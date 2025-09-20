Live TV

De ce Brigitte Macron trebuie să furnizeze dovezi că e femeie în procesul său de calomnie împotriva influenceriței Candance Owens

Rachida Dati et Brigitte Macron lors du lancement de la Paris Design Week à la Manufacture des Gobelins à Paris ; Remise des prix Jeune Création
Brigitte Macron. Foto: Profimedia
Un certificat de naștere, fotografii de familie... Candance Owens are milioane de urmăritori

De aproape cinci ani, soția președintelui Franței, Brigitte Macron, este ținta teoriilor conspirației în privința genului său. Atacul vine din partea influenceriței americane Candance Owens, iar cuplul intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unei instanţe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul acestora. De ce Brigitte Macron, cea calomniată, trebuie să prezinte dovezi în procesul împotriva lui Candance Owens, explică cotidianul francez Le Parisien.

Cuplul prezidențial a depus plângere pe 23 iulie 2025 împotriva influenceriței, apropiate de Donald Trump, pentru că a difuzat „o serie de minciuni verificabile, total false și devastatoare” despre ei, inclusiv afirmații potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi „născut bărbat”.

Cuplul Macron solicită o sumă „exemplară” de daune și interese, care urmează să fie stabilită în cadrul unui proces.

În Franța, dacă defăimați pe cineva, cel care defăimează trebuie să dovedească că ceea ce spune este adevărat. În Statele Unite este invers. Prin urmare, Brigitte Macron trebuie să dovedească că acuzația lui Candance Owens este falsă, scrie Le Parisien.

„Vor exista mărturii ale unor experți de natură științifică care vor demonstra că aceste acuzații sunt false”, a explicat avocatul american al cuplului în acest dosar, Tom Clare, într-un interviu acordat BBC pe 18 septembrie.

Un certificat de naștere, fotografii de familie...

„Este extrem de tulburător pentru această familie să fie nevoită să se prezinte în fața justiției. Dar dacă o fac, este pentru că sunt siguri că pot dovedi că aceste acuzații sunt false”, justifică avocatul.

Deja în momentul depunerii plângerii, avocații cuplului adunaseră documente pentru a contrazice informațiile influenceriței. Cum ar fi un anunț de naștere în presă sau fotografii de familie. În acestea apare Brigitte Macron în copilărie, la prima ei comuniune sau la nunta cu André-Louis Auzière.

Fotografii cu Jean-Michel Trogneux, la învestirile lui Emmanuel Macron în 2017 și 2022, apar și ele ca dovadă că Prima Doamnă și fratele ei au fost unul lângă altul în aceeași încăpere, sub obiectivele camerelor de filmat.

Avocații lui Owens au răspuns printr-o cerere de respingere a plângerii.

Vorbind pentru podcastul BBC Fame Under Fire, avocatul familiei Macron în acest caz, Tom Clare, a declarat că doamna Macron a găsit afirmațiile „incredibil de supărătoare” și că acestea sunt o „distragere” pentru președintele Franței. „Nu vreau să sugerez că l-ar fi scos din ritm. Dar, ca oricine care jonglează între carieră și viața de familie, atunci când familia ta este atacată, lucrul acesta apasă asupra ta. Și el nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a spus avocatul.

Clare a precizat că vor exista „mărturii de expertiză de natură științifică” și, deși nu a dorit să dezvăluie natura exactă a acestora în această etapă, a afirmat că soții Macron sunt pregătiți să demonstreze pe deplin, „atât generic, cât și specific”, că acuzațiile sunt false.

„Este extrem de supărător să te gândești că trebuie să te supui unui asemenea proces, să prezinți un astfel de tip de dovadă”, a spus el.

„Este un proces la care ea va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să facă asta. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a clarifica lucrurile. Dacă această neplăcere și acest disconfort, de a se expune în felul acesta, sunt prețul pentru a clarifica situația și a opri aceste zvonuri, atunci este 100% pregătită să-și asume acest efort.”

Întrebat dacă soții Macron vor prezenta fotografii cu Brigitte însărcinată și alături de copii, Clare a spus că acestea există și vor fi depuse în instanță, unde există reguli și standarde.

Candance Owens are milioane de urmăritori

Candace Owens, fost comentator al publicației conservatoare americane Daily Wire, care are milioane de urmăritori pe rețelele sociale, și-a promovat în mod repetat opinia că Brigitte Macron este bărbat.

În martie 2024, ea a afirmat că și-ar paria „întreaga reputație profesională” pe această acuzație. Această teorie a apărut inițial în cercuri online marginale, mai ales printr-un videoclip postat pe YouTube în 2021 de bloggerițele franceze Amandine Roy și Natacha Rey.

Soții Macron au câștigat inițial un proces de defăimare în Franța împotriva lui Roy și Rey în 2024, dar hotărârea a fost anulată în apel în 2025, pe motive ce țin de libertatea de exprimare, nu de veridicitatea acuzațiilor. Soții Macron au făcut apel împotriva acestei decizii.

În iulie, soții Macron au intentat un proces împotriva lui Owens în SUA. În plângerea lor, ei susțin că aceasta „a ignorat toate dovezile credibile care îi infirmau afirmația, preferând să promoveze teoreticieni ai conspirației și persoane deja condamnate pentru defăimare”.

În procesele de defăimare din SUA care implică persoane publice, reclamanții trebuie să dovedească existența „relei-voințe” (actual malice) – adică faptul că pârâtul a răspândit informații false cu bună știință sau cu un dispreț total față de adevăr. În august, Emmanuel Macron a explicat pentru revista franceză Paris Match de ce au ales să dea în judecată.

„Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este o absurditate. Este cineva care știa foarte bine că deține informații false și le-a folosit cu scopul de a provoca daune, în slujba unei ideologii și prin legături clare cu lideri ai extremei drepte.”

Avocații lui Owens au răspuns plângerii depuse de cuplul Macron cu o cerere de respingere, argumentând că procesul nu ar fi trebuit deschis în Delaware, deoarece, susțin ei, nu are legătură cu afacerile lui Owens înregistrate în acel stat. Ei afirmă că obligarea acesteia să se apere în Delaware i-ar cauza „dificultăți financiare și operaționale substanțiale”.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea echipei juridice a lui Candace Owens. Anterior e a a declarat că e convinsă de ceea ce spune și că nu există nimic mai american decât libertatea de exprimare și dreptul de a critica.

 

 

 

 

