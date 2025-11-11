Live TV

De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele decenii: „Au făcut o greșeală și nu și-au asumat-o”

Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
Sediul BBC. Foto: Profimedia

Este tentant să considerăm demisia bruscă a doi directori de top ai BBC de duminică seara, în urma criticilor usturătoare din partea administrației Trump, ca un exemplu extrateritorial al presiunii intense pe care președintele SUA a exercitat-o ​​asupra organizațiilor de știri din Statele Unite. Însă British Broadcasting Corporation nu este CBS sau ABC, ambele posturi soluționând procesele intentate de Trump cu privire la relatările lor despre acesta, scrie New York Times.

Criza actuală - cea mai gravă cu care s-a confruntat BBC în ultimele decenii - are mai puțin legătură cu Trump, au spus experții, și mai mult cu tensiunile insolubile ale unei renumite radiodifuziuni publice care operează într-o lume politică și mediatică profund divizată.

Defăimată de inamicii politici, care o acuză de părtinire cronică - în acest caz, spre stânga - și vizată de firmele media rivale, care disprețuiesc finanțarea sa publică, BBC este o minge de fotbal perenă în competițiile politice ale Marii Britanii. Cu acoperirea sa globală, se confruntă în mod regulat și cu guverne străine, de la India până la Statele Unite.

Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al BBC News, Deborah Turness, și-au atribuit demisiile parțial tensiunilor provocate de un documentar editat înșelător despre rolul lui Trump în atacurile din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului. Plecarea lor, însă, a urmat unei serii de dispute privind acoperirea de către BBC a altor subiecte sensibile, de la războiul din Gaza până la drepturile persoanelor transgender.

Este un moment critic pentru ca BBC să fie imparțială, deoarece nu există prea multă imparțialitate în lume”, a declarat Howard Stringer, fost președinte al CBS News, care a făcut cândva parte din consiliul de administrație al BBC.

Ei considerau în mod clar că era important să-l înfrunte pe Trump, dar în acest caz, i-a oferit lui Trump o oportunitate și l-a expus pe Tim Davie.”

„BBC are mai mulți dușmani decât am avut eu la CBS News”, a continuat Stringer, „pentru că guvernul se amestecă, iar ziarele britanice sunt mult mai competitive cu BBC decât sunt ziarele din SUA”.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că BBC nu și-a agravat propriile probleme. Președintele consiliului său de administrație, Samir Shah, și-a prezentat scuze luni într-o scrisoare adresată unei comisii parlamentare pentru ceea ce a descris ca fiind o „eroare de judecată” în editarea unui documentar despre Trump în cadrul programului Panorama.

Filmul, intitulat „Trump: O a doua șansă?”, difuzat înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut, a reunit imagini din comentariile pe care Trump le-a făcut la aproximativ 50 de minute distanță într-un discurs din 6 ianuarie, cu puțin timp înainte de izbucnirea unei revolte la Capitoliu. Shah a recunoscut că montajul „a dat impresia unui apel direct la acțiuni violente”.

Întârzierea cu care BBC și-a prezentat scuzele i-a derutat pe angajații actuali și foști. Analiștii au spus că, dacă postul de televiziune ar fi recunoscut rapid eroarea, ar fi putut controla criza.

Criticile au fost unele dintre numeroasele la adresa relatărilor BBC ridicate într-un memoriu amplu și extrem de critic, de Michael Prescott, jurnalist devenit consultant în comunicare și consilier extern independent al comitetului pentru standarde editoriale al postului de radio și televiziune.

Acest lucru a determinat-o pe secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, să califice BBC drept „știri 100% false”, într-un interviu acordat publicației The Daily Telegraph , care a publicat pentru prima dată nota lui Prescott, săptămâna trecută.

Redactorul media al BBC, Katie Razzall, a relatat duminică că o declarație despre documentarul Panorama era „gata de difuzare” de zile întregi, dar că, din motive necunoscute, consiliul de administrație al BBC a împiedicat-o pe Turness să „își ceară scuzele”, provocându-i furie și frustrare.

„Natura detestă vidul, iar Donald Trump a umplut acel vid”, a declarat Jon Sopel, care a relatat despre primul mandat al lui Trump, ca redactor-șef pentru America de Nord al BBC.

Sopel, acum gazdă a podcastului „The News Agents”, a spus că s-a temut întotdeauna de costul unor greșeli în legătură cu Trump, având în vedere vizibilitatea BBC și obiceiul președintelui de a critica presa nefavorabilă. „Nu lași loc de eroare; trebuie doar să fii scrupulos”, a spus el. „A te trezi în dificultate, cu Trump supărat pe tine, înseamnă că ai pierdut.”

În declarația sa de demisie de duminică, Davie nu a menționat documentarul, recunoscând doar în general că „au existat unele greșeli” și că, în calitate de director general, „trebuie să-mi asum responsabilitatea finală”.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe Trump să-l eticheteze pe el și pe dna Turness drept „«Jurnaliști» corupți” pe rețelele sociale. Luni, BBC a confirmat că a primit o scrisoare de la președinte, în care amenința cu acțiuni în justiție.

Sopel, care îl cunoaște bine pe Davie, a declarat că decizia sa de a pleca nu a fost în întregime o surpriză, chiar dacă momentul ales i-a luat prin surprindere pe colegi. Încă de când a fost numit director general în 2020, Davie, un director executiv BBC cu o lungă experiență, ale cărui rădăcini sunt în marketing, nu în jurnalism, a trebuit să navigheze prin criză după criză.

În 2021, și-a prezentat scuze pentru un interviu senzaționalist cu Prințesa Diana, realizat cu 25 de ani mai devreme de un corespondent BBC, Martin Bashir, după ce un anchetator extern a descoperit că Bashir îl înșelase pe fratele Dianei, Charles, Earl Spencer, pentru a obține interviul.

În 2023, Davie a fost criticat pentru că nu a acționat mai rapid în cazul lui Huw Edwards, un prezentator BBC acuzat de abuz sexual. Edwards a pledat ulterior vinovat pentru trei capete de acuzare de accesare a unor imagini indecente cu copii.

În același an, Davie s-a confruntat cu o revoltă după ce l-a suspendat pe Gary Lineker, un popular realizator de emisiuni de fotbal, din programul său săptămânal. Pe rețelele sociale, Lineker a comparat politica guvernului conservator privind solicitanții de azil cu cea a Germaniei din anii 1930. Davie l-a repus în funcție pe Lineker înainte de a-i încheia contractul în 2025, după o postare ulterioară incendiară despre Israel.

În 2024, Davie a fost din nou sub lupă pentru ceea ce criticii au numit a fi o incapacitate de a gestiona acuzațiile de conduită fizică nedorită și limbaj neadecvat față de colegi din partea prezentatorului emisiunii MasterChef, Gregg Wallace. Wallace a fost apoi demis, Davie remarcând: „Nimeni nu este de neînlocuit”.

Războiul dintre Israel și Hamas a adus o serie de noi dureri de cap. Un documentar din 2025, „Gaza: Cum să supraviețuiești unei zone de război”, a fost criticat aspru după ce a ieșit la iveală că tatăl naratorului în vârstă de 13 ani era un oficial Hamas. Davie a retras filmul de pe playerul online al BBC, după ce a spus că și-a pierdut încrederea în el.

Vara trecută, a fost din nou în defensivă când BBC nu a întrerupt transmisiunea Bob Vylan , un duo punk rap englez, după ce aceștia au condus mulțimea de la Festivalul Glastonbury scandând „Moarte IDF-ului”, referindu-se la armata israeliană.

Claire Enders, o analistă media din Londra, prietenă cu Davie, a declarat că acesta i-a spus odată că slujba sa la BBC este ca și cum ar deschide o cutie a Pandorei plină de surprize neplăcute, în fiecare zi.

„Fiecare director general s-a confruntat cu aceste probleme”, a spus ea, „dar el s-a confruntat cu mai multe dintre ele deoarece, în timpul mandatului său, lumea a devenit mult mai divizată.”

Înainte ca Trump să intre în conflict, BBC era în mod regulat vizată de o serie de oponenți de dreapta. Boris Johnson, fostul prim-ministru conservator, a cerut ca oamenii să se dea la o parte la scurt timp după ce nota lui Prescott a fost divulgată.

„Avem postul național de televiziune britanic care folosește un program emblematic pentru a spune neadevăruri palpabile despre cel mai apropiat aliat al Marii Britanii”, a postat el pe rețelele sociale.

Nigel Farage, populistul de dreapta care conduce partidul anti-imigrație Reform UK, a acuzat BBC de „ingerință electorală”. El a spus că a discutat problema cu Trump, vinerea trecută, și că președintele și-a exprimat sentimentele „nu într-o formă care să poată fi citată”.

În ciuda criticilor constante, BBC a rămas mai de încredere în rândul telespectatorilor decât marile rețele americane, potrivit unui studiu recent realizat de firma de cercetare de piață Pew Research.

În timpul mandatului lui Davie, aceasta a prosperat și în domeniul programelor de divertisment.

Guvernul britanic a oferit BBC sprijin calificat, deși rolul lui Trump în această dramă l-a pus pe prim-ministrul Keir Starmer într-o situație dificilă.

Acesta a depus eforturi pentru a evita conflictul cu Trump pe teme precum tarifele vamale și războiul din Ucraina.

Luni, înalți oficiali au prezentat protestele ca pe un „moment de învățare” pentru postul de radio. Chiar și cei mai înfocați apărători ai BBC au fost de acord.

„Au făcut o greșeală și, când au descoperit-o, nu și-au asumat-o”, a spus Enders. „Ceea ce este mai bine pentru BBC este să se reseteze și să abordeze aceste probleme. Ca BBC să manifeste părtinire politică este cel mai periculos lucru pe care l-ar putea face în lumea asta.”

