiul este pretutindeni... De aceea am început să facem totul pentru a riposta şi a readuce acest război în Rusia, de unde a venit la noi, şi de aceea am demarat operaţiunile noastre de lovituri la distanţă medie şi de lovituri în adâncime, doar pentru a riposta”, a explicat el.

Preşedintele Zelenski a căzut pe gânduri, aproape emoţionat, atunci când a fost întrebat dacă poporul ucrainean va reuşi vreodată să depăşească trauma acestui război şi dacă el, personal, va reuşi vreodată să o depăşească. „Nu ştiu, trebuie să o facem, trebuie să ne gândim mai mult la veterani, la sutele de mii de oameni care se vor întoarce acasă, iar aceasta este o mare provocare. Desigur, este dificil să o facem singuri, dar o vom face, adică depinde doar de noi. Dar rezilienţa oamenilor a surprins pe toată lumea... Oamenii sunt foarte puternici, foarte puternici, dar, desigur, obosiţi, este un război lung”, a arătat el.

„Una dintre cele mai dificile funcții din lume”

Stuart Ramsay, jurnalistul de la Sky News care l-a intervievat pe Zelenski la Kiev, relatează: „Pe măsură ce acest război îndelungat se prelungeşte încă o iarnă, am avut impresia că preşedintele rămâne hotărât să-şi conducă în continuare ţara, dacă nu către o victorie categorică, cel puţin către o situaţie în care integritatea teritorială a acesteia să poată fi menţinută. Am încheiat interviul spunându-i că, în opinia mea, are una dintre cele mai dificile funcţii din lume. El a zâmbit pur şi simplu”.

Editor : S.S.

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