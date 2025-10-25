Live TV

De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles

The Euroclear financial institution headquarters in Brussels, Belgium, Thursday 13 March 2025
Sediul central al Euroclear, în Bruxelles. Foto: Profimedia
Va confisca Europa banii ruși înghețați la Bruxelles? Iată tot ce trebuie să știți despre cele 194 de miliarde de euro înghețate într-o clădire de sticlă din inima Bruxelles-ului. Pe scurt, este vorba de obligațiuni sau împrumuturi de stat pe care Banca Centrală Rusă le deținea în Europa la începutul războiului din Ucraina. La câteva zile după începerea conflictului, Europa a anunțat sancțiuni financiare severe împotriva Rusiei. Această decizie a fost luată într-un weekend, când piețele erau închise, împiedicând astfel Rusia să-și retragă obligațiunile. Cea mai mare parte a acestor active, aproximativ 175 de miliarde de euro în 2022, este blocată la Euroclear în Bruxelles, explică 7sur7.be.

Această instituție este uneori numită „notarul lumii financiare”, deoarece gestionează tranzacții importante între investitori, instituții financiare și state.

Euroclear are sediul într-o clădire de sticlă de pe bulevardul Regele Albert al II-lea, lângă Bruxelles-Nord. Statul belgian deține 12% din capital, în timp ce instituții financiare belgiene precum Belfius, AG Insurance și Ethias sunt, de asemenea, acționari cu o participație limitată.

Generează câștiguri importante

În prezent, activele rusești la Euroclear au ajuns la 194 de miliarde de euro. Acest lucru se explică prin faptul că majoritatea obligațiunilor din 2022 au ajuns la scadență, ceea ce înseamnă că banii au fost rambursați în numerar, iar Euroclear a investit între timp această sumă, generând câștiguri importante. Însă Euroclear nu poate restitui acești bani Băncii Centrale Ruse, din cauza sancțiunilor care sunt încă în vigoare.

Banii se află în conturile Băncii Centrale Europene, dar, deoarece Euroclear îi investește, generează totuși profituri.

Numai în acest an, aceste câștiguri ar putea ajunge la 5,4 miliarde de euro. Conform legislației belgiene, compania trebuie să plătească 25% impozit pe profit pentru aceste câștiguri.

Acest lucru ar aduce Trezoreriei aproximativ 1,3 miliarde de euro în acest an. Anul trecut, suma a fost chiar de 1,7 miliarde de euro.

Această sumă este utilizată în special pentru a finanța sprijinul belgian acordat Ucrainei, dar și o parte din eforturile de apărare națională. În acest fel, banii constituie un element crucial pentru a aduce bugetul apărării la 2% din PIB.

Dacă banii s-ar duce în Ucraina, Belgia ar pierde o mare parte din veniturile fiscale

Dacă aceste 140 de miliarde de euro ale Euroclear ar fi transferate către Ucraina, Belgia ar pierde o mare parte din veniturile sale fiscale, deoarece Euroclear ar putea investi mai puțin. Acest lucru ar îngreuna bugetul cu un nou deficit de peste un miliard de euro, un obstacol suplimentar care vine într-un moment nepotrivit, în plină perioadă de discuții bugetare cruciale.

Din mai multe motive. În primul rând, activele internaționale beneficiază de o protecție juridică foarte strictă. Este imposibil să fie confiscate pur și simplu, deoarece aceste fonduri se bucură de același statut inviolabil ca, de exemplu, ambasadele.

Rușii ar putea sechestra active europene

În plus, dacă rușii ar revendica acești bani după război, ar avea dreptul să o facă.

Rusia ar putea considera acest lucru ca un „act de război” – potrivit deputatului european Johan Van Overtveldt (N-VA) – și ar putea, la rândul său, să sechestreze active europene.

Acest lucru ar putea submina garanțiile întregului sistem financiar internațional. Banca Centrală Europeană a avertizat deja că euro ar putea pierde o parte importantă din valoarea sa dacă Europa ar merge mai departe pe această cale.

Niște calcule simple

Joi, cu ocazia summitului european, premierul belgian Bart De Wever s-a opus ferm acestei idei în forma sa actuală. „Aștept să văd temeiul juridic al acestei decizii”, a declarat prim-ministrul înainte de începerea discuțiilor. „Nu este un detaliu. Chiar și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, activele blocate nu au fost atinse.”

Bart De Wever a fost supus unor presiuni puternice din toate părțile, în special din partea președintelui Consiliului European, António Costa, dar nu vrea să-și dea acordul decât dacă se oferă garanții europene solide. Ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă s-ar încheia un acord de pace la inițiativa lui Donald Trump, care ar scuti Rusia de plata reparațiilor?

În acest caz, potrivit guvernului belgian, banii utilizați la Euroclear ar trebui rambursați de toate țările europene. În caz contrar, Euroclear și statul belgian, în calitate de acționar important, s-ar afla într-o situație foarte delicată, cu un prejudiciu financiar de 140 de miliarde de euro.

 

 

 

 

 

 

”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
