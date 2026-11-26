Prim-ministrul italian Giorgia Meloni este o susținătoare fermă a Kievului, dar la Roma există îngrijorarea că atacurile asupra navelor rusești din Marea Mediterană ar putea destabiliza Libia, relatează Politico.

Având în vedere că alegerile naționale din Italia ar putea avea loc încă din această primăvară, atacurile lansate de Kiev în weekend asupra unei nave de război și a unui cargou rusești în Libia riscă să provoace o reacție negativă la Roma - un aliat al Kievului care are, de asemenea, legături strânse de multă vreme cu țara nord-africană.

„Dacă aceasta reprezintă o continuare a războiului dintre Rusia și Ucraina la doar câteva sute de kilometri de Italia, este îngrijorător, mai ales pentru că noi ne implicăm pentru stabilitatea Libiei”, a declarat ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, care a adăugat că Roma nu a fost informată în prealabil cu privire la atac.

Ministerul de Externe al Italiei a declarat că Tajani a purtat marți o discuție cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha.

„Ministrul i-a reamintit omologului său ucrainean cât de important este pentru Italia să continue eforturile pentru a împiedica extinderea conflictului cu Rusia și în zona Mediteranei”, a precizat ministerul într-un comunicat. Pentru Italia, „este esențial să se respecte suveranitatea Libiei și să se continue eforturile în direcția stabilității, unității și suveranității acestei țări”.

Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta „Liga”, un partener minoritar pro-Kremlin din coaliția de guvernare a lui Meloni, care se opune acordării de ajutor militar suplimentar Ucrainei, a afirmat că „nu ar avea sens” ca sprijinul militar acordat Ucrainei „să ducă la războaie și la scufundarea navelor în întreaga lume”.

O problemă pentru Roma

Kievul și-a apărat dreptul de a lovi navele rusești - chiar și pe cele ancorate în Benghazi, la mii de kilometri distanță de câmpul de luptă.

Problema riscă însă să devină o bătaie de cap pentru Meloni, notează Politico.

Roma este îngrijorată în special de destabilizarea Libiei, o fostă colonie italiană, temându-se că, dacă această țară fragilă din punct de vedere politic se va scufunda din nou în haos, acest lucru ar putea declanșa un val de migrație peste Marea Mediterană.

Rusia și aliații săi din Libia ar putea folosi migrația ca armă împotriva țării, a afirmat Arturo Varvelli, cercetător principal în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe.

„Pentru Italia, Libia reprezintă cel mai important dosar de politică externă, deoarece tot ceea ce privește Libia privește și Italia”, a declarat Lia Quartapelle, deputată a Partidului Democrat (de centru-stânga) și vicepreședintă a Comisiei pentru afaceri externe și europene din cadrul Parlamentului italian.

Meloni este singură

Susținerea fermă a lui Meloni față de Ucraina o pune în conflict cu o parte a coaliției sale, precum și cu o mare parte a opoziției politice.

În această vară, fostul prim-ministru italian Giuseppe Conte, liderul Mișcării populiste 5 Stele, un partid cheie al opoziției, a declanșat o furtună politică punând sub semnul întrebării continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei în cazul în care centrul-stânga va câștiga următoarele alegeri.

Partidul de opoziție de extremă dreapta „Viitorul Național”, condus de fostul general Roberto Vannacci, se opune, de asemenea, ajutorului militar acordat Ucrainei.

Și opinia publică este sceptică. Italienii sunt cei mai puțin dispuși să susțină Ucraina dintre marile țări din Europa de Vest, un sondaj YouGov realizat la începutul acestui an arătând că doar 32% dintre italieni sunt interesați dacă aceasta va învinge Rusia.

Pentru Meloni, „este o situație dificil de gestionat”, a afirmat specialistul în sondaje Lorenzo Pregliasco. „Noi italienii ne temem să luăm partea cuiva. Avem tendința de a ne feri de conflicte și de orice implicare a Italiei în orice fel de conflict”, adaugă el.

Această prudență națională a făcut ca Italia să fie un donator relativ modest pentru Ucraina, contribuind cu sume mult mai mici decât țări precum Germania sau statele nordice. Italia a acordat aproximativ 3 miliarde de euro sub formă de ajutor militar, sumă suplimentată de un nou pachet de 800 de milioane de euro.

Deși există îngrijorări cu privire la repercusiuni, ajutorul militar „este puțin probabil să fie afectat în mod semnificativ de atacurile ucrainene”, a declarat Alessandro Marrone, care conduce programul de apărare, securitate și spațiu la Istituto Affari Internazionali din Roma.

Și nu doar Italia este îngrijorată de extinderea războiului în Mediterană.

„Guvernul Greciei este îngrijorat că războiul din Ucraina ar putea deschide un alt front în estul Mediteranei și intenționează să poarte discuții pe această temă cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune în viitorul apropiat”, a declarat un înalt oficial al guvernului grec.

Ucraina își menține poziția

În ciuda agitației de la Roma și Atena, Kievul își menține decizia de a ataca navele rusești.

„Ucraina se apără împotriva agresiunii armate a Federației Ruse. Acțiunile noastre constituie exercitarea dreptului inerent la autoapărare”, a declarat marți reporterilor Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei.

„Ucraina are dreptul deplin de a lovi țintele militare legitime ale agresorului. Printre acestea se numără navele de război rusești, navele de marfă care transportă echipamente și resurse militare, precum și petrolierele aparținând flotei fantomă care susține mașina de război a Rusiei. Ucraina nu atrage pe nimeni în război și nici nu exportă conflictul în altă parte”, a mai spus el.

Există un alt risc pentru Meloni: acela ca Ucraina să pună în evidență lipsa unei strategii italiene în Libia pentru a face față prezenței rusești de acolo, a afirmat Varvelli, cercetătorul ECFR, potrivit Politico.

Nava de război rusă a fost scufundată în portul Benghazi din estul Libiei, controlat de comandantul militar Khalifa Haftar, a cărui Armată Națională Libiană este aliată cu Moscova.

„Ucrainenii nu fac decât să scoată la lumină prezența semnificativă a Rusiei în Libia, care constă în șase baze și între 1.000 și 1.500 de membri ai personalului”, a spus el, avertizând că Italia are o atitudine „pur reactivă” față de ceea ce se întâmplă în țară.

Editor : C.L.B.