De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki

Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești în încercarea de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării, scrie Kyiv Post, după două atacuri succesive cu drone care au dus la avarierea gravă a podului ucrainean din apropierea graniței cu Republica Moldova.

Joi, 18 decembrie, în jurul orei 16:00, o dronă kamikaze rusă a lovit podul peste râul Nistru, în apropierea satului Maiaki, pe autostrada M-15 Odesa-Reni.

Podul era singurul pod ucrainean rămas peste Nistru în regiunea Odesa, fiind o rută esențială pentru călătoriile către Moldova și mai departe către România, potrivit Kyiv Post.

Celălalt pod, la Zatoka, care traversează mai la sud, la gura Nistrului, a fost ținta a sute de atacuri de la începutul invaziei pe scară largă și este de mult timp impracticabil, mai precizează sursa citată.

Traficul pe autostrada Odesa-Reni spre granița de stat cu Moldova a fost blocat temporar în ambele sensuri.

La început, pagubele păreau limitate: o gaură în carosabilul de pe malul râului, la începutul podului. Din păcate, însă, o mașină care traversa podul a fost lovită de explozie.

„În mașină se afla o femeie cu trei copii. Mama a suferit leziuni grave și, din păcate, a decedat în ambulanță. Cei trei copii ai ei au fost transportați la spital cu leziuni și o reacție severă de stres. Medicii le acordă toată asistența necesară”, a declarat Oleg Kiper, șeful Administrației Militare Regionale din Odesa (OVA), într-o postare pe Telegram.

Al doilea atac

În dimineața de vineri, 19 decembrie, în jurul orei 3:00, o altă dronă a lovit podul Maiaki, provocând de această dată daune structurale mai grave.

Traficul pe autostrada Odesa-Reni a fost complet suspendat.

„Începând de azi dimineață, oamenii înțeleg complexitatea situației și faptul că aceasta nu va fi rezolvată rapid. De aceea, nu există congestie de trafic în apropierea locului”, a declarat Andrii Demcenko, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat al Gărzii de Frontieră, citat de Kyiv Post.

„Dacă vorbim despre restricții de trafic din cauza podului avariat, este imposibil să se călătorească spre graniță.”

Gărzile de frontieră ucrainene și moldovenești recomandă călătorilor să utilizeze rute alternative de ieșire din Ucraina prin punctele de control accesibile, în special prin regiunea Viniția. În timp ce drumul între Odesa și Chișinău pe autostrada Odesa-Reni durează în mod normal aproximativ 4 ore, ruta prin Viniția necesită aproximativ 11 ore.

Patru puncte de trecere a frontierei cu Moldova rămân operaționale: Palanka, Starokozache, Reni și Orlivka.

Ce urmăresc rușii

Obiectivul atacurilor rusești este de a izola partea de vest a regiunii Odesa și de a împiedica Ucraina să acceseze rutele logistice de pe Dunăre. După ce podul de la Zatoka a fost bombardat intens, forțele ruse au vizat acum podul de la Maiaki, care a devenit o arteră logistică indispensabilă.

Ucraina poate folosi traversările cu feribotul, dar acestea sunt extrem de vulnerabile la atacurile cu drone.

„În ultima săptămână, inamicul a atacat în repetate rânduri podurile de la Zatoka și Maiaki”, a declarat Serhii „Flash” Beskrestnov, specialist în comunicații, război electronic (EW) și informații și președinte al organizației publice Centrul pentru Tehnologii Radio, citat de Kyiv Post.

Pe 14 decembrie, forțele ruse au atacat podul Zatoka cu aproape 40 de drone Shahed, dintre care aproximativ două duzini și-au atins țintele.

Având în vedere importanța strategică a podului Maiaki pentru logistica Ucrainei, s-au ridicat întrebări cu privire la motivul pentru care Administrația Militară Regională din Odesa (OVA) nu a asigurat apărarea aeriană a podului și nici nu a pregătit o rută alternativă pentru a proteja această conexiune strategică, mai scrie publicația citată.

