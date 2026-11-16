De ce au blocat Iordania și Irakul aplicația Telegram: contextul atacurilor recente și temerile privind extremismul online

Autoritățile iordaniene și irakiene declară că vor interzice aplicația de mesagerie Telegram din motive de securitate națională, Ammanul precizând că această măsură are scopul de a limita răspândirea conținutului ilegal și a „materialelor extremiste”, scrie Al Jazeera.

Direcția de Securitate Publică (PSD) din Iordania a anunțat măsura într-o declarație publicată luni, pe fondul unei campanii de securitate intensificate după ce nouă persoane au fost ucise într-un atac asupra unei biserici ortodoxe grecești luna trecută.

PSD a îndemnat cetățenii să „dea dovadă de prudență atunci când utilizează aplicațiile de socializare, să evite interacțiunea cu conturi, linkuri sau entități de origine necunoscută și să raporteze orice practici sau conținut ilegal prin canalele oficiale”.

Atacul armat asupra bisericii a avut loc în satul Hammoud, din provincia Karak, situată în partea central-vestică a țării. Duminică, trei bărbați au fost condamnați la moarte prin spânzurare pentru acest atac.

Incidentul a determinat Iordania să efectueze lovituri aeriene asupra Siriei vecine, despre care Iordania a afirmat că au ucis peste 20 de membri ai grupării armate ISIL (ISIS) implicați în atacul asupra bisericii.

Între timp, un ofițer de securitate a fost ucis și altul rănit luna aceasta în Amman, într-un incident pe care autoritățile l-au descris ca fiind un alt „atac terorist”.

Se crede că aplicația, fondată în 2013 de antreprenorul de origine rusă Pavel Durov, este utilizată de grupări armate precum ISIL.

Autoritatea pentru mass-media și comunicații din Irak a declarat că blocarea a avut scopul de a obliga Telegram să verifice conținutul irakian și să ia măsuri pentru a preveni încălcările.

„Compania operator nu a luat măsurile necesare pentru a remedia conținutul neconform publicat pe platformă și nu a respectat legile irakiene”, a declarat autoritatea într-un comunicat.

Aceasta a acordat companiei un termen de 30 de zile pentru a se conforma, fără a preciza ce se va întâmpla după aceea.

Irakul a blocat aplicația și în 2023, invocând motive de securitate națională și afirmând că dorește să protejeze integritatea datelor personale ale utilizatorilor, pe care, potrivit autorităților, aplicația le-a gestionat necorespunzător.

Durov, despre care se crede că trăiește în exil în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, face obiectul unor anchete în mai multe țări. În iulie, Rusia a emis un mandat de arestare pe numele lui, acuzându-l de sprijinirea „terorismului”.

Telegram suportă conversații criptate de la un capăt la altul, dar nu toate conversațiile sunt criptate. Aplicația de mesagerie este populară în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Regiunea reprezintă aproximativ 8% din utilizatorii globali, scrie Al Jazeera.

Editor : M.C