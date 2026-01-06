Live TV

De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial

Data actualizării: Data publicării:
Delcy rodriguez si maria machado, colaj
Sursă imagini colaj foto: Profimedia

CIA a estimat, într-o evaluare prezentată preşedintelui american Donald Trump, că loialiştii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv vicepreşedinta Delcy Rodriguez, erau cel mai bine poziţionaţi pentru a menţine stabilitatea în cazul în care liderul venezuelean pierde puterea, au declarat luni două surse informate despre această chestiune, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Sursele, vorbind sub condiţia anonimatului, au confirmat astfel o relatare în exclusivitate a publicaţiei Wall Street Journal.

Donald Trump a fost informat despre evaluare, iar aceasta a fost împărtăşită cu un grup mic de membri ai echipei sale de securitate naţională, au declarat sursele citate.

Evaluarea a fost unul dintre motivele pentru care Trump a decis să o susţină pe vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, şi nu pe lidera opoziţiei, Maria Corina Machado, au mai declarat sursele.

Casa Albă a refuzat să confirme informaţiile publicate de Wall Street Journal.

„Preşedintele Trump este informat în mod curent despre dinamica politică internă din întreaga lume. Preşedintele şi echipa sa de securitate naţională iau decizii realiste pentru a se asigura, în sfârşit, că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite şi devine o ţară mai bună pentru poporul venezuelean”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la o întrebare pe această temă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
5
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
groenlanda
Oficial de la Casa Albă, despre poziţia oficială a americanilor pentru Groenlanda: Nimeni nu s-ar lupta militar cu SUA pentru insulă
putin da indicatii
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Maria Corina Machado
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace îi mulțumește lui Trump pentru capturarea lui Maduro
trump
O vedetă îi aduce aminte lui Trump de un pariu mai vechi și îi cere să-și dea demisia. „O înţelegere e o înţelegere”
grafic bursier
Ce urmăresc investitorii după intervenţia americană în Venezuela. Cele cinci semnale care contează pentru pieţe
Recomandările redacţiei
oameni in zapada
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori...
Ce înseamnă burnout. Foto Getty Images
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede...
nicusor dan
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta...
PF Daniel
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de...
Ultimele știri
Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din R. Moldova. Licitaţie pentru ultimul lot din tronsonul Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni
Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă...
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie în 2026. Soluții legale dacă ai lucrat la fabrici...
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost numit "cerșetor" și și-a strigat marele regret
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...