Live TV

Analiză De ce atacurile lui Trump îl lasă rece pe Starmer în criza Iranului. „Nu mai suntem în epoca lui Churchill”

Data publicării:
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Donald Trump și Keir Starmer. Sursa foto: REUTERS
Din articol
De ce nu îl deranjează pe Starmer criticile lui Trump Declarațiile lui Trump, privite cu prudență la Londra

Premierul britanic Keir Starmer pare dispus să ignore criticile lansate de Donald Trump la adresa sa în contextul tensiunilor legate de Iran, mizând pe faptul că poziția sa prudentă reflectă mai degrabă opinia publică din Marea Britanie. În timp ce liderul de la Washington a sugerat că Londra a întârziat să sprijine operațiunile americane, guvernul britanic consideră că deciziile sale sunt dictate de interesele naționale și de dorința de a evita o implicare directă într-un nou conflict în Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.

De ce nu îl deranjează pe Starmer criticile lui Trump

Poziția prudentă a premierului britanic privind sprijinul acordat Statelor Unite în confruntarea cu regimul de la Teheran reflectă, în mare măsură, și opinia electoratului. A fost, probabil, unul dintre cele mai tensionate momente ale sesiunii de întrebări adresate premierului în Parlament. Răspunzând unui nou atac al conservatorilor privind poziția sa față de Iran și impactul acesteia asupra relațiilor cu Statele Unite, Keir Starmer a declarat: „Avioane americane operează de la baze britanice – aceasta este relația specială în acțiune”.

„Schimbul zilnic de informații pentru a ne menține oamenii în siguranță – aceasta este relația specială în acțiune. A ne agăța de ultimele cuvinte ale președintelui Trump nu reprezintă relația specială în acțiune”, a spus el.

În ultimele zile, analizarea constantă a declarațiilor adesea schimbătoare ale lui Trump a devenit un adevărat interes național în Marea Britanie.

Luni, președintele american a declarat pentru Daily Telegraph că Starmer „a întârziat mult prea mult” să permită folosirea bazelor aeriene britanice de către forțele SUA.

Marți, într-un interviu pentru The Sun, Trump a spus că premierul britanic „nu a fost de ajutor”. Mai târziu, în aceeași zi, el a adăugat ironic în fața jurnaliștilor: „Nu mai suntem în epoca lui Churchill. Pot să spun că Regatul Unit a fost foarte, foarte necooperant în privința acelei insule stupide pe care o au”.

Citește și: Starmer promite că Marea Britanie nu va repeta „greșelile din Irak” în criza Iranului: „Nu credem în schimbarea de regim din aer”

În alte perioade, astfel de critici din partea unui președinte american ar fi provocat o serioasă introspecție la Downing Street și în cadrul Ministerului britanic de Externe, unde ideea așa-numitei „relații speciale” cu Washingtonul este încă importantă.

De această dată însă, așa cum s-a văzut și în Parlament, Starmer pare relativ calm în fața comentariilor lui Trump și convins de strategia sa, din trei motive principale.

Primul este o regulă diplomatică modernă: dacă nu îți place opinia lui Trump despre un anumit subiect, nu trebuie decât să aștepți puțin, pentru că este posibil ca aceasta să se schimbe.

În același spirit, Starmer a primit cu politețe – dar și cu o anumită nedumerire – declarațiile anterioare de apreciere făcute de Trump la adresa sa, care au vizat atât judecata sa politică, cât și „frumosul” său accent.

Niciun președinte american din istorie nu a făcut atât de multe declarații publice, uneori contradictorii, iar liderii altor state au învățat în timp să ignore multe dintre ele, așteptând să vadă dacă sunt urmate de acțiuni concrete.

Declarațiile lui Trump, privite cu prudență la Londra

Al doilea motiv este că Downing Street știe foarte bine că, deși lidera conservatorilor Kemi Badenoch și colegii ei critică guvernul pentru că nu s-a alăturat imediat operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, opinia publică britanică este mai degrabă de partea lui Starmer.

Un sondaj YouGov publicat luni arată o opoziție destul de puternică față de operațiunea militară americană din Iran și o reticență chiar și față de utilizarea bazelor britanice pentru atacuri asupra țării.

În cele din urmă, la Downing Street există și o anumită frustrare față de faptul că deciziile lui Starmer privind Iranul sunt interpretate aproape exclusiv prin prisma modului în care gestionează relația cu Trump.

„Este clar că premierul acționează în interesul Marii Britanii și pentru protejarea cetățenilor britanici”, a declarat o sursă guvernamentală, adăugând: „Acesta este motivul pentru care a luat deciziile respective.”

Citește și: Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon în Cipru, după atacurile cu drone

Această explicație simplifică însă puțin lucrurile. În trecut, Downing Street a primit cu satisfacție și laudele lui Trump la adresa lui Starmer, văzut de unii oficiali drept un diplomat capabil să joace rolul de „punte” între Statele Unite și Europa.

Starmer a încercat și el să mențină o relație bună cu liderul american, mergând la prima sa vizită la Casa Albă cu o scrisoare din partea regelui Charles, în care era propusă o a doua vizită de stat – un gest fără precedent.

Chiar dacă Trump este considerat un lider foarte pragmatic, strategia britanică urmărește obținerea unor beneficii concrete, inclusiv evitarea unor tarife comerciale impuse de administrația americană.

Există totuși și limite. Downing Street l-a criticat pe Trump pentru declarațiile repetate și inexacte despre primarul Londrei, Sadiq Khan, pe care președintele american îl acuza că ar fi permis migrația necontrolată.

În ianuarie, Starmer l-a mustrat public pe Trump și pentru afirmația potrivit căreia soldații britanici din Afganistan ar fi evitat linia frontului. Premierul a calificat comentariul drept „insultător și, sincer, revoltător” și a sugerat că Trump ar trebui să își ceară scuze.

Strategia diplomatică a Londrei este coerentă, chiar dacă uneori incomodă și, după standardele altor epoci, neobișnuită. Însă acesta este contextul în care operează și ceilalți aliați ai Statelor Unite – iar până acum niciunul nu a găsit o modalitate de a rămâne permanent pe placul lui Trump.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
sanchez
4
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
5
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Carney
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu
De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia un război SUA-Israel împotriva Iranului. Patru scenarii posibile
explozii în orașe din Golful Persic atacate de Iran
Prinse la mijloc între SUA și Iran, țările din Golful Persic se confruntă cu un scenariu de coșmar. „Viitorul nu este promițător”
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Alarmele aeriene au sunat in Israel, Iranul amenință cu atacuri asupra instalațiilor nucleare
Cât îi costă pe americani războiul cu Iranul. SUA au avut cheltuieli uriașe încă din prima zi a atacurilor
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Benjamin Netanyahu la telefon
Apelul telefonic dintre Trump și Netanyahu care a schimbat soarta...
oameni in aeroport
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au...
profimedia-1079776785
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor...
Cisterna KC-10 alimentează din zbor B-52H
După B-1 și B-2, SUA au aruncat în luptă și B-52H Stratofortress. Cum...
Ultimele știri
20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului și a operațiilor estetice
Șase jucători misterioși au pariat pe atacurile SUA-Israel în Iran și au câștigat peste un milion de dolari
NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Adrian Ilie și Gigi Becali au făcut planul prin care o salvează pe FCSB! Ce salariu ar avea „Cobra” și care e...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru titularul naționalei! E la un pas de transferul carierei chiar înainte de barajul Turcia –...
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026. A studiat Fizică și a câștigat un...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul...
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii