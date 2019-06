De ce cadoul pe care Theresa May i l-a făcut Melaniei Trump a dat naștere unor controverse

Cuplul prezidențial american e în vizită oficială în Regatul Unit pentru trei zile. Așa cum obligă protocolul, Donald și Melania Trump au primit daruri din partea gazdelor. Însă cadoul oferit de premierul Theresa May primei-doamne a Statelor Unite i-a făcut pe unii să scrâșnească din dinți. Opoziția susține că e vorba de cel mai ordinar sexism.

Categoric, nimic nu-i merge bine Theresei May. Neputincioasă în fața Brexit-ului, șefa guvernului britanic a fost nevoită de curând să-și anunțe demisia. Și în timp ce se pregătește să plece din post la 7 iunie, este din nou sub tirul criticilor. De această dată, nu e o chestiune de politică, ci de diplomație: este vorba de cadourile, considerate de unii cel puțin neinspirate, pe care le-a oferit cuplului prezidențial american.

Un cadou special pentru Donald Trump

Donald și Melania Trump au ajuns la Londra luni, 3 iunie, într-o vizită oficială de trei zile în Regatul Unit. Așa cum se obișnuiește, au primit cadouri. Premierul Theresa May i-a dat președintelui american un prețios document istoric: o schiță a Cartei Atlanticului, redactată de mână de însuși Winston Churchill și având adnotări cu creionul roșu. Acest text, semnat de președintele american Franklin D. Roosevelt și de premierul britanic Winston Churchill în 1941, a pus bazele cooperării între cele două țări și a deschis calea creării Națiunilor Unite.

Este un cadou ales cu grijă. Guvernul britanic știe că Donald Trump este un admirator al lui Churchill, „bătrânul leu”.

Și familia regală știe asta. La rândul său, regina Elisabeta a II-a i-a oferit președintelui american prima ediție a seriei de cărți despre al Doilea Război Mondial scrisă de fostul premier britanic.

Un cadou de „soție bună” pentru Melania Trump

În ceea ce o privește pe Melania Trump, ea a primit de la Theresa May un serviciu de ceai. Sigur, un serviciu foarte frumos din ceramică, imaginat de creatoarea britanică Emma Bridgewater, care are o afacere cu același nume. Prima-doamnă a Statelor Unite nu s-a plâns, dar această alegere a fost criticată. Mai multe deputate din opoziția britanică au profitat de ocazie pentru a o pune într-o lumină proastă pe Theresa May.

Deputata liberal-democrată Jo Swinson consideră că acest cadou este nepotrivit, pentru că o tratează de sus pe prima-doamnă de la Casa Albă: în timp ce președintele Trump este tratat ca un student la istorie, soția sa primește genul de cadou oferit școlarilor, spune deputata.

Deputata laburistă Dawn Butler a declarat, la rândul său, că Theresa May arată o dată în plus că există, în viziunea sa depășită asupra lumii, roluri pentru băieți și roluri pentru fete. Deputata face aluzie la o polemică din mai 2017. Pe atunci, Theresa May, aflată la vârful popularității sale, invitată la emisiunea The One Show de la BBC, a spus că există „treburi casnice pentru fete” și „treburi casnice pentru băieți”.

„Mai mult decât a fi prima-doamnă, Melania este o femeie de afaceri independentă care a cunoscut succesul. Ea merită un cadou mai semnificativ și mai bine ales”, este de părere Dawn Butler.

The Women’s Equality Party, partidul care militează pentru egalitate între bărbați și femei, împărtășește acest punct de vedere: a oferi un serviciu de ceai Melaniei Trump, o femeie de afaceri și o întreprinzătoare care vorbește patru limbi (chiar cinci, potrivit unor surse media - n.r.), nu dovedește decât cel mai pur sexism, a declarat o purtătoare de cuvânt. „Vi-l imaginați pe Bill Clinton primind un serviciu de ceai, chiar și un șorț simpatic, dacă Hillary Clinton ar fi câștigat alegerile din 2016?”, a subliniat aceasta.

Iar Dawn Butler conchide, nu fără o doză de cinism: „Melania este căsătorită cu unul dintre cei mai controversați și mai dezagreabili bărbați din istoria modernă... Măcar să-i fi oferit ceva mai tare decât un ceai...”