Live TV

De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki

Data actualizării: Data publicării:
explozie pod ucraina
Sursă foto: captură video Zdg.md
Din articol
Al doilea atac Ce urmăresc rușii

Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești în încercarea de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării, scrie Kyiv Post, după două atacuri succesive cu drone care au dus la avarierea gravă a podului ucrainean din apropierea graniței cu Republica Moldova.

Joi, 18 decembrie, în jurul orei 16:00, o dronă kamikaze rusă a lovit podul peste râul Nistru, în apropierea satului Maiaki, pe autostrada M-15 Odesa-Reni.

Podul era singurul pod ucrainean rămas peste Nistru în regiunea Odesa, fiind o rută esențială pentru călătoriile către Moldova și mai departe către România, potrivit Kyiv Post.

Celălalt pod, la Zatoka, care traversează mai la sud, la gura Nistrului, a fost ținta a sute de atacuri de la începutul invaziei pe scară largă și este de mult timp impracticabil, mai precizează sursa citată.

Traficul pe autostrada Odesa-Reni spre granița de stat cu Moldova a fost blocat temporar în ambele sensuri.

La început, pagubele păreau limitate: o gaură în carosabilul de pe malul râului, la începutul podului. Din păcate, însă, o mașină care traversa podul a fost lovită de explozie.

„În mașină se afla o femeie cu trei copii. Mama a suferit leziuni grave și, din păcate, a decedat în ambulanță. Cei trei copii ai ei au fost transportați la spital cu leziuni și o reacție severă de stres. Medicii le acordă toată asistența necesară”, a declarat Oleg Kiper, șeful Administrației Militare Regionale din Odesa (OVA), într-o postare pe Telegram.

Al doilea atac

În dimineața de vineri, 19 decembrie, în jurul orei 3:00, o altă dronă a lovit podul Maiaki, provocând de această dată daune structurale mai grave.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Traficul pe autostrada Odesa-Reni a fost complet suspendat.

„Începând de azi dimineață, oamenii înțeleg complexitatea situației și faptul că aceasta nu va fi rezolvată rapid. De aceea, nu există congestie de trafic în apropierea locului”, a declarat Andrii Demcenko, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat al Gărzii de Frontieră, citat de Kyiv Post.

„Dacă vorbim despre restricții de trafic din cauza podului avariat, este imposibil să se călătorească spre graniță.”

Gărzile de frontieră ucrainene și moldovenești recomandă călătorilor să utilizeze rute alternative de ieșire din Ucraina prin punctele de control accesibile, în special prin regiunea Viniția. În timp ce drumul între Odesa și Chișinău pe autostrada Odesa-Reni durează în mod normal aproximativ 4 ore, ruta prin Viniția necesită aproximativ 11 ore.

Patru puncte de trecere a frontierei cu Moldova rămân operaționale: Palanka, Starokozache, Reni și Orlivka.

Ce urmăresc rușii

Obiectivul atacurilor rusești este de a izola partea de vest a regiunii Odesa și de a împiedica Ucraina să acceseze rutele logistice de pe Dunăre. După ce podul de la Zatoka a fost bombardat intens, forțele ruse au vizat acum podul de la Maiaki, care a devenit o arteră logistică indispensabilă.

Ucraina poate folosi traversările cu feribotul, dar acestea sunt extrem de vulnerabile la atacurile cu drone.

„În ultima săptămână, inamicul a atacat în repetate rânduri podurile de la Zatoka și Maiaki”, a declarat Serhii „Flash” Beskrestnov, specialist în comunicații, război electronic (EW) și informații și președinte al organizației publice Centrul pentru Tehnologii Radio, citat de Kyiv Post.

Pe 14 decembrie, forțele ruse au atacat podul Zatoka cu aproape 40 de drone Shahed, dintre care aproximativ două duzini și-au atins țintele.

Având în vedere importanța strategică a podului Maiaki pentru logistica Ucrainei, s-au ridicat întrebări cu privire la motivul pentru care Administrația Militară Regională din Odesa (OVA) nu a asigurat apărarea aeriană a podului și nici nu a pregătit o rută alternativă pentru a proteja această conexiune strategică, mai scrie publicația citată.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
S-400 Triumph
4
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
soldați pe front în ucraina
5
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace...
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează activele rusești intacte. „UE a privit Rusia în ochi și a clipit”
GUR warns Russia plans to destabilize Transnistria
Ce informații primesc cetățenii dintr-o țară care nu există. „Eficiența autorităților”; „Ajutorul gratuit” și „Crize la alții”
platforma petroliera rusia
Ucraina anunță că a lovit cu drone o platformă petrolieră rusească din Marea Caspică
Donald Trump
Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027
profimedia-1060282816
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti. Explicațiile lui Nicuşor Dan
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să...
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Motivele pentru care mulți români folosesc inteligența artificială...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment. O...
volodimir zelenski la birou
Zelenski explică de ce nu pot fi organizate alegeri în teritoriile...
Ultimele știri
Primul bazin de înot eficient energetic din țară, inaugurat la Sovata: investiție de 22,6 milioane de lei
Trafic îngreunat de ceață densă în mare parte din țară și risc de polei. Recomandările Poliției pentru șoferi și pietoni
O intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă”, avertizează preşedintele brazilian Lula da Silva
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Fanatik.ro
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Cum pot afla dacă un moştenitor este străin de moştenire: explicaţia specialiştilor în Drept
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...