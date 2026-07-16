De ce ard petrolierele rusești în Marea Azov și ce încearcă Ucraina să obțină

Campania ucraineană tot mai extinsă cu drone maritime lovește aproape în fiecare noapte petroliere sau nave cargo din Marea Azov, semnalând un efort mai amplu de a paraliza logistica maritimă a Moscovei, de a restricționa aprovizionarea militară a Crimeei ocupate și de a perturba exporturile rusești de petrol.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, a declarat că forțele ucrainene au vizat 116 nave în cursul a nouă zile de operațiuni, scrie Kyiv Post.

Obiectivul nu este neapărat scufundarea fiecărei nave. Punerea navelor în stare de nefuncționare, forțarea acestora să intre în reparații și transformarea rutei într-una prea periculoasă pentru echipaje, asiguratori și companii de transport maritim ar putea fi suficiente pentru a îngheța rețeaua de transport maritim a Rusiei.

Demontarea mitului „mării interne” a Rusiei

Campania contestă în mod direct una dintre principalele afirmații ale lui Vladimir Putin în urma ocupării de către Rusia a sudului Ucrainei – aceea că Marea Azov a devenit, de fapt, o „mare internă” rusă necontestată.

Moscova a prezentat controlul asupra căii navigabile drept o realizare geopolitică permanentă. Rusia a ocupat porturile ucrainene, a restricționat navigația internațională și a folosit marea pentru a transporta combustibil, încărcături militare, cereale și alte mărfuri, fără a se teme prea mult de vreo interferență.

Această presupunere este acum demontată.

„Marea Azov a fost al doilea mare trofeu al Rusiei după Crimeea”, a observat jurnalistul și bloggerul militar ucrainean Dmitro Karpenko, cunoscut online sub numele de „Apostle”, susținând că Forțele de Apărare ale Ucrainei distrug acum în mod sistematic iluzia Kremlinului privind controlul deplin.

Traficul se blochează în apropierea strâmtorii Kerci

Efectele sunt din ce în ce mai vizibile în modelele regionale de transport maritim.

Imaginile din satelit analizate de Reuters au arătat că, la începutul lunii iunie, peste 40 de nave așteptau în apropierea strâmtorii Kerci. După intensificarea atacurilor ucrainene, doar câteva nave mai erau vizibile.

Strâmtoarea Kerci este singura ieșire maritimă a Mării Azov către Marea Neagră.

Spre nord-est, canalul navigabil Don-Azov leagă marea de râul Don și de rețeaua rusă de căi navigabile interioare. Împreună, aceste două strâmtori înguste formează structura de bază a rutei: navele intră pe Don, traversează Marea Azov și ies prin Kerci.

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Dacă se blochează un singur punct de trecere, traficul maritim încetinește. Dacă se blochează ambele, întregul sistem începe să se blocheze.

Rusia a suspendat temporar trecerea prin canalul Don-Azov în urma atacurilor ucrainene, potrivit unor surse din industria navală și a cerealelor. Circulația prin strâmtoarea Kerci a fost, de asemenea, puternic restricționată.

Pentru un stat care pretindea controlul necontestat asupra regiunii, închiderea propriilor căi navigabile echivalează cu o recunoaștere a faptului că nu mai poate garanta siguranța navigației.

Întreruperea rutelor de aprovizionare cu combustibil către Crimeea

Campania vizează, de asemenea, una dintre cele mai importante rețele de aprovizionare militară ale Rusiei.

Crimeea ocupată rămâne un important nod logistic pentru forțele ruse care operează în regiunile Zaporijia și Herson. Combustibilul, muniția și echipamentele sunt transportate prin peninsulă pe cale rutieră, feroviară și maritimă.

Campania are ca scop restricționarea livrărilor de combustibil către forțele ruse și către Crimeea ocupată, în timp ce rutele terestre alternative rămân expuse atacurilor ucrainene.

Presiunea continuă asupra Strâmtorii Kerci și a rutelor maritime izolează și mai mult peninsula.

Aplicarea efectivă a „sancțiunilor pe termen lung”

Campania din Marea Azov depășește sfera logisticii imediate de pe câmpul de luptă.

Rusia se bazează pe o rețea extinsă de petroliere, intermediari, companii fantomă, nave care și-au schimbat pavilionul și structuri opace de proprietate pentru a continua exportul de petrol, ocolind în același timp sancțiunile occidentale și restricțiile privind prețurile.

Petroliere de mare navigație asociate cu această așa-numită „flotă fantomă” nu pot, în general, să navigheze în apele puțin adânci ale Mării Azov.

Tancurile petroliere mai mici trebuie să transporte mai întâi produsele petroliere din porturile rusești din interiorul țării și din Marea Azov către puncte de transfer din Marea Neagră, unde adâncimea este mai mare.

Ucraina atacă acum această primă verigă.

Dacă tancurile petroliere mai mici nu își pot livra încărcătura, flota fantomă nu mai are ce să exporte.

Strategia funcționează ca o formă de aplicare fizică a sancțiunilor. Guvernele occidentale pot include pe listele negre nave, companii și porturi doar pe hârtie. Dronele ucrainene pot face ca ruta de transport însăși să devină inutilizabilă.

Președintele Volodimir Zelenski a descris anterior atacurile împotriva infrastructurii petroliere și de transport a Rusiei drept „sancțiuni pe distanță lungă” – o presiune militară menită să reducă veniturile pe care Moscova le folosește pentru a-și finanța invazia.

Transformarea războiului

Campania din Marea Azov reflectă o transformare mai amplă a războiului.

Odată, Rusia considera rafinăriile, porturile, căile navigabile și infrastructura militară din spatele frontului ca fiind relativ sigure.

Atacurile ucrainene ajung acum la depozite de petrol, rafinării, căi ferate, porturi și instalații militare aflate la sute sau chiar mii de kilometri de câmpul de luptă.

Moscova continuă să se laude că deține unele dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din lume. Cu toate acestea, autoritățile ruse raportează din ce în ce mai des avioane-cisternă avariate, depozite de combustibil în flăcări, porturi paralizate și rute de transport întrerupte.

Contrastul cu propaganda Kremlinului este izbitor.

O țară care și-a construit economia pe veniturile din petrol se confruntă cu penurie de combustibil și cu atacuri asupra infrastructurii sale petroliere.

Un stat care s-a prezentat drept o putere maritimă restricționează navigația pe căile navigabile pe care pretindea că le controlează.

Un Kremlin care insistă că sancțiunile nu au făcut decât să consolideze economia Rusiei se străduiește acum să găsească noi rute pentru a-și păstra veniturile din petrol și a-și menține liniile militare.

Editor : Sebastian Eduard