De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial

CIA a estimat, într-o evaluare prezentată preşedintelui american Donald Trump, că loialiştii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv vicepreşedinta Delcy Rodriguez, erau cel mai bine poziţionaţi pentru a menţine stabilitatea în cazul în care liderul venezuelean pierde puterea, au declarat luni două surse informate despre această chestiune, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Sursele, vorbind sub condiţia anonimatului, au confirmat astfel o relatare în exclusivitate a publicaţiei Wall Street Journal.

Donald Trump a fost informat despre evaluare, iar aceasta a fost împărtăşită cu un grup mic de membri ai echipei sale de securitate naţională, au declarat sursele citate.

Evaluarea a fost unul dintre motivele pentru care Trump a decis să o susţină pe vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, şi nu pe lidera opoziţiei, Maria Corina Machado, au mai declarat sursele.

Casa Albă a refuzat să confirme informaţiile publicate de Wall Street Journal.

„Preşedintele Trump este informat în mod curent despre dinamica politică internă din întreaga lume. Preşedintele şi echipa sa de securitate naţională iau decizii realiste pentru a se asigura, în sfârşit, că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite şi devine o ţară mai bună pentru poporul venezuelean”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la o întrebare pe această temă.

